Комментатор Геннадий Орлов — о ситуации в питерском клубе.

— Многие полагали, что после неудачи в матче с «Крыльями» (2:3) футболисты «Зенита» выйдут на игру с «Акроном» (1:2) с должным настроем. Странное дело... Я-то думал, что питерцы наберут в двух последних турах шесть очков и оторвутся от конкурентов. Но что-то внутри команды сломалось. Это психологическая история.

Как можно пропустить пять мячей в двух встречах на своем поле?! Что делали защитники? Что происходило с Нино, с Родригао? Где концентрация? «Зенит» сейчас явно испытывает проблемы с организацией игры. Ребята, вы же на контрактах. Их надо отрабатывать! Как же так?

И вопросы ведь не только к обороне. Что опять с Клаудиньо? Мы его критикуем, журим. Но он играет все хуже и хуже... Никакого прогресса. Значит, тренеры не могут до него достучаться.

Сергей Богданыч Семак все держит в себе, не показывает свои эмоции. Но ясно же, что в последних двух турах он потерял управление командой. Пропал этот контакт: тренер — игроки. И, как говорится, счет на табло. Неудовлетворительные результаты.

Я же помню, как Семак обосновывал подписание Соболева. Мол, этот форвард нужен для навала, он будет полезен в такой игре. Я дальше не продолжаю... Вы все видели сами. Больше про Соболева ничего говорить не хочу. В таком возрасте ты футболиста уже не улучшишь. Не хватает мастерства. Говорят, что он долго не играл и еще набирает форму? А почему он долго не играл? Конфликт в «Спартаке»? Но тогда нужно было поддерживать форму, держать себя в тонусе. Значит, он плохо тренировался. Мне кажется, он вообще не работал. В итоге человек просто-напросто не готов. Ну наверное, он еще выйдет на свой прежний уровень. Но подходит ли такой уровень «Зениту»? Вот в чем вопрос... Так что больше даже не хочется разбирать его игру.

Александр Соболев и Дмитрий Пестряков. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Вендел? Он же пропустил из-за травмы два матча — с «Ахматом» и «Оренбургом». Видимо, еще нужно время, чтобы набрать должные кондиции. То же самое можно сказать и про Глушенкова.

Даже Дуглас Сантос в последнее время как-то сдал. Проанализировал состав «Зенита» и пришел к выводу, что ниже своего уровня сейчас не опускается только один игрок — Барриос. Вот он по-прежнему держит планку. Выполняет большой объем работы. Все делает как обычно. А вот остальные...

Кассьерра, конечно, не тот. Мостовой забил «Акрону», спору нет. Но меня неприятно удивил другой эпизод. Помните, во втором тайме Андрей отдавал пас на дальнюю штангу Соболеву? Форвард до мяча не дотянулся. Но это не проблема Соболева. Просто Мостовой внешней стороной стопы швырнул мяч как булыжник! Где мастерство? Я всегда в своих репортажах говорил, что ты должен отдать передачу «на блюдечке с голубой каемочкой»! Например, в одном из матчей Педро находился примерно в такой же ситуации, как Мостовой. Но бразилец выдал пас точно под удар! А тут... Соболев старался, прыгнул. Но этот мяч было не догнать... Бездарный пас! Это нехватка мастерства. Из таких мелочей, деталей и складывается результат. Отсюда потеря очков.

Нужно было раньше осуществлять перезагрузку состава? Менять лидеров — Вендела, Клаудиньо? Даже не знаю... Но, пожалуй, сейчас уже можно высказать эту мысль. На мой взгляд, летом «Зениту» надо было искать варианты для Кассьерры и Клаудиньо, предлагать их клубам. Ну пресытились они, что ли, уже здесь, не способны показать прежней игры. С Венделом же по-прежнему можно связывать надежды. Когда бразилец в форме, для нашего чемпионата это суперфутболист!

Что ж, впереди сборы. Считаю, Сергею Богданычу надо проявить жесткость. С этих футболистов нужно гораздо больше спрашивать! Метод пряника не работает.