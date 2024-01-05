Комментатор Геннадий Орлов — о последних трансферных новостях, связанных с «Зенитом».

— Начнем с Ренана. Почему у него пока не получилось в «Зените», который отдал его в аренду? Парень, безусловно, способный, с задатками. Именно поэтому питерский клуб его не продал, а будет следить за ним в Бразилии. Но «Зениту» нужен защитник, который сразу стал бы лидером обороны. Вот этих качеств Ренану не хватило. Сейчас он еще не может быть ведущим защитником команды.

Нино — это уже все-таки другой уровень. Более опытный футболист, ментально готовый к решению серьезных задач. Выходил в составе «Флуминенсе» с капитанской повязкой, играл в олимпийской сборной Бразилии вместе с Малкомом и Клаудиньо. Все эти факторы, конечно, учитывались, когда «Зенит» приглашал футболиста. Так что тут все логично.

Сейчас некоторые специалисты опять критикуют «Зенит» за трансферную политику. На днях увидел высказывание Петржелы, который не понимает, зачем клубу нужна академия, если он зовет 17-летнего бразильского парня — Педро.

Ну вот смотрите. Питерский клуб, похоже, отказался от идеи приобретать футболиста, который приезжает сюда уже, что называется, доигрывать — на последний контракт. Последний такой пример — Маркизио. Теперь вектор иной. Тому же Нино — 26 лет. Думаю, это не последний его контракт.

Педро 5 февраля исполняется 18 лет. Если он быстро адаптируется, проявит себя на сборах, то сможет сыграть против московского «Спартака» в первом весеннем туре. Да, молод, да, есть риск. Но уж очень лестные отзывы о его игровых качествах. И Педро — это актив на будущее. А вспомните, в каком возрасте Месси был взят «Барселоной».

История с Малкомом тоже показательна. Он перешел в «Зенит» молодым. В итоге клуб продал его через несколько лет за 60 миллионов! Разве плохо? То есть питерцы преследуют две цели: усиливают состав и держат в голове возможность в будущем заработать на трансфере. Футбол — индустрия, никуда от этого не деться.

Малком. Фото Александр Федоров, "СЭ"

А что касается перспектив россиян, разве Круговому и Мостовому не дают шансов? Но они по большому счету в этом сезоне не убеждают. В ноябре «Зенит» проводил контрольный матч с «Нефтчи» (1:2). На мой взгляд, лучшим на поле был Барриос. Человек, который всем все доказал здесь. А где были россияне? Где их желание, стремление во что бы то ни стало пробиться в основу? Я этого не вижу. Клуб озадачен. Никто почему-то не прогрессирует... Что же делать? Значит, нужно подстегивать россиян созданием более серьезной конкурентной среды.

Нино вытеснит Алипа из состава, если команда Семака будет играть в четыре защитника? Я не сторонник сейчас делать такие прогнозы. Все зависит от тренерского штаба. Сергей Богданович в этом сезоне наигрывает и схему с тремя центральными. Посмотрим. По правому защитнику вопрос тоже еще открыт. Марио Фернандес пока не смог проявить себя в полной мере. В «Зените» никому не гарантировано место в составе. Каждый должен доказывать свою состоятельность в тренировочном процессе.

Есть ли уверенность, что Вендел вернется вовремя из отпуска? Во всяком случае, где-то неделю назад разговаривал с Александром Ивановичем Медведевым. И он мне сказал, что никаких предложений по Венделу нет. Но мы же помним и фразу Сергея Семака на пресс-конференции. Мол, никто не может гарантировать, что бразилец приедет на сборы в срок. Поживем — увидим. Однако клуб не намерен с ним расставаться.

Вчера СМИ написали о том, что «Зенит» покупает у «Краснодара» Ахметова. Пока никаких официальных подтверждений нет. Так что мы можем рассуждать только в гипотетическом ключе. У Ахметова есть свои козыри, он техничный футболист. Наверное, его берут для того, чтобы сохранить некий баланс между россиянами и легионерами. Почему нет?

Семак видит в Ахметове замену Мостовому или Мантуану? Почему замену? Дополнение. Хорошо, когда на одну позицию претендуют два исполнителя. Так должно быть в команде, которая борется за чемпионство. Здесь еще многое должно сойтись. Хочет ли сам Ахметов играть в «Зените»? Тот же Бакаев сам изъявил желание выступать в питерской команде. Но не получилось... По Ахметову сейчас рано делать выводы.

Ильзат Ахметов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Говорят, что «Зенит» берет Ильзата только для того, чтобы ослабить прямого конкурента — «Краснодар»? Постойте, ну если он меняет клуб, значит, Ивич в нем не сильно заинтересован? Так? Эта история скорее говорит о том, что «Зенит» делает ставку не только на бразильцев, но и на российских игроков, заслуживающих внимания. А уж дальше — кто как себя проявит.

Тот же Педро, думаю, обнадежил болельщиков «Зенита». Ведь говорили о том, что он приедет в команду только тогда, когда ему исполнится 18 лет. То есть в начале февраля. А парень сам захотел провести полноценные сборы с командой и 12 января будет проходить медосмотр с сине-бело-голубыми. Значит, он нацелен на то, чтобы получать здесь постоянную игровую практику.