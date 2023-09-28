Точка Джи. Что ждет капитана «Спартака»

Дмитрий Егоров — о будущем Георгия Джикии.

После поражения от «Краснодара» капитан «Спартака» Георгий Джикия потерял место в стартовом составе в матчах РПЛ. Что это значит и что ждет одного из лидеров красно-белых в будущем?

«Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте вразрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты». Вадим Шпинев, агент Джикии.

Когда официальный представитель капитана «Спартака» стреляет словами в конкурента своего клиента — становится ясно, что дело темное.

Ведь как бы Джикия публично и лучезарно ни радовался победам после матчей, проведенных в запасе, как бы он ни помогал тренеру, вовлеченно подсказывая партнерам с бровки — идейно его штаб готов конфликтовать со «Спартаком» и извлекать выгоду из, казалось бы, невыгодной ситуации. Но поставит ли точку сам Джи?

К 30 годам, пиковому и крепкому возрасту современных центральных защитников, Георгий очутился в самом шатком положении за всю свою спартаковскую историю. Ведь де-юре он еще капитан, но де-факто теряет не просто свое звание, но и практически все инструменты влияния.

Во-первых, Георгий больше не защищен тренером. Гильермо Абаскаль открыто сделал выбор в пользу левоногого Бабича — серб забивает, а команда при нем не пропускает. В пару к Бабичу рассматривается исключительно правоногий центральный защитник — об этом говорит как выход Дуарте в основе, так и появление Никиты Чернова, заменившего парагвайца в концовке игры с «Динамо».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Схему с тремя защитниками Абаскаль отметает категорически. Выходит, что Джикия — как раз тот персонаж, которому может быть выгоден уход тренера. Испытывает ли Георгий такие ощущения или нет — не так важно. Главное, что испанец точно чувствует подвох и будет растить других лидеров.

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Во-вторых, Джикия не защищен контрактом. У Георгия есть опция продления в случае, если он проведет определенное количество матчей в основном составе. Но без травмы Бабича и без смены тренера этой самой основы не будет, а вместе с ней не будет и контракта, подписанного в сытые времена.

В-третьих, Георгий не защищен и публикой. Срез реакций и комментариев будто копирует ряд претензий к постчемпионскому Глушакову: «снизил требования к себе», «не тянет уровень», «занимается не тем». Все эти высказывания эмоциональны и не имеют доказательной базы, но сейчас любой шаг Джикии рассматривается через призму недовольства. А уж после выступлений агента Шпинева публика еще и получает знак: «Ага, мы-то были правы!»

Кстати, об агенте. Вот он-то как раз все делает правильно. Ведь если представить все так, что капитан «Спартака» и сборной, один из самых дорогих футболистов России, находящийся в золотом для центрального защитника возрасте, не играет из-за самодурства молодого иностранного тренера, то уже к весне можно организовать аукцион подъемных, за которые Джикия готов будет перейти в ту или иную команду. А это несколько миллионов даже не в «Спартак», а на руки.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Этой осенью, по нашим данным, с Георгием должен состояться разговор о новом длительном контракте. А вот будет ли это беседа клуба с капитаном или просто с игроком ротации с туманными перспективами — большой вопрос.

Согласиться — значит конкурировать, работать, ждать шанса и успокоить ситуацию, но взвалив на себя финансовые и футбольные риски.

Отказаться — выйти на рынок и торговаться в поисках лучшей жизни, но поставив под сомнение репутацию хорошего парня.

У обоих вариантов плюсы и минусы. Точку должен поставить сам Джи.