«Не факт, что Барко играл бы в старте «Зенита». Вендел сильнее». Мнение Орлова

Сегодня, 16:00
Известный комментатор Геннадий Орлов — о последних событиях в жизни «Зенита».
— В пятницу «Зенит» на выезде сыграет с «Акроном». Интересный матч. Думаю, Соболев выйдет на поле с первых минут. Александр всех приятно удивил в контрольной встрече с «Войводиной». Вдруг мы увидели совсем иного Соболева! Если помните, после игры с «Краснодаром» я вообще сказал, что он футболист не для «Зенита», а для другой команды. Но теперь приходится признать: Александр смог быстро перестроиться и адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Он гораздо больше двигается, ищет мяч, предлагает себя! В «Спартаке» он больше ждал, когда передачи до него дойдут, стоял. Подкупает его желание всем доказать, что он достоин места в основе.
Против «Акрона», полагаю, его включат в стартовый состав. Но тут нужно говорить не только непосредственно о его игре, но и учитывать фактор лимита. Семаку надо выпустить трех игроков, которые не считаются у нас легионерами. Первая позиция — Латышонок, тут все понятно. В центре обороны выйдет Алип (казахи, как известно, не считаются в РПЛ легионерами). А кто третий? Справа в защите Семак сейчас больше доверяет Мантуану, а не Караваеву. Глушенков травмирован, Мостовой только недавно вернулся в строй. Остается Соболев. Предположу, что он начнет матч против команды Тедеева. Что ж, хорошо, пусть себя проявит.
Вот мы и понаблюдаем за игрой Дзюбы и Соболева. Причем речь идет не только об атакующих действиях, но и о противостоянии на угловых двух этих форвардов в своей и чужой штрафной. Оба умеют бороться вверху. Так что ждем воздушных дуэлей (улыбается).
Дзюба — молодец. Пошел в «Акрон», забивает, отдает, по-прежнему хочет играть. Спортсмен, с характером. Соболеву же надо еще доказать свою состоятельность в «Зените». Перспективы уже просматриваются. Семак взял на себя все риски, хотел видеть у себя этого нападающего. Все же были против трансфера, а он настоял. Если у Соболева получится, все только порадуются.
Рано проводить параллели между Соболевым и Дзюбой. Мне кажется, Артем все-таки мастеровитее Александра. Дзюба прошел спартаковскую школу, получил соответствующее образование. Поэтому он техничнее. Ну и в его карьере был домашний чемпионат мира, на котором он себя здорово проявил. Мало кто может похвастаться таким опытом.
Посмотрим на длинной дистанции, что получится у Соболева. У него, увы, характер довольно тяжелый. Мне не нравится, что он маловато улыбается. Какой-то смурной. Японцы, кстати, приучают своих детей улыбаться еще в раннем возрасте. Соболеву надо быть позитивнее, приветливее.
Пожмет ли Дзюба руку Семаку? В последний раз не пожал. Не знаю... Мне кажется, тут ему надо быть уже мудрее. Все уже в прошлом. Про Артема же говорят, что он верующий человек. Значит, надо уметь прощать. Это самая сильная христианская черта. Уметь прощать.
Агент Тюкавина сказал, что «Зенит» предлагал за его клиента 18 миллионов, но «Динамо» запросило 20? Вполне возможно. Во всяком случае знаю, что в этом нападающем был очень заинтересован Андрей Аршавин. Но, видимо, что-то не сложилось. Константин остался в Москве. Его выбор. Вообще в идеале мне бы хотелось, чтобы в «Зените» было больше местных воспитанников. Константин Зырянов специально следит за всеми теми, кто находится в аренде в других клубах. Посмотрите, что творит в «Оренбурге» вратарь Москвичев! Просто чудеса! Считаю, в конце сезона его надо вернуть. Пусть в «Зените» конкурирует с Латышонком. В хорошей команде всегда должно быть два сильных голкипера.
Появилась информация, что «Зенит» мог перехватить у «Спартака» Барко, но москвичи довели сделку до конца? Что ж, можно только похвалить красно-белых. Аргентинец для них сейчас системообразующий футболист, делает разницу, все связывает, организовывает атаки. Теперь Станковичу осталось разобраться с обороной. В дерби с «Локо» мне сразу бросилось в глаза, что игроки «Спартака» банально медленнее соперников на всех участках поля, уступили в скорости. Выглядели тяжеловесами какими-то.
Был бы Барко игроком основы сине-бело-голубых? А вот не факт, не уверен. Есть Глушенков, который скоро поправится и может играть не только на позиции инсайда справа, но и в центре поля. Есть Вендел. Он сильнее Барко, лучше отрабатывает в обороне. Аргентинец так в защите не действует.
Вот по Клаудиньо возникают некоторые вопросы. С ним сейчас происходит что-то непонятное. Деталей не знаю, но что-то ему мешает за пределами футбольного поля. Не чувствует себя больше в своей тарелке. Потерялся, утратил уверенность в себе... Раньше он рисковал, делал длинные передачи — и они проходили! У него все получалось. Сейчас это не так. Соперники, защитники к нему приноровились, часто бьют по ногам сзади при приеме мяча, выводят из себя, играют жестче. Бразилец сразу заводится, апеллирует к судье и выпадает из игры. При этом он остается очень ценным футболистом, который способен делать разницу. В первых 11 турах Барко выглядит, пожалуй, ярче. Но не уверен, что на длинной дистанции он бы выиграл конкуренцию. Давайте сделаем выводы в конце сезона. Но, повторюсь, Барко надо прибавить и в игре в обороне, у своих ворот.