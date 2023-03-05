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Сегодня, 14:30

«Ошибка Мешкова? Так бывает... Но «Спартак» наиграл с «Уралом» только на ничью». Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Виталий Мешков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный комментатор Геннадий Орлов о матчах с участием «Зенита» и «Спартака».

— «Зенит» победил «Пари НН» на классе — 3:0. Счет, конечно, мог быть и крупнее. После смены тренера нижегородцы выглядели не так, как при Галактионове и Кержакове. Думаю, они столкнутся с проблемами во второй части сезона. Проверку «Зенитом» подопечные Горлова не прошли.

А ведь у «Зенита» еще и Клаудиньо не играл. Понравился новый защитник Ренан. Все делает уверенно, парень с техникой. Играет на широком шаге. Мне кажется, он не уступает по своему уровню Родригао. Посмотрим, конечно, что будет дальше. Но в этом матче Ренан, безусловно, убедил.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Малком. «Зенит» все так же несокрушим! Отрыв от «Спартака» вырос до восьми очков

Малком забил потрясающий гол! В какой-то момент у него перестали получаться удары со штрафных. Там ведь еще и Ракицкий взял на себя эту роль. В общем, бразилец даже ушел в тень. А сейчас мы опять увидели, какая же у него волшебная левая нога. Его первый гол — это нечто! Очень породистый мяч! Какая траектория! Невозможно было отбить такой удар.

Пока не все еще набрали форму. Кузяев, Мостовой, Кассьерра могут, конечно, играть лучше. Порадовал Караваев, а вот, например, Родригао какой-то медленный. «Зенит» еще будет добирать. Но три очка добыты, отрыв от «Спартака» — восемь баллов.

Судья Мешков украл у «Спартака» победу над «Уралом»? Непонятное решение арбитра. Почему он дал свисток до того, как мяч пересек линию ворот после удара Соболева? Конечно, это серьезная ошибка... Но ведь недавно «Спартак» играл в Кубке с «Локомотивом». И Иванов не увидел фола на Тикнизяне со стороны Игнатова. В итоге последовала голевая передача. И что мы получаем? В том матче «Спартаку» помогли, в этом — навредили... В футболе так бывает. Человеческий фактор. У Абаскаля играющая команда. Пруцев, Литвинов дают движение, Зобнин органичен. Но как сыграли легионеры? Дуарте привез пенальти...

Виталий Мешков. Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола

А Тавареш? Как, наверное, говорят сейчас болельщики «Спартака» — «Тавареш нам не товарищ». Ну как он мог упустить Бикфалви и позволил ему прострелить во вратарскую? Ну что это за игра такая? Он все время лезет вперед, хочет помогать в атаке, а назад не успевает... Синдром Жиго. Грубая ошибка. Поразительно! Твоя главная задача — закрыть свой фланг!

Так что «Спартаку» надо пенять на самого себя.

Ну и не стоит принижать заслуги Гончаренко. Его «Урал» может дать бой любому. Дисциплинированная команда. В первые 25 минут гости эффективно применяли высокий прессинг. Красно-белые вообще не знали, что им делать, все время теряли мячи, оказались не готовы к такому давлению. «Урал» — очень симпатичная команда, тренер — молодец!

Федун считает, что судья убил чемпионскую интригу? Послушайте, впереди еще 12 туров, надо играть! А с таким футболом «Спартак» наиграл только на ничью. Не на победу. Вот и все. Вы хотите сказать, что «Спартак» владел громадным преимуществом? Я этого не увидел. Да, красно-белые были в целом поактивнее, но за кем остался последний опасный момент? Каштанов мог все решить в концовке.

Ничего еще не решено. Чемпионская интрига жива.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
Геннадий Орлов
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