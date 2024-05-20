«Время покажет, каким я был спартаковцем». Прощальное интервью Джикии

Капитан покидает «Спартак» после семи с половиной лет в клубе.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после прощального матча на стадионе в Тушине ответил на вопросы «СЭ».

«Соболев может стать следующим капитаном»

— Кого ты видишь следующим капитаном «Спартака»?

— Очень много достойных ребят.

— Вице-капитан сейчас Зобнин.

— Да, Рома, безусловно. Но думаю, что с приходом нового тренера будет обновление капитанского совета. Посмотрим.

— Соболев способен быть вице-капитаном или капитаном? Хватает лидерский качеств?

— Да, у него всего хватает. Но что касается того, чтобы быть капитаном, то это будет не совсем справедливо по отношению к ребятам, которые есть в клубе. К таким, как Зобнин, Селихов, Максименко. Тем, кто в «Спартаке» уже долго. А то, что Соболь может, — факт.

— Что с ним было на этой неделе? Почему он пропускал кубковую игру в Калининграде?

— У него было недомогание. Если я не ошибаюсь, то за последний месяц он провел в старте только одну игру с «Динамо» и сделал гол плюс пас. Это просто статистика. Потом он выходил на замены по 10-15 минут.

— Обидно, что его не хватало в Калининграде, где не могли завершить.

— Я полностью согласен.

— Как ты воспринял поражение от «Балтики»?

— Очень обидно проигрывать. Плохо, что мы упустили трофей. Потому что при всем уважении к сезону уже было не спасти чемпионат. А выиграть Кубок и сыграть до чемпионата в матче за Суперкубок — это стало бы хорошей историей.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Мне всего лишь 30 лет»

— Нет ощущения, что есть какая-то карма капитанов «Спартака», которые уходят без какого-то должного уважения к себе? Или ты всем доволен?

— Во-первых, я всем доволен. Во-вторых, мне никто ничего не должен и не обязан. А в-третьих, меня очень устроил момент прощания со мной, как это проходило. Мне было очень приятно. Если возвращаться к тому, как прощались с капитанами, это уже история, и я всех уважаю. Не могу рассуждать и не имею на это права, потому что я как минимум не был в раздевалках, когда происходили какие-то моменты. А то, что я уважительно отношусь к капитанам, ветеранам и прочее, — факт.

— Ты полтора года назад в интервью нам сказал, что мечтал завершить карьеру в «Спартаке». Еще веришь, что это случится?

— Я не хочу говорить сегодня никаких громких слов. В жизни все бывает. Время покажет, каким я был спартаковцем.

— Но твоя мечта разрушена или теплится надежда?

— Мне только 30 лет. Все может быть.

— Ты сказал, что, когда ушел Абаскаль, появилась надежда, что все будет иначе.

— Потому что это было уже почти два месяца назад. Много времени прошло и после этого момента, и многое изменилось с того времени.

— В отношениях между тобой и руководством?

— Нет, вообще если смотреть на игры, результаты. Был плохой момент в Кубке, но изменения произошли.

— Нет ощущения, что не будь такого яркого выступления Вадима Шпинева и того, что сказал ты на сборах...

— Я отвечал на вопросы, которые мне задавали. А что касается всего того, что было, это уже случилось, и сейчас возвращаться на полгода назад не хочется. Что касается сегодняшнего дня и того, что произойдет в будущем, готов ответить на любые вопросы, как это делал всегда. Надеюсь, что вы еще будете задавать мне вопросы, несмотря на то что я ухожу из «Спартака». Поэтому всем огромное спасибо.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Конечно же, я стал слабее за последний год»

Также Джикия ответил на вопросы журналистов в микст-зоне.

— Какой момент в «Спартаке» ты считаешь самым крутым?

— Тащите стулья, их очень много. Я брал чемпионат, Кубок России, межсезонные турниры. Было много великих и знаковых побед.

— Были ли у тебя предложения из иностранных клубов?

— Интерес из-за рубежа был, Турция тоже была. Может быть, [интерес] и сейчас есть. Посмотрим. Остался еще один матч с «Оренбургом», надо красиво закончить.

— Было бы интересно попробовать себя в Европе?

— Очень.

— Возможно ли возвращение в сборную?

— Если я не играю полгода, о какой сборной может идти речь? Мы с Карпиным в хороших отношениях. Если я буду играть, буду в тонусе, уверен, что звонок как минимум поступит. Я не закончил ни в сборной, ни в клубе.

— Зимой, когда у тебя были варианты, ты занял позицию, что никуда не уйдешь. Есть ощущение, что ты потерял полгода игровой практики?

— Для меня было важно сделать все возможное. Никакое предложение об аренде я не рассматривал. Остался верен клубу и сделал все от себя зависящее.

— Тебя не удивило, что клуб не сделал никакого предложения о продлении?

— Могу сказать только за себя. Если бы поступило хотя бы какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Это не финансовая история. Но, к сожалению, такого не произошло.

— Как ты сам себя оцениваешь: стал ли ты слабее за этот год?

— Сто процентов стал. Тут очень важно объективно оценивать себя. Когда ты долгое время не играешь, понятно, что теряешь амбиции, практику и тонус. Конечно же, я стал слабее. Это факт, но ничего страшного, есть время заняться собой и начать новую главу в жизни.

— Вадим Шпинев сказал про переговоры с московской командой. Это правда?

— Я готовился к игре. Не разговаривали с Вадимом. Но вечером обязательно созвонимся. Если есть что-то новое, он мне сообщит.

— Планируется ли прощальное мероприятие среди игроков? Поедешь ли ты на матч в Оренбург?

— Не могу знать, потому что завтра восстановительная тренировка, а также собрание, где мы обсудим. Думаю, что с командой буду.