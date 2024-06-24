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«Зачем Горшкову идти в «Спартак»? «Зенит» — совсем другой уровень». Орлов — о новичке питерцев, Бакаеве и Козлове

Орлов отреагировал на трансфер Горшкова из «Крыльев» в «Зенит»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист Юрий Горшков
Юрий Горшков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов — о переходе левого защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Зенит».

— Горшков — реальное усиление для «Зенита»?

— Только время покажет. Данные у Юрия хорошие. Он один из лучших на своей позиции в РПЛ.

— Но как выиграть конкуренцию у Дугласа Сантоса?

— Бразилец, к сожалению, в последнее время подвержен травмам. Поэтому нужен еще игрок на левый фланг. Вы же видите, что в «Зените» все больше делают ставку на привлечение россиян. Горшков — добротный защитник. А дальше все зависит от него самого.

— Не повторит ли он путь Кругового?

— В футболе вероятность оказаться в запасе есть всегда. Но надо бороться за место в составе, ничего еще не решено. Горшков принял этот вызов. Видно, что парень он самолюбивый, амбициозный. Попробует конкурировать с бразильцем.

Юрий Горшков. «Зенит» снова увел защитника у «Спартака». Горшков заменит Кругового

— Горшков интереснее Тикнизяна на позиции левого защитника?

— Трудно сказать. У Тикнизяна есть свои слабости. Наир скорее атакующий защитник. Заточен на подключения вперед. Но насколько он надежен непосредственно в обороне? Пока не готов сравнивать Тикнизяна и Горшкова. Раз Семак позвал игрока «Крыльев», значит, на него рассчитывает, будет выпускать его в составе. Тот же Круговой получал шансы, но не показал себя, не проявил...

— Это правда, что «Зенит» перехватил Горшкова у «Спартака»?

— Не знаю, не в курсе.

— Но вы не считаете, что в «Спартаке» у него было бы больше игровой практики?

— Возможно. Но на каком месте оказался «Спартак» по итогам сезона?

— На пятом.

— Ну вот... Это же разный уровень клубов! Я бы сейчас в «Спартак» не пошел. Там пока неразбериха, не все выстроено, нет четкой вертикали. Все довольно зыбко, зыбко...

— Правый защитник Волков, пришедший из «Краснодара», сильнее Караваева?

— Моложе. А дальше все решится в процессе конкуренции. Помните, я хвалил Волкова? Скорость, выносливость! А вот что касается техники... Посмотрим. К Караваеву все-таки есть вопросы: много неточных передач.

Футболист Марио Фернандес
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Подписание Волкова означает уход из команды Марио Фернандеса?

— Не знаю, как составлен его контракт. Вообще в команду надо брать молодых футболистов, с перспективой. Поэтому вариант с Волковым вполне понятен.

— Марио не убедил?

— Я уже как-то говорил о нем. Ну какую пользу «Зениту» принесли Марио, Ахметов, Бакаев?

— Бакаев прошел медосмотр с «Зенитом». Допускаете, что в предстоящем сезоне он получит шанс в команде Семака?

— Нет. Ну какой шанс? Не подходит он «Зениту». На какой позиции он будет играть?

— Нужно ли «Зениту» пытаться вернуть своего воспитанника Козлова?

— Я читал, что он уходит из «Балтики» в «Краснодар». «Зенит» проявлял интерес к молодому хавбеку, но что-то не получилось. Игрок сделал свой выбор. Что ж, это его дело.

Дуглас Сантос
Марио Фернандес
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Юрий Горшков
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