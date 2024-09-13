Экс-капитан «Спартака» остается в РПЛ.

Новый карьерный шаг

Георгий Джикия продолжит карьеру в «Химках». Об этом стало известно всего за несколько часов до закрытия летнего трансферного окна в России. По данным журналиста Ивана Карпова, контракт 30-летнего российского защитника с подмосковным клубом рассчитан до конца сезона-2024/25 с опцией продления на год.

Тот же источник ранее сообщал, что основной проблемой при обсуждении соглашения Джикии были его личные условия. Как отметил Карпов, зарплата экс-капитана сборной России в «Химках» составит 4,5 миллиона рублей без учета бонусов.

В ночь на пятницу в РПЛ закрылся регистрационный период. Джикия перешел в «Химки» на правах свободного агента: его контракт со «Спартаком» закончился в конце прошлого сезона, поэтому в четверг у Георгия был последний шанс найти клуб в России в это окно.

Почему он ушел из «Спартака»

Будущее Джикии оставалось одной из главных тем для обсуждения на протяжении всего 2024 года. В начале прошлого сезона бывший капитан «Спартака» потерял место в стартовом составе из-за покупки серба Срджана Бабича. Также пошли разговоры о конфликте Георгия с тогдашним главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, из-за чего уход защитника мог случиться еще зимой. Однако футболист решил остаться. 12 февраля он заявил: «Чувствую себя самым мотивированным Джикией, который был в «Спартаке». Хочу показать то, что умею на поле — это самая правильная реакция».

Однако весной экс-капитан нашей сборной так и не вернулся в основу. Не сказалась на карьере Джикии и отставка Абаскаля: при Владимире Слишковиче он тоже редко выходил на поле. 18 мая «Спартак» объявил об уходе Георгия по завершении контракта в конце сезона.

«Химки» выходили на Джикию еще в июне, также его приглашало махачкалинское «Динамо». Однако игрок активно рассматривал варианты за границей: его агент Вадим Шпинев выражал сомнение, что клиент продолжит карьеру в России.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что его ждет

После семи туров РПЛ «Химки» с шестью очками делят 12-13-е места с «Оренбургом», в FONBET Кубке России подмосковная команда набрала три балла и идет третьей в группе.

В новом клубе Джикию ждет острая конкуренция: не считая него, в основе «Химок» числятся семь номинальных центральных защитников, причем пятеро из них — новички. При этом команда Франка Артиги в последних матчах играла с парой, а не тройкой в середине обороны.

Добавим, что в заявке «Химок» большое число экс-футболистов «Спартака»: Глушаков, Бакаев, Мирзов, Руденко, Чежия, а теперь и Джикия.

Ближайший матч подмосковный клуб проведет в воскресенье, 15 сентября против «Акрона», куда ранее перебрался другой бывший спартаковец — форвард Артем Дзюба.