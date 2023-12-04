«Дзюба был полезен. «Зенит» не понял, как справиться с Глушенковым». Орлов о победе «Локо», лидерстве «Краснодара» и словах Карпина про дебила

Интервью Геннадия Орлова.

Комментатор Геннадий Орлов — о поражении «Зенита» от «Локомотива» (1:3), игре Артема Дзюбы, лидерстве «Краснодара» и словах Валерия Карпина про «дебила, который принял решение проводить игру ЦСКА — «Ростов».

— Считаю, матч в Черкизове не надо было переносить. Молодцы работники стадиона, нужно отдать должное и менеджменту «Локомотива», который оказался готов к снегопаду. В целом поле выглядело вполне нормальным, можно было играть.

Вообще у нас всегда играли в любую погоду — и в снег, и в мороз. В любых условиях надо проявлять волю, характер. Спорт — это же преодоление. Без этого побед не добиться. Так что снегопад устроил проверку «Локомотиву» и «Зениту». Результат закономерен. Поздравляю хозяев, этих ребят. Они переиграли питерцев во втором тайме.

Первый гол, правда, получился курьезным, но я бы здесь говорил не только об ошибке Кержакова. Сколько я смотрю футбол, обязательно при угловых на ближней штанге стоит игрок обороны. Но в этот раз почему-то этого не было. Что это — установка тренеров или беспечность гостей? Я понять не могу... Ну как можно так вольно относиться к стандартам соперника? Во всяком случае, это смотрелось дико! Ну мы же видим, как сегодня научились закручивать мяч в ворота с угловой отметки. Глушенков воспользовался этой недоработкой игроков «Зенита». Кержакову пришлось резко двинуться, упасть. В итоге неправильно поставил руки... Мало того что было холодно, так еще «Зенит» получил, что называется, холодный душ от своего голкипера.

При этом такое развитие событий не выбило подопечных Семака из колеи. Первый тайм они провели качественно. Процент владения мячом — 70 на 30 в пользу питерцев. Они выглядели предпочтительнее. Кассьерра забил очень солидный гол. А потом, уже перед перерывом, Эракович должен был выводить гостей вперед. Он же игрок сборной Сербии, выгоднейшая позиция! Ну и куда же он пробил... Даже не рядом со штангой, очень высоко! Видимо, не хватило защитнику мастерства в завершении.

Что произошло с «Зенитом» после перерыва? Думаю, здесь на первый план вышла психология. После довольно качественного первого тайма, гола Кассьерры, момента у Эраковича гости посчитали, что вот-вот додавят москвичей. В их игре стал просматриваться некий академизм. Кроме того, питерцы перешли на игру в четыре защитника. Дуглас Сантос переместился в полузащиту, в середину поля. Но я бы не сказал, что это дало свои плоды. Пропала острота у ворот Лантратова.

И тут, безусловно, нужно отдать должное «Локомотиву». Сработали замены. Хозяева явно добавили. Концовка точно осталась за железнодорожниками. Разберем второй гол. Камеры четко показали, как Миранчук и Глушенков перед исполнением штрафного о чем-то договорились. Не исключаю, что Максим сказал Антону: «Я буду стоять перед всеми, подавай на меня». Так вот зенитовцы упустили этот момент. Глушенков, по сути, оказался один. Никто его не перекрывал. Почему на него никто не выдвинулся? Хороший удар головой — к Кержакову нет вопросов. Сложная траектория, красивый гол. Считаю, сработала задумка Миранчука и Глушенкова.

Глушенков действительно становится злым гением «Зенита». Питерцы опять с ним не справились, не поняли, как играть против него. Вообще Глушенков, пожалуй, сейчас чуть ли не самый быстрый игрок всей лиги. Мобильный, техничный, все делает на ходу. Сделал разницу.

Что касается сине-бело-голубых, то, конечно, ниже своих возможностей сыграли Дуглас Сантос, Барриос, Вендел и, конечно, Клаудиньо.

Фол Пиняева на Клаудиньо? Оранжевая карточка, все было на тоненького. К счастью, он не нанес травму бразильцу, хотя бил умышленно. Ну что это такое... Молодой парень, а с такой агрессией сыграл. Товарищ, ты же можешь нанести серьезное повреждение! Неприятный эпизод.

Третий гол Тикнизян забил после передачи Дзюбы. Вообще Артем был очень полезен. Молодец. И голевой пас записал в свой актив, и выигрывал борьбу. В одном эпизоде отдал передачу пяткой тому же Глушенкову.

В общем, результат справедлив. Игровой кризис «Зенита»? Я бы так не говорил. Выездной матч, холодно... Пока это только начало второго круга. Да, «Краснодар» вышел вперед, но отрыв составляет всего два очка. Это вообще ничего не значит. Уже в следующем туре команда Ивича может сыграть вничью с ЦСКА. Без Кордобы южанам будет тяжело.

Я же смотрел параллельно игру «быков» с «Оренбургом». Не сказал бы, что хозяева были на голову сильнее. Гости при определенных раскладах могли увезти ничью. При этом, безусловно, нужно «Краснодар» похвалить. Вырвал очень важную победу.

Стоило ли проводить матч ЦСКА — «Ростов»? В этой ситуации менеджмент «Локомотива» сработал явно слаженнее и четче, чем армейцы. «Локо» оказался лучше готов к стихии, постелил эту пленку, все продумал.

Слова Карпина про «дебила», который решил, что нужно играть? Не знаю... Мне всегда сложно комментировать эти вещи. Я все-таки воспитан на таких тренерах, как Аркадьев, Якушин, Бесков. Никто из них ничего подобного не говорил. Ну должна же быть культура у тренера. Он — авторитет для игроков, болельщиков. А тут каждый тур слышишь такое... Я за то, что тренер должен воспитывать своих подопечных. В целом, даже когда игрок получает красную карточку — это камень в огород наставника, который не управляет своими ребятами. А наши тренеры — уже на уровне футболистов. Также матерятся и не подбирают слова.

Прав ли Карпин? Сложно фантазировать, что было бы, сыграй команды на другом поле. ЦСКА объективно сильнее. Кто знает, может, на другом поле армейцы победили бы и крупнее. Соперники были в равных условиях, но армейцы вели игру, создали много моментов. Не знаю... У нас же есть соответствующие органы. Пусть принимают решения по тренеру «Ростова», если посчитают нужным.