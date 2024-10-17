«Не факт, что Барко играл бы в старте «Зенита». Вендел сильнее». Мнение Орлова

Орлов считает, что не стоит сравнивать Соболева с Дзюбой.

Известный комментатор Геннадий Орлов — о последних событиях в жизни «Зенита».

Дзюба техничнее Соболева

— В пятницу «Зенит» на выезде сыграет с «Акроном». Интересный матч. Думаю, Соболев выйдет на поле с первых минут. Александр всех приятно удивил в контрольной встрече с «Войводиной». Вдруг мы увидели совсем иного Соболева! Если помните, после игры с «Краснодаром» я вообще сказал, что он футболист не для «Зенита», а для другой команды. Но теперь приходится признать: Александр смог быстро перестроиться и адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Он гораздо больше двигается, ищет мяч, предлагает себя! В «Спартаке» он больше ждал, когда передачи до него дойдут, стоял. Подкупает его желание всем доказать, что он достоин места в основе.

Против «Акрона», полагаю, его включат в стартовый состав. Но тут нужно говорить не только непосредственно о его игре, но и учитывать фактор лимита. Семаку надо выпустить трех игроков, которые не считаются у нас легионерами. Первая позиция — Латышонок, тут все понятно. В центре обороны выйдет Алип (казахи, как известно, не считаются в РПЛ легионерами). А кто третий? Справа в защите Семак сейчас больше доверяет Мантуану, а не Караваеву. Глушенков травмирован, Мостовой только недавно вернулся в строй. Остается Соболев. Предположу, что он начнет матч против команды Тедеева. Что ж, хорошо, пусть себя проявит.

Вот мы и понаблюдаем за игрой Дзюбы и Соболева. Причем речь идет не только об атакующих действиях, но и о противостоянии на угловых двух этих форвардов в своей и чужой штрафной. Оба умеют бороться вверху. Так что ждем воздушных дуэлей (улыбается).

Дзюба — молодец. Пошел в «Акрон», забивает, отдает, по-прежнему хочет играть. Спортсмен, с характером. Соболеву же надо еще доказать свою состоятельность в «Зените». Перспективы уже просматриваются. Семак взял на себя все риски, хотел видеть у себя этого нападающего. Все же были против трансфера, а он настоял. Если у Соболева получится, все только порадуются.

Рано проводить параллели между Соболевым и Дзюбой. Мне кажется, Артем все-таки мастеровитее Александра. Дзюба прошел спартаковскую школу, получил соответствующее образование. Поэтому он техничнее. Ну и в его карьере был домашний чемпионат мира, на котором он себя здорово проявил. Мало кто может похвастаться таким опытом.

Посмотрим на длинной дистанции, что получится у Соболева. У него, увы, характер довольно тяжелый. Мне не нравится, что он маловато улыбается. Какой-то смурной. Японцы, кстати, приучают своих детей улыбаться еще в раннем возрасте. Соболеву надо быть позитивнее, приветливее.

Пожмет ли Дзюба руку Семаку? В последний раз не пожал. Не знаю... Мне кажется, тут ему надо быть уже мудрее. Все уже в прошлом. Про Артема же говорят, что он верующий человек. Значит, надо уметь прощать. Это самая сильная христианская черта. Уметь прощать.

Артем Дзюба. Фото ФК «Акрон»

Клаудиньо потерялся. Чувствует себя не в своей тарелке

Агент Тюкавина сказал, что «Зенит» предлагал за его клиента 18 миллионов, но «Динамо» запросило 20? Вполне возможно. Во всяком случае знаю, что в этом нападающем был очень заинтересован Андрей Аршавин. Но, видимо, что-то не сложилось. Константин остался в Москве. Его выбор. Вообще в идеале мне бы хотелось, чтобы в «Зените» было больше местных воспитанников. Константин Зырянов специально следит за всеми теми, кто находится в аренде в других клубах. Посмотрите, что творит в «Оренбурге» вратарь Москвичев! Просто чудеса! Считаю, в конце сезона его надо вернуть. Пусть в «Зените» конкурирует с Латышонком. В хорошей команде всегда должно быть два сильных голкипера.

Появилась информация, что «Зенит» мог перехватить у «Спартака» Барко, но москвичи довели сделку до конца? Что ж, можно только похвалить красно-белых. Аргентинец для них сейчас системообразующий футболист, делает разницу, все связывает, организовывает атаки. Теперь Станковичу осталось разобраться с обороной. В дерби с «Локо» мне сразу бросилось в глаза, что игроки «Спартака» банально медленнее соперников на всех участках поля, уступили в скорости. Выглядели тяжеловесами какими-то.

Был бы Барко игроком основы сине-бело-голубых? А вот не факт, не уверен. Есть Глушенков, который скоро поправится и может играть не только на позиции инсайда справа, но и в центре поля. Есть Вендел. Он сильнее Барко, лучше отрабатывает в обороне. Аргентинец так в защите не действует.

Вот по Клаудиньо возникают некоторые вопросы. С ним сейчас происходит что-то непонятное. Деталей не знаю, но что-то ему мешает за пределами футбольного поля. Не чувствует себя больше в своей тарелке. Потерялся, утратил уверенность в себе... Раньше он рисковал, делал длинные передачи — и они проходили! У него все получалось. Сейчас это не так. Соперники, защитники к нему приноровились, часто бьют по ногам сзади при приеме мяча, выводят из себя, играют жестче. Бразилец сразу заводится, апеллирует к судье и выпадает из игры. При этом он остается очень ценным футболистом, который способен делать разницу. В первых 11 турах Барко выглядит, пожалуй, ярче. Но не уверен, что на длинной дистанции он бы выиграл конкуренцию. Давайте сделаем выводы в конце сезона. Но, повторюсь, Барко надо прибавить и в игре в обороне, у своих ворот.