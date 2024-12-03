Раскрыл все карты.

Защитник «Химок» Георгий Джикия пришел на подкаст Smol Talk к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. В разговоре с бывшим партнером по сборной России он рассказал об уходе из «Спартака», заступился за комментаторов и объяснил, почему не перейдет в «Зенит», ЦСКА или «Динамо».

Ушел из «Спартака» не по своей воле

«Знаешь, я встречаю людей, мне говорят: «А почему ты не остался в «Спартаке»? А мне не было ничего предложено! Если бы мне клуб что-то предложил, мы бы сто процентов договорились. Потому что в моей голове я заканчивал карьеру в «Спартаке» через несколько лет. У меня в голове было другое. Но пришлось менять голову. Просто чтобы люди знали тот факт, что я ушел не по своей воле. Со мной закончился трудовой договор, мы не продлили контракт. И все! Это решение клуба, и спустя время я его тоже уважаю. Потому что все хорошее когда-то заканчивается».

Об отношениях с Абаскалем

«Они не то что испортились, а просто тренер предпочел для себя другого футболиста [Срджана Бабича], взял его в летнее трансферное окно. И у меня больше не было шанса».

О том, когда понял, что покинет «Спартак»

«Сказали, что мы не сделали то, о чем договаривались. Была договоренность, что мы зимой пересмотрим условия и проговорим все-все-все о продлении контракта. Зимой любой спортсмен хочет до отпуска решить свои вопросы. Никакого разговора, ничего не произошло в декабре. В январе также я приехал на сборы, ничего не произошло. И первый разговор был только после первого сбора.

В конце января у меня произошел разговор с руководством клуба, где сидели руководитель, Малышев, и Гильермо Абаскаль. И вот мы втроем поговорили. И я тогда уже почувствовал, что все...»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

О предложении уйти в аренду

«Нет, мне было предложено просто уйти в аренду, чтобы я не мешал. До лета. Это была инициатива тренера? Ну, мы втроем сидели, да».

О закрытии медиафутбольной команды

«Когда мы приходили в медиалигу, был совсем другой формат. Потом все закрутилось, некоторые даже стали обвинять нас, что мы унесли все в профессиональную сферу. Хотя это было еще до нас. Появились огромные спонсорские активности, именитые люди, которые начали создавать свои команды в медиалиге. Тогда я понял, что это не моя история. Я просто хотел приходить на бровку к своим ребятам. Но в итоге, когда все это переросло в профессиональную — для них по крайней мере — историю, нам пришлось закрыть команду. Нужно было уделять этому время, самого себя, но не получалось.

Правда ли, что руководство «Спартака» требовало от меня прекратить эту деятельность? Нет. Много об этом писали, но появлялось подобное после неудовлетворительных матчей. Я спокойно к этому относился, иммунитет давно выработался».

О травме, из-за которой пропустил ЧМ-2018

«Я сразу подумал, что все. Потому что я плюс-минус понимал, сколько это займет. Никакого чуда не произошло: тяжело было вообще поверить в это, я никак не смог бы восстановиться и успеть. Я это понял сразу, чуть ли не через час-два, когда я ехал в больницу. Тогда было эмоционально тяжело — считай, просто отключили свет».

С комментаторами не надо ругаться

«Это больная тема твоя в последнее время. Я смотрю [футбол] с комментаторами. Вообще спокойно ко всему отношусь в плане того, что говорят комментаторы. Понятно, что не всегда слушаю их глубоко. Но бывают разные моменты. Где-то по себе могу знать, как меня оценивали в каких-то моментах, эпизодах. Иногда справедливо, иногда несправедливо. Но это, наверное, часть их работы».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О том, почему не перейдет в «Зенит», «Динамо» или ЦСКА

«У нас с Богдановичем [Сергеем Семаком] хорошие отношения, мы всегда после игр тепло общаемся. Есть принципиальный момент — я не один год носил капитанскую повязку в «Спартаке» и не могу себе позволить перейти в «Зенит», ЦСКА и «Динамо».

О трансфере Соболева в «Зенит»

«Я очень долго думал по поводу его перехода. И как я его воспринял? Если бы я был игроком «Спартака», я бы воспринял это максимально негативно. Сейчас, когда я не игрок «Спартака», я на это по-другому посмотрел. Как на желание моего друга, товарища, который хочет просто поменять что-то, перейти в другой клуб».

Мог играть под руководством Арда Турана

«Могу сказать честно, что очень сильно рассматривал турецкий чемпионат. Были предложения, которые меня не устроили. Были предложения от команд, не таких сильных и именитых, которые рассматривали подписание хороших футболистов. Могу ли назвать команду? «Эюпспор», где тренер — Арда Туран. Это одна из команд, с которыми я контактировал. Они сейчас идут где-то в пятерке, очень хорошо играют. Было еще несколько команд, но я потом уже не захотел даже обсуждать».

О лимите на легионеров

«Что я думаю по поводу нынешнего лимита на легионеров? Это плохо. Большое количество иностранцев. Хочется видеть, чтобы играли наши ребята, которые ничем не хуже. Потому что, когда приходит иностранец и он не лучше того, кто у тебя есть, вот это обидно. А если к тебе приходит топовый футболист, делает разницу, делает результат, забивает, отдает, ты сам будешь расти с этим футболистом».