Орлов — о Луисе Энрике, Соболеве, голе Кисляка и «Спартаке».

Известный комментатор Геннадий Орлов об игре «Зенита» против ЦСКА в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. Основное время встречи закончилось вничью — 2:2, а в серии пенальти питерцы оказались точнее (4:1).

Луис Энрике, Глушенков

— Конечно, пока преждевременно делать какие-то глобальные выводы. Но, мне кажется, все у «Зенита» идет по плану. Понравились новички.

По Луису Энрике сразу видно, что это игрок стартового состава. Самостоятельная фигура. Может и обыграть один в один, и пробить. Способен создавать остроту. Крепко стоит на ногах.

Удачно вышел на замену Ваня Дркушич. Произвел приятное впечатление. Добавил солидности обороне сине-бело-голубых.

Набирает хорошую форму Глушенков. Какой он вертикальный пас выдал из глубины поля на Лусиано! Если бы не расторопность Торопа, аргентинец вполне мог отличиться. Качественная передача! Максим — конструктор атак «Зенит». Заменит ли он Клаудиньо? Сложно сказать. Они немного по-разному играют. Нравится, что Глушенков назад отрабатывает. В одном эпизоде он так старался вернуться на свою половину поля, что даже сфолил на карточку.

Дебют игры остался за ЦСКА. Армейцы активно прессинговали. И мне было интересно: на сколько минут их хватит действовать в таком темпе? Получилось, где-то на 15. А затем «Зенит» перехватил инициативу.

Не понимаю всех этих разговоров про отпускное настроение у Вендела. Он в итоге вчера разбегался, вывел Лусиано один на один с Торопом. Да все с ним будет в порядке. Не надо за него волноваться. Вот вспоминают, что бразилец когда-то опоздал на сбор команды. А вы помните, какой потом отрезок он выдал в сезоне? Вендел — профессионал. Летом переходит в другой клуб. Ему сейчас надо держать себя в тонусе. За ним же пристально следят в Бразилии.

Фото ФК «Зенит»

Соболев

— Позиция центрфорварда неоптимальная для Лусиано? Я бы так не сказал. Да, вчера у него был хороший момент, однако пробил во вратаря. Но ведь аргентинец осенью всем доказал, что забивать-то он умеет. Другое дело, какой выбор в атаке весной сделает Семак?

Конкуренция серьезная. Соболев прибавил, забивает, да еще и в концовках, спасает игру. У него уже совсем другое настроение. Конечно, техники у Соболева не прибавляется. Но он хотя бы уже возвращается на тот уровень, на котором был в «Спартаке», когда за сезон забил 13 мячей (в сезоне-2022/23 Соболев забил в РПЛ 13 голов и отдал 8 голевых передач. — Прим. «СЭ»).

Осенью у Соболева мало что получалось. Но ведь Семак все объяснил: летом Александр не тренировался, поэтому и перешел в «Зенит» не готовым. Сейчас постепенно оживает. Посмотрим. Во всяком случае, уже какая-то польза от него есть. Видно, что он нацелен на ворота. Хотя и вчера не обошлось без необязательных потерь. Но что от него ожидать? Это игрок эпизода. Он недостаточно техничен, не координирован так, как надо бы. Зато берет уверенностью, наглостью — необходимыми качествами для форварда. Нападающий должен быть дерзким! Лезть вперед, толкаться, продавливать защитников, выигрывать большинство единоборств. Думаю, этим он Семака и подкупил.

Тот же Кассьерра, по сравнению с Соболевым, — интеллигент, более мягкий. Он мало выиграет стыков. Но колумбиец техничнее россиянина.

Что ж, у Сергея Богданыча появилась приятная головная боль. Теперь ему есть из кого выбирать: Кассьерра, Лусиано, Соболев. Посмотрим, какую систему он еще будет использовать. Интересно.

Фото ФК «Зенит»

Адамов, правый защитник

— Вновь возникли вопросы к вратарю Адамову. Он потрясающе играет на линии, отразил пенальти. Но не игровик! Денис должен уметь переходить с длинного шага на короткий, уже знать, что он будет делать еще до того, как получит мяч. А у него ошибки повторяются... Имею в виду второй гол ЦСКА. Мяч к тебе катится, ну продли ты его правой ногой. А он только левой... Почему? Потому что не понимает, что в той ситуации надо было все сделать быстро и ловко. Затянул, сыграл нерасторопно. Увы, Адамов не перестраивается, играет, как голкипер старой формации.

Кисляк забил великолепный гол. Но сколько секунд летел мяч? Удар был нанесен со средней дистанции. Так что, по идее, Адамов мог и выручить, спасти. Не умаляю заслуг армейца, но, возможно, вратарь недоработал.

Разговоры о том, что «Зениту» нужен правый защитник? Считаю, эта позиция вполне укомплектована даже с учетом травм Караваева и Волкова. Можно использовать справа Эраковича. Есть Мантуан. Правда, он полезнее на позиции вингера.

Если покупать за 20-30 миллионов правого защитника, это не бизнес. Не вижу в этом смысла. Зачем? Ненужная роскошь, скажем так.

«Спартак»

— Активность «Спартака» на трансферном рынке? Красно-белые молодцы, бьют рекорды. Клуб показывает амбиции. Другое дело, что новичков еще нужно будет встроить. Не всегда игроки с листа начинают приносить пользу. Это касается и «Зенита». Понаблюдаем дальше за Дркушичем и Луисом Энрике. Тут уже многое зависит от работы Семака и Станковича на сборах.

Некоторые удивляются, почему не усиливается «Краснодар». А зачем? Команда укомплектована. Все у нее в порядке. И если на сборах игроки наберут форму хотя бы на 90 процентов, тогда они точно будут претендентами на золото.