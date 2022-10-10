«Сейчас у «Спартака» сумасшедшая уверенность». Орлов — о наглом Соболеве, проблеме «Зенита», медленном Смолове и Семине в «Локо»

Известный комментатор Геннадий Орлов — о ярких моментах 12-го тура РПЛ.

Почему мало играет Зиньковский?

— «Спартак» крупно победил «Крылья». Конечно, команда Абаскаля преобразилась. В какой форме сейчас Промес?! А Соболев? Настоящие лидеры. Остальные игроки тоже подтянулись. Команда находится в хороших физических кондициях, не проседает. Тренер качественно работает — отдача видна.

Немного непонятно, почему Зиньковский выходит только на замену. Во втором тайме он сыграл здорово. У парня прекрасные данные, ему надо больше доверять. Он может стать настоящим плеймейкером красно-белых. Его КПД весьма высокий, светлая голова.

Я уже предвижу ответный кубковый матч «Зенит» — «Спартак». Питерцы, конечно, не забудут поражение в Москве со счетом 0:3. Нас ждет еще и встреча во втором круге чемпионата. Ажиотаж будет нешуточный. Это интересно!

«Спартак» вышел из положения. Радует, что новые руководители клуба не мешают Абаскалю, понимая, что тренер — главная фигура. И Гильермо благодарит их за такое доверие. Поставил игру, все двигаются, у всех глаза горят. Вообще модель довольно симпатичная вырисовывается.

Мне сейчас трудно сравнить «Зенит» и «Спартак» по качеству футбола. Пусть они решат это в очных поединках. Но нужно признать, что у москвичей появилась сумасшедшая уверенность. Крупно победили «Зенит» в Кубке, одержали потом две победы в чемпионате.

Соболев — наглый форвард, Кассьерра — нет

— А вот питерцев по-прежнему лихорадит. Потеряли очки в Воронеже. Значит, уверенность потихоньку уходит. Вспомните, сколько было нереализованных моментов и сколько ошибок. Малком должен был забивать больше. Клаудиньо еще не вышел на свой пик. Многовато брака у него. Да, можно сетовать на объективные трудности — плохое поле. Но ведь все в одинаковых условиях.

Про Кассьерру я уже не раз говорил. Он по-прежнему делает не то. Получает мяч и торопится отдать его партнеру. Ну возьми ты игру на себя, продави защитника! Ты же так играл в «Сочи». А в «Зените» нет у него вдохновения. Какой-то потерянный. Пока это большая проблема для колумбийца — не может понять бразильцев.

Считаю, ему надо чаще брать игру на себя. Вы посмотрите, какой наглый Соболев. Рвет и мечет. Напористый. Хороший пример для Кассьерры. Форвард должен быть наглым!

Зачем «Динамо» позвало Смолова?

— Перейдем к дерби ЦСКА — «Динамо». В целом, пожалуй, ничья закономерна. Армейцы владели инициативой. Имели моменты, но концовка встречи осталась за бело-голубыми. Это «Динамо», конечно, отличается от той команды, которая была при Шварце. Нет той искры, агрессии впереди.

Йоканович делает ставку впереди на Смолова. Да, он забил Акинфееву в дерби. Но в целом какую пользу он еще принес команде? Ну не идет у него игра. Не хочу обижать Федора, но, повторюсь, его манера игры устарела.

Ну зачем его позвали в «Динамо»?! Там же сыгрывалась молодежь. Такая тройка! Тюкавин, Грулев. Под ними Захарян. Теперь Тюкавин сидит в запасе, а Смолов почти не открывается, мало себя предлагает. Ну не мобильный он и не быстрый. Нет у него впечатляющего рывка.

Не знаю, почему Йоканович не верит в Тюкавина. Тот вышел на 10 минут, у него был один супермомент. А если его выпустят с первых минут? Возможно, появится пять шансов отличиться. Данные-то видны. Тренер должен давать молодому исполнителю право на ошибку.

Немцы отбросили «Локомотив» на год назад

— Слава богу, отмучился «Локомотив». Москвичи освободились от немецкого ига. Матч с «Сочи» — это нечто. Ну никакой игровой дисциплины. Ужас! Никакого взаимопонимания с тренером...

Кто вместо Циннбауэра? Говорят о Семине? А почему бы и нет? Главное — ему надо создать условия, доверять и укрепить состав. Вы же видите, что произошло с футболистами «Локо». Почему перестал расти Баринов? Закис! Про него говорили, что это опора сборной. Надежда. Но немецкая бригада вообще не способствовала тому, чтобы он прибавил. Да все закисли... Что натворили эти немцы... Они отбросили «Локо» на год назад!

Юрий Палыч — тонкий психолог. Он-то найдет подход к подопечным. Даже не сомневаюсь. Опыт у него колоссальный.

Говорят еще и про Талалаева? Могут и его позвать. Но есть, например, и Кержаков. Чем не кандидатура? Авторитетный специалист.

Не нужно смотреть на возраст Юрия Палыча. Да, сейчас нельзя с уверенностью сказать, что у него обязательно все получится в «Локомотиве». Но предпосылки к этому есть. Я же общаюсь с ним.

Он в форме, понимаете? Держит руку на пульсе, не устарел в профессиональном плане. Это, может быть, единственный наш тренер, который посещает каждый финал Лиги чемпионов. Учится, подсматривает что-то у европейских тренеров. Не запускает себя, хочет совершенствоваться. Творческий человек.

Конечно, решать руководству «Локомотива». Но вы представляете, сколько людей возвратится на трибуны при Семине? Юрий Палыч вернет Лоськова, Пашинина, наберет помощников. И «Локомотив» сразу задышит! Станет популярным клубом!

Должна быть логика в принятии таких решений, понятные критерии отбора. Мы же видим, к чему привела ставка на немцев. Семину, например, можно предложить контракт на два года, чтобы он и командой руководил, и готовил себе постепенно смену — например Лоськова. Вот тогда будет преемственность, сохранятся традиции. Надо же дорожить такой фигурой, как Семин!

Как можно было отказаться от такого символа?