«Я не сторонник приглашения Малкома и Клаудиньо в сборную России. Как можно Соболева сравнивать с Дзюбой?!» Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о последних событиях в российском футболе.

— В РФС заявили, что теоретически Малком и Клаудиньо могут в будущем сыграть за сборную России, если получат наше гражданство. Мне бы хотелось, чтобы за нашу национальную команду выступали свои футболисты. Те, кто родился в России. Нужно формировать и развивать свою школу. Давать шанс своим ребятам, искать их, привлекать. У каждой сборной должно быть свое лицо, свой почерк.

Скажу больше. Мне хочется, чтобы и тренером сборной был российский специалист. Да, был удачный пример Хиддинка, с которым мы взяли бронзу Евро-2008. И тем не менее, считаю, нужно ориентироваться на свои кадры.

Кстати, в 2008 году у нас натурализованных игроков не было.

Не забывайте великие традиции отечественного спорта. У нас же были такие глыбы тренерского цеха — Тарасов, Гомельский, Кондрашин, Платонов! Авторы потрясающих теоретических разработок. Они задавали тон во всем мире. На нас равнялись!

Как мы можем развивать свой футбол, если будем делать ставку только на натурализацию? Какой стимул тогда у мальчишек? Хочу, чтобы мы не брали взаймы, а были самодостаточными.

Марио Фернандес. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В общем, я не сторонник того, чтобы приглашать в сборную зенитовских бразильцев. Пример Марио Фернандеса? Да, он помог. Но почему мы своего правого защитника в тот момент не воспитали? Вопрос... Я за своих.

Зачем тогда Малкому и Клаудиньо российское гражданство? Четкого ответа у меня нет. Даже не знаю... Но мне кажется, оба мечтают играть за сборную Бразилии. Есть же примеры Халка, Вагнера Лав, которые уезжали в свою национальную команду из чемпионата России. Так что все в футболе реально.

Видимо, им комфортно в России, нравится здесь. Нравится их семьям. В Питере прекрасная инфраструктура. К ним здорово относятся. Я не осуждаю Малкома и Клаудиньо. Это же их выбор.

Да, сейчас в России нет игроков, сопоставимых по уровню с зенитовскими бразильцами. Но это не означает, что нужно сидеть сложа руки и идти только по пути натурализации! Есть Головин, Миранчук, которые хорошо смотрятся в Европе.

Захарян, Пиняев? Рановато им выдавать авансы. Мы про них еще толком ничего не знаем. Вот Головин и Миранчук подтверждают свой класс. По ним вопросов нет. Кстати, не исключаю, что и Кокорина мы еще увидим в футболке сборной России. На Кипре он воспрял. Забивает довольно исправно. Почему бы не пригласить его в национальную команду, если он продолжит в таком духе? Понятно, что решает тренер, но во главе угла должен стоять спортивный принцип.

Артем Дзюба. ФК «Локомотив»

Верю ли я в Дзюбу в «Локомотиве»? Реанимирует ли он свою карьеру? Вера — это все-таки из области религии. Все от него зависит, от его кондиций. То, что у него есть определенный набор качеств, который позволяет ему играть на довольно приличном уровне, — факт. Я, например, не понимаю, когда Соболева с ним сравнивают... У Дзюбы такой опыт и столько достижений. Не стоит это сбрасывать со счетов.

Да, Соболев в этом сезоне играет хорошо, не спорю. Но пусть пройдет хотя бы лет пять. Тогда мы и сравним его с Дзюбой. Соболев вообще-то не был лидером сборной России, которая играла в четвертьфинале чемпионата мира. Так что подождите. «Спартак» пока еще ничего не выиграл. Я, кстати, согласен с Константином Геничем, который не понимает, почему Абаскалю предложили новый контракт уже сейчас. Дождитесь конца сезона — все станет ясно. Куда спешить?