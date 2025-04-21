Комментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» над «Химками» (1:0).

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

— Такой футбол называют валидольным. Но что меня прежде всего удивило? При счете всего лишь 1:0 Латышонок во втором тайме ловил мяч и не торопился начинать атаки, вводить его в игру. А тянул время! А в чем логика? Я этого совершенно не понял. Ну любая ошибка вблизи твоих ворот может привести к ответному голу — 1:1. И как быть?

Идем дальше. Столько было брака в передачах, технических огрехов! Зенитовцы никак не могли отдать хорошую последнюю передачу, не понимали друг друга. Вроде по замыслам атаки-то неплохие, но где конкретика? Где концентрация?

Игроки «Зенита» были чересчур раскрепощены. Думали: «Обязательно забьем еще». Но счет-то на табло. И в какой-то момент и «Химки» угрожали воротам Латышонка. Поэтому меня атакующая группа сине-бело-голубых не убедила. Выделить можно разве что Лусиано. Забил свой 10-й гол в сезоне, который оказался столь важным. А за что дали приз лучшему игроку Луису Энрике? Что он такого сделал? Я бы по игре выше поставил все-таки аргентинца. Он и старался в каждом эпизоде. Выкладывался.

В конце матча хозяева выглядели уже уставшими, многовато сил потратили. Тревожно. Впереди еще пять туров. И «Химки» действительно могли их наказать, сравнять счет. Было рискованно. Какой-нибудь штрафной, угловой — и...

Но кто все-таки научил Латышонка тянуть время, когда ты ведешь в счете в матче с «Химками»? Загадка... Скорее надо помогать атаке. Таков футбольный интеллект, менталитет игроков «Зенита», посмотрим, хватит ли им его для чемпионства. Сегодняшний футбол команды Семака вызвал много вопросов. Все как-то скромненько...

Игра Вендела? Да все средненько смотрелись. А у Глушенкова сколько неточных передач? Все сыграли на троечку. Владея преимуществом, должны забивать еще! А тут все могло закончиться довольно печально.

Даниэль Фернандес и Александр Соболев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Выход на замену Соболева? У него почти не было удачных действий. Помните эпизод, когда Александр выиграл мяч в воздухе, отдал Глушенкову, а тот отпасовал направо — в свободную зону. Так почему же Соболев остановился и туда не побежал? Вроде этот ход напрашивался. Не знаю... Может, он просто хотел посмотреть, как будет решать эпизод Глушенков? Но сам-то ты должен поучаствовать в завершающей стадии атаки. Странно. Вообще он был каким-то невразумительным. Пользы не принес, не забил. Сработал вхолостую.

Чемпионская гонка жива. Но все претенденты испытали проблемы в этом туре. Так, думаю, будет и дальше. Психология. Давление. Осталось всего-ничего. Цена любой осечки высока. Правда, я полагал, что «Зенит» после крупной победы над «Краснодаром» сыграет убедительнее, будет окрылен. Нет... Эх, какая же неточность при последнем пасе!

А впереди — выезд в Москву, к «Динамо», которое победило крепкий «Рубин». Будет непросто. Бело-голубые точно выйдут на этот поединок с должным настроем.

Нужно отдать должное «Спартаку» за характер. Вытащить такую игру с «Акроном» — дорогого стоит. Буквально вырвали три очка. А вот к качеству футбола красно-белых тоже есть вопросы.

«Краснодар» заслуживает добрых слов. Некоторые полагали, что после крупного поражения от «Зенита» «быки» раскиснут. Но нет. Смогли дожать «Ахмат». Значит, держат удар.