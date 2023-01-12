«Хотим, чтобы болельщики ощущали, насколько велик их клуб». Абаскаль — о деле Промеса, будущем в «Спартаке» и предстоящих сборах

Интервью главного тренера красно-белых.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед отъездом команды на зимние сборы ответил на актуальные вопросы о Квинси Промесе, состоянии здоровья Виктора Мозеса и Мартинса Перейры, а также о слухах о том, что он может покинуть Россию.

— Прежде всего, хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать всего наилучшего после этой странной паузы из-за чемпионата мира. Как испанец я не успел насладиться ЧМ из-за матча с Марокко. Уверен, что у вас была работа, но для нас такие паузы непривычны. Мы привыкли к более коротким перерывам. Сегодня мы начинаем новый этап. Вчера у нас проходило углубленное медобследование, сегодня футболисты проходят тестирование на состояние здоровья. По итогу этого тестирования будет приниматься решение, кто продолжит подготовку вместе с командой в Дубае.

— Каково состояние Виктора Мозеса?

— И я, и тренер по физической подготовке следим за состоянием Мозеса. Мы встречались с Виктором в Лондоне. Могу сказать, что он пропустит первый сбор и приедет только после 23 числа. Мы оценим его состояние, и, возможно, он сможет принять участие во втором сборе.

Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»

Предвосхищая ваши вопросы, Промес находится здесь, на третьем этаже. Начал проходить тестирование. Сейчас по нему не принято никакого решения — оно будет приниматься по итогам сегодняшнего дня. Это касается не только Промеса, но и других футболистов. Мы будем понимать, кто сможет поехать на сбор, а кто нет по той или иной причине. В любом случае те, кто не сможет поехать на сборы, будут в распоряжении клуба здесь.

— Мы правильно понимаем, что никаких преград с точки закона нет?

— Здесь мы говорим о всех футболистах, в том числе и о Джикии, Соболеве, всех. Все здесь равны, Промес в том числе. Мы оцениваем много разных факторов. Промес играл с Соболевым и Джикией в их команде «БейБеги». За этот период футболисты много работали. Мы будем смотреть на состояние игроков. Могут быть избыточный вес или какие-то другие моменты, которые не позволят полноценно начать сборы. У таких футболистов будет своя программа.

— Вчера вышла публикация, что у Промеса есть проблемы с законом в Голландии. Можете сказать, так ли это и как это повлияет на его карьеру в «Спартаке»?

— Есть факты подтвержденные, есть факты неподтвержденные. Я был месяц в Испании, меня тоже много спрашивали: вот в СМИ написали это и вот это, но нет фактов. Когда будут факты, тогда сможем это комментировать. Все в жизни должно быть подтверждено или доказано.

— Вы говорили с Промесом о том, что пишут в медиа, в том числе голландские?

— Вам кажется, что я тот тренер, который не разговаривает со своими футболистами? Вам кажется, что у меня дистанцированные отношения?

Квинси Промес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Мартинс на сборах будет заниматься в общей группе?

— Решение будет принято по итогам тестирования. У него ситуация отличная от того, что у Мозеса. У Виктора другой характер травмы, другой случай. Но мы как клуб хотим предоставить футболисту хорошие условия для восстановления. Мы должны быть уверены, что он будет готов на 100 процентов присоединиться к общей группе. Если мы не сможем гарантировать этого в Дубае, если условия в Москве будут лучше — может, будет разумнее остаться в Москве. Будем принимать решения сегодня по итогам тестирования.

— Реально ли догнать «Зенит»? Кажется, что это команда из другой лиги.

— Таких долгосрочных планов мы не ставим. Живем сегодняшним днем. Приоритет у нас — Дубай. Мы не должны себя сравнивать с другими командами — это мой подход. Если начинать сравнивать, можно потерять себя. Важно работать каждый день, прибавлять, идти вперед.

— Была информация, что вами интересуются клубы из Испании. Можете успокоить болельщиков и сказать, что никуда не уйдете?

— Единственное, что я могу гарантировать, — свое желание находиться здесь, работать в «Спартаке», работать на благо команды, радовать болельщиков. Мы уважаем историю, но работаем сегодня, чтобы менять ее. Хотим, чтобы болельщики ощущали, насколько велик их клуб.

— Как вам решение КДК РФС о дисквалификации Николсона, Соболева и Селихова после кубкового матча с «Зенитом»?

— Отсутствие одних футболистов дает возможность для использования других. Это однозначно повлияет на наш тренировочный процесс. Игроки должны быть максимально сконцентрированы, должны показать себя. Это плей-офф, ставки высоки. Если ты не соблюдаешь правила — получаешь наказание. Это касается всех, и мы должны это понимать. Мы должны быть примером.

— Вы назвали паузу на ЧМ странной. Вы предпочли бы, чтобы чемпионат продолжался, несмотря на ЧМ?

— Я назвал эту паузу странной, потому что для всех условия разные. После чемпионата мира есть те лиги, которые начали играть сразу. Есть чемпионаты, где пауза, длительный период подготовки и только потом возобновляется чемпионат. Мы точно не можем сказать, как лучше и какие это может иметь последствия, какой может оказать эффект. Календарь немного продлился из-за кубковых матчей и сейчас мы тоже выходим после паузы играть на Кубок. Есть своя особенность и в подготовке. Мы сразу выходим играть в плей-офф, возобновляем сезон с матчей на вылет. Это тоже добавляет особенности этому периоду подготовки.

— Когда будет полный список едущих на первый сбор?

— Завтра мы уже вылетаем. Так что, если завтра мы не сделаем список, то не сможем полететь.