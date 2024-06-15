Известный комментатор Геннадий Орлов — о последних новостях, связанных с «Зенитом».

— Cчитаю, «Зенит» сделал хорошее приобретение, пригласив вратаря «Балтики» Латышонка. Евгений здорово себя зарекомендовал в минувшем сезоне, играл и ярко, и довольно эффективно.

Думаю, это усиление. Вспомните, когда «Зенит» брал Адамова, тот являлся третьим номером в «Краснодаре». А Латышонок имел постоянную игровую практику, набрался опыта, не стушевался в РПЛ. Весьма перспективный парень. Питерцы в принципе укомплектовали вратарскую линию. Остался опытный Кержаков, который держит свой уровень. Есть Адамов. Играл не без ошибок, но и выручал сине-бело-голубых. Теперь присоединился и Латышонок.

Некоторые считают, что «Зениту» следовало вернуть Лунева? Нет, не надо. Латышонок перспективнее. А опыт — дело наживное. Теперь все зависит от самого голкипера. Ведь почему-то российские игроки «Зенита», да и не только этого клуба, не прогрессируют, остановились в своем развитии. Скажу больше: сидят с русским паспортом и деградируют!

Вот говорят, надо нашим футболистам давать больше игрового времени. Но это же все от лукавого! Тренер сам себе не враг. Он же видит, что легионеры предпочтительнее на тренировках — те же бразильцы в «Зените».

Ну что в Питере показал Бакаев? А Ахметов? Для чего их брали? Они ничем не помогли команде! Есть вопросы и к Марио Фернандесу. Нужно ли его оставлять? Тут мне некорректно что-либо говорить. Есть руководство — оно примет решение. Но что мы имеем в сухом остатке?

Сравните Ахметова, Фернандеса с другим новичком — Артуром. Весной бразилец забил победный гол «Краснодару» и золотой мяч в ворота «Ростова». Как говорится, почувствуйте разницу! Вот это реальный КПД.

Трансферы — тонкая вещь. Не всегда удается угадать с новичками. За последние годы лишь однажды все трое приглашенных исполнителей сразу пришлись ко двору — Барриос, Ракицкий и Азмун. Как нож в масло вошли в основной состав! А в ходе других кампаний, надо признать, случались и просчеты.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глушенков в «Зените»? Это стало бы реальным усилением. Он умеет делать на футбольном поле все: и сам забивает, и готовит атаки. Маневренный, техничный, выносливый. Уверен, быстро найдет общий язык с бразильцами. Человек отдал за сезон 18 голевых передач. Ну о чем тут еще можно говорить? Он впишется в команду Семака. Поверьте, бразильцы оценят его по достоинству, увидев, что Максим быстро нащупает их ритм игры. Но давайте для начала дождемся официальной информации.

Конечно, сине-бело-голубым нужен еще один диспетчер. Весной эти функции стал брать на себя почему-то Барриос. Но колумбиец, бывало, «обрезался». Он хорош в отборе, а в созидании... Нет, ему сложно выполнять роль разыгрывающего. И пасы его не назовешь остроумными. У него этого нет. Эталон игрока на этой позиции — конечно, Пирло, который сразу же после отбора одной передачей мог отрезать защитников и вывести партнера на ударную позицию.

Глушенков — конкурент Артура? Я бы не был столь категоричен. Не стоит привязывать Максима к конкретной позиции. Он универсален. Может появиться и в центре, и слева, и справа. И даже вторым нападающим.

Глушенков — это игрок неограниченных возможностей. Так что я не уверен, что именно Артур окажется в запасе. Считаю, бразилец вообще пока показывает процентов 50 от всего своего потенциала. А то и 40. Он еще освоится и прибавит, как и молодой Педро. Оба южноамериканца могут на фланге обыграть один в один, отдать голевую передачу, пробить. Артур хоть и левша, но и правой играет неплохо, он предрасположен к комбинационному футболу.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глушенков не пропадет. Семак найдет ему оптимальное место на поле.

Если помните, я игрока «Локомотива» назвал лучшим футболиста сезона, а не динамовца Тюкавина. Да, Тюкавин забивной. Но я бы в команду взял не его, а Глушенкова — именно из-за умения отдать последний пас. Но опять же: трансфера пока нет.

Говорят, что если «Зенит» подпишет Глушенкова, то в обратном направлении проследует Сергеев? Не знаю. Читал, Иван не хочет покидать «Зенит», ему комфортно играть с Кассьеррой. Посмотрим.

«Зенит» заплатит почти 19 миллионов за полузащитника Жедсона из «Бешикташа»? Думаю, это серьезный исполнитель, стал бы хорошим приобретением. Но давайте все-таки ориентироваться на слова Александра Иваныча Медведева, который назвал эту информацию домыслами. Может, игра агентов? Сейчас в питерский клуб многих сватают.

Стартовал чемпионат Европы. Фавориты турнира? Франция, Англия и Германия. Немцы хотят дома реабилитироваться за неудачное выступление на чемпионате мира, доказать, что они — немецкая машина, а не самокат. (Улыбается.)

Лично я буду болеть за французов. Ну и, конечно, желаю успехов бывшему главному тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти, который стоит у руля итальянцев.