«Зачем убирать Абаскаля? Где был «Спартак» в прошлом сезоне? А Косте Геничу — душевного равновесия». Мнение Орлова

Комментатор Геннадий Орлов — о последних событиях в российском футболе

Малком не «отбил» 40 миллионов? Так говорят те, кто желает зла «Зениту»

— В последние дни в прессе гуляет информация о том, что Кузяев летом может перейти в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», за который уже выступает Магомед Оздоев. Ни подтвердить, ни опровергнуть ее я не могу. Но Далер уже давал понять, что не намерен продлевать контракт с «Зенитом». Значит, похоже, уйдет. Что ж, он имеет на это полное моральное право. Немало сделал для питерцев, для титулов, трофеев. Сейчас, видимо, решил сменить обстановку. Возможно, хочет поиграть в еврокубках. Другое дело, немного смущает место его возможной новой команды в турнирной таблице чемпионата Турции (сейчас «Фатих» занимает 9-ю позицию. — Прим. «СЭ»). Но это уже личный выбор Кузяева. Как решит, так и будет.

Не думаю, что его уход станет большой потерей для «Зенита». Да, весной он часто выходил в стартовом составе команды Семака, но его КПД снизился по сравнению с осенью. Пропала какая-то искра в его игре, ушло вдохновение. Да и пенальти он не забивал. Не умаляя его заслуг перед клубом, думаю, в «Зените» найдут замену Кузяеву. Ему уже 30. С его уходом разгрузится зарплатная ведомость, «Зенит» даст шанс более молодым исполнителям. Так что это естественный процесс. Футбол это бизнес.

Забив четыре мяча в Самаре, Малком сделал весомую заявку на то, чтобы выиграть гонку бомбардиров. Сейчас в его активе 22 мяча. Способен ли он побить рекорд Олега Веретенникова, который тот установил в теперь уже далеком 1995 году, наколотив 25 голов? Вполне. Почему нет? Осталось 5 туров. Другое дело, что «Зенит» может досрочно стать чемпионом уже в ближайшие выходные. Тогда допускаю, что Малком да и другие бразильцы попросят руководство клуба отпустить их пораньше в отпуск. Да и фактор травм сбрасывать со счетов никогда нельзя. В таком случае рекорд игрока «Ротора» не падет.

Я, кстати, вернулся из Волгограда, где проходил ретроматч «Динамо» (Сталинград) — «Спартак» (Москва). 36 с половиной тысяч зрителей! Это больше, чем на любой игре РПЛ этого года! Потрясающая атмосфера. Замечательная идея. А как трибуны встречали своего кумира Веретенникова! Легенда «Ротора», легенда Волгограда. Правда, возможно, немного не так поделились. Спартаковцы были все-таки моложе, в итоге и победили. Но все равно это был праздник, народ остался доволен. Хочется, чтобы Волгоград с таким стадионом был представлен в РПЛ.

Уедет ли Малком летом? Пока рано делить шкуру неубитого медведя. Должно сойтись много составляющих. Пишут про «ПСЖ», про «Арсенал»... Посмотрим. Но я не согласен с теми, кто считает, что бразилец не «отбил» потраченные на него 40 миллионов. Так говорят те, кто желает зла «Зениту», все время ищут какой-то негатив. Ну что значит «не вывел «Зенит» из группы в Лиге чемпионов»? Ребята, один в поле не воин. Он один, что ли, играл в ЛЧ? А где партнеры? Может быть, Месси не стал бы таким великим игроком, не будь с ним рядом в «Барселоне» Хави и Иньесты. Так что я против подобной критики в адрес Малкома.

Константин Генич. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Геничу не стоило отвечать «Ростову»

Семин сказал, что «Зенит» без бразильцев особо ничем не отличался бы от конкурентов? Юрий Палыч мой друг, но истина дороже. Для начала надо проверить это на практике. Скорее из высказывания уважаемого специалиста стоит сделать вывод, что российские футболисты «Зенита» не дотягивают до уровня южноамериканцев. При этом аргументация Юрия Палыча имеет право на жизнь. Сейчас в «Зените» 6 бразильцев. Убери их — конечно, не сразу найдешь им замену. С этим спорить сложно. Ну так получилось сейчас. Когда-то в ЦСКА бразильцы были на первых ролях, задавали тон. Вагнер, Жо, Карвалью.

Сейчас многие обсуждают высказывание Константина Генича, который пожелал «Ростову» проиграть во всех оставшихся матчах. Так комментатор отреагировал на выпад дончан в его сторону: мол, он болел за «Спартак, так как московский клуб подарил ему свитер. Хочу пожелать Косте душевного равновесия. Не стоило ничего отвечать «Ростову». Дончане же хотели получить какую-то его реакцию, они своего добились. Они так, наверное, пошутили. Геничу надо быть выше этого. По своему опыту знаю: не надо отвечать на такие выпады, зацепы, подцепы. Просто не замечать и все. Почему он должен оправдываться, что не болеет за «Спартак»? Ну принял Костя подарок от красно-белых, что тут такого? Может быть, ему вообще красное теперь не носить, чтобы ублажить «Ростов»? (улыбается).

Понимаю недовольство «Ростова» после матча со «Спартаком». По какой причине команды переиграли минуту? Судья Левников как-то это объяснил? Какой мотив? Я ничего подобного не слышал. Ну пусть он расскажет, чем руководствовался, когда не давал финальный свисток. Мне команда Карпина в этой встрече понравилась больше. Она показывала более интересный, современный футбол, дончане старались играть в атаку, не грешили поперечными передачами. На это было приятно смотреть.

Александр Соболев и Квинси Промес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

У «Спартака» есть свои козыри в игре против «Зенита». Промес. Соболев

У «Спартака» не видно какой-то слаженности, взаимозаменяемости. Никуда не делись проблемы в обороне. И что толку, что москвичи вышли в пять защитников? Грубейшие ошибки! Какая-то несогласованность, да и средняя линия не впечатляет. Нет вратаря, который бы соответствовал амбициям этого клуба. Селихов, на мой взгляд, не уровень. Слабое звено.

Вместе с тем я не понимаю тех, кто уже разочаровался в Абаскале и даже призывает его убрать. Ребята, вы чего? На каком месте был «Спартак» по итогам прошлого сезона? На 10-м! Сейчас же красно-белые идут третьими и борются за медали.

Прогресс в этом плане очевиден. Да, весной «Спартак» уже не так ярок, как осенью. Но нельзя все валить на Абаскаля. А как быть с селекцией? Я так и не узнал, кто привез в «Спартак» Дуарте. Другое дело, что Абаскаль эту покупку вроде бы одобрил. Странная история. Может быть, мы чего-то не знаем и парень еще побежит в оставшихся турах?

Я бы заранее не отдавал победу Зениту" в предстоящем поединке. Нет-нет, у «Спартака» есть свои козыри. Фактор Промеса, например. Да и Соболев способен создать проблемы питерцам. Так что ничего еще не ясно. Москвичей точно не надо дополнительно настраивать на это противостояние. Нас ждет интересная игра! Российское эль-класико. Пусть победит сильнейший.