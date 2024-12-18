Комментатор Геннадий Орлов рассуждает о проблемах «Зенита».

— В «Зените» большая проблема. Надо ее решать. Еще прошлой весной, после сборов питерцы выглядели неважно. Думаю, дело не только в функциональной готовности, но и в психологии, ментальности. Видимо, игроки действительно пресытились победами. Если даже этот сезон взять, то хватило на четыре тура, когда пришел Глушенков. Лусиано ярко себя проявлял, Вендел был, как говорится, в порядке. Но потом-то все развалилось...

И последние матчи говорят о том, что в «Зените» надо проводить революцию в составе! Сможет ли это сделать Семак? Сейчас нужно усилить три позиции. Центральный защитник, центральный полузащитник и нападающий. «Зениту» не хватает скоростных исполнителей. Он не быстрее остальных конкурентов. Так что Сергей Богданыч стоит перед вызовом. В принципе, в прошлые годы клуб, как правило, попадал с трансферами. Но! Приобретение Ахметова — первый звонок. Второй звонок — Соболев. Волков перешел из «Краснодара», но получил травму. Желаем ему скорейшего выздоровления. Но сможет ли он отвоевать себе место в составе... Я восхищался его физическими данными, выдал ему авансы. Но по его играм в «Зените» понял: ему не хватает футбольного интеллекта, чтобы взаимодействовать с партнерами. Вот в чем вся штука. На одной «физике» далеко не уехать. Ну посмотрим, что будет дальше. Прежде всего ему надо восстановиться.

В общем, ясно, что лодка перегружена... Лишний товар. Балласт, который не двигает команду вперед. Если все останется так, как сейчас, то «Зенит» не станет чемпионом. Ему нужна внутренняя перестройка. Да, скорее не революция, а перестройка. Если кто-то из игроков не понимает, что на кону стоят золотые медали, если кто-то уже не может включиться, перестроиться, с ними надо расставаться. Продавать или отдать в аренду. Предстоит большая работа.

Сергей Семак и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Это мое личное видение ситуации. Не знаю, понимает ли это Семак. Судя по его последним комментариям, он, как мне показалось, ссылается на обстоятельства. Но, на мой взгляд, речь идет об очень глубоких проблемах... Не уверен, сможет ли Клаудиньо вернуться на свой прежний уровень. Я когда-то делал большое интервью с Анатолием Тарасовым, великим хоккейным тренером. В игровых видах спорта законы одни. Так вот он говорил: «Тренеру порой надо резать по живому!» И сейчас Семаку нужно осознать, с кем ему не по пути, с кем он не сможет взять титул. Надо иметь большое мужество, чтобы с кем-то сейчас расстаться. Просто так, по инерции уже ничего не выйдет. Неужели Сергей Богданыч считает, что его подопечные демонстрируют чемпионский футбол? Я так не думаю. Вот «Спартак» — другое дело. Станкович улучшил физические возможности футболистов. И как они задвигались!

Еще одна мысль. С удовольствием слушаю аналитику Аршавина. Андрей великолепно разбирается в футболе. Правда, наверное, в тренеры не пойдет. Но, если все же представить, что Семак позовет его в свой штаб (это так, фантазия), это стало бы укреплением тренерской мысли. Да, у Андрея, наверное, не самый простой характер. Но у Аршавина современный взгляд на футбол, он мог бы помочь. А что советуют Семаку его нынешние ассистенты, я не знаю. Видно, что Сергею Богданычу особо никто не помогает... Я готов повторить: в последних турах Семак потерял управление командой! Как можно было дома пропустить пять мячей?! От «Крыльев» и «Акрона!» Пять голов! Как такое могло произойти...