«Краснодар» заслуженно лидирует. Лучший игрок РПЛ? Вендел и Промес». Орлов о 18-м туре РПЛ

Известный комментатор Геннадий Орлов — о лидерстве «Краснодара», проблемах «Зенита», крупной победе «Спартака» и судьбе Абаскаля.

У Кривцова высокая культура игры

— «Краснодар» вырвал победу в концовке игры с ЦСКА. Для хозяев матч получился трудным. Первый тайм остался за армейцами. Они великолепно прессинговали, контролировали центр поля, имели перспективные подходы. А после перерыва картина изменилась. «Быки» стали действовать агрессивнее. Гол на счету Кривцова. А ведь парень не прошел московскую школу или питерскую академию. Он играл в Муроме, владимирском «Торпедо», «Томи». И при этом у него культура игры — довольно высокая. В последнее время потерял место в составе, но не закис, принес команде пользу. Прочувствовал момент, опередил игрока ЦСКА, хлестко пробил. Опытнейший Акинфеев оказался не готов к такому удару, мяч достал, но не вытащил. «Стандарты» — грозное оружие команды Ивича, все очень четко исполнено. Великолепный гол.

«Краснодар» заслуженно выиграл первую часть чемпионата. Как правило, кто меньше всех пропускает, тот и становится чемпионом. Видите, пока этот принцип работает. В чем «Краснодар» превзошел «Зенит» осенью? Если сравнивать составы, то явный козырь южан — вратарь Сафонов. Кордоба забил меньше Кассьерры, удалился. Но он очень часто делал разницу, решал исходы встреч. Мне очень нравится Олусегун. Потрясающий футболист!

Черников, Сперцян — игроки очень добротного уровня. А как не упомянуть Волкова? Один из лучших правых защитников РПЛ! Если не лучший. Великолепно физически готов, вынослив. Как он бежит!

В последнее время добавил Ахметов, игра Батчи радует глаз. Молодцы.

Считаю, «Краснодар» явно угадал с приобретением центрального защитника Алонсо. В общем, крепкая, ровная, сбалансированная команда.

Но я от своих слов не отказываюсь. Для борьбы за чемпионство на длинной дистанции клубу нужно приобрести еще двух классных футболистов. Ведь даже победы в последних двух турах — над «Оренбургом» и ЦСКА — одержаны на тоненького. Сказывалось отсутствие Кордобы. Против армейцев подопечные Ивича, по сути, создали один голевой момент. Необходима качественная, длинная скамейка.

Пока тактика Ивича работает. Прагматичный стиль, игра всей команды в обороне дает свои плоды. Но расслабляться, конечно, рано. «Зенит» — рядом. Кто знает, может быть, зимой кто-то уйдет. Тот же Сперцян. Посмотрим.

Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»

«Зенит» так и не нашел замены Малкому и Кузяеву

Главный вывод по игре «Зенита» осенью — клуб не нашел полноценных замен Малкому и Кузяеву. Отсюда спады, второе место по итогам этой части чемпионат.

Думаю, питерцы совершат приобретения зимой, это же очевидно. К сожалению, российские футболисты не оправдали ожиданий. Круговой в последнее время стал чаще выходить на поле, но с Дугласом Сантосом его сравнивать сложно. Даниилу не хватает техники работы с мячом. Он много ошибается. Причем даже когда не находится под прессингом, давлением соперника. Сколько передач чужому... Против «Пари НН» не убедил и Мостовой. Да, он пропустил часть чемпионата из-за травмы и пока не может выйти на свой прежний уровень. В прошлом чемпионате Андрей, конечно, был интереснее.

Ну и совсем почему-то потерялся Иван Сергеев. Забил всего 5 голов в РПЛ. Для такой команды, как «Зенит», это, безусловно, мало. Вендел — центральный полузащитник, забил на гол меньше. Разве можно сравнить КПД Сергеева с результативностью Кассьерры? У колумбийца 14 мячей в 16 играх. Если продолжит в том же духе весной, может выйти на очень приличный показатель. В общем, пока Сергеев не впечатляет.

В «Зените» все прекрасно понимают, критически относятся к своим результатам.

Квинси Промес и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Воспитательные меры Абаскаля повлияли на Соболева

«Спартак» на мажорной ноте завершил первую часть сезона, провел сильный матч с «Крыльями». В атаке красно-белые смотрелись замечательно. Абаскаль, похоже, нашел оптимальное сочетание впереди. Москвичам нужен еще один центральный защитник.

Когда Промес в форме, его не удержать. Это он и показал в поединке с самарцами. Я вообще считаю Промеса и Вендела лучшими футболистами РПЛ. Они действительно мастера. Правда, Вендел, как мне кажется, играет стабильнее. Промесу порой уже не хватает сил на все 90 минут.

Сейчас нравится Соболев. Воспитательные меры Абаскаля возымели действия. Александр и на команду здорово работает, и сам все время нацелен на удар. Соболев не выключался из игры в матче с «Крыльями». Все время оказывался в нужном месте. «Спартак» был хорош, показал, что будет претендовать на высокие места.

Если, конечно, клуб не поменяет тренера. Будет смешно, если уволят Абаскаля. Зачем? Хотя Федуна в клубе уже нет, времена непредсказуемых решений, похоже, прошли.

Что касается открытия первой части сезона, то я бы назвал «Рубин». Казанцы в воскресенье взяли верх над «Балтикой» в Калининграде. Это уже пятая победа в последних шести матчах команды Рашида Рахимова. Вот что значит опытный тренер. А ведь Рахимова пресса уже увольняла. Он остался, наладил тренировочный процесс, стабилизировал состав. И вот вам результат: «Рубин» делит 7-8-е места с ЦСКА.

Ну и «Крылья» Игоря Осинькина «пошумели» осенью. Несмотря на поражение от «Спартака», думаю, самарцы еще отберут очки у грандов весной. В этой команде каждый игрок четко знает свой маневр.