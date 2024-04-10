«Спартаку» надо избавляться от Абаскаля. Может, пора в серию В вслед за Каррерой и Ваноли?

В Москве перспектив у Гильермо не осталось.

Вокруг «Спартака», как и вокруг «Ювентуса», традиционно кипят страсти. Сейчас в России с утра до вечера на разный манер склоняют Гильермо Абаскаля, а итальянские спортивные СМИ каждый божий день задаются вопросом, останется ли главным тренером «Юве» Массимилиано Аллегри.

Вот только Аллегри-то изначально прекрасно осознавал, куда шел (это ведь его второй заход в «Ювентус»), так что был готов к повышенному вниманию к своей персоне и выпадам со всех сторон. А вот Абаскаль... Впрочем, какая ему разница? Грамотные итальянские агенты (два ловких брата) с сильной юридической поддержкой давно объяснили Гильермо, что тому нечего бояться. И тем более не надо включать совесть и самому подавать в отставку на фоне потери управления командой — с получением неустойки все ведь будет в порядке.

Ну а дальше Абаскалю найдут работу в Европе, благо братья-агенты, устроившие испанца в «Спартак» через тогдашнего (без меры распиаренного) итальянского спортдиректора, давно работают не только с игроками, но и с тренерами.

А мне в связи с неминуемо приближающимся отъездом Абаскаля из России вспомнились две беседы в день его назначения в «Спартак». Признаться, я понятия не имел, кто такой Абаскаль, поэтому и позвонил двум людям, которые видели его работу в Швейцарии живьем.

Из тех бесед мне запомнились два основных момента. Один собеседник (человек с тренерской лицензией) поведал, что тренировки Абаскаля гораздо содержательнее матчей его команды. На тренировках он, мол, выглядит почти как Гвардиола. Правда, потом получается то, что получается. При этом, добавил мой собеседник, сам Гильермо никогда в собственной правоте не сомневается.

Другой же собеседник (журналист) уверенно предказал, что Абаскаль неминуемо испортит отношения с кем-то из лидеров команды. Гильермо, мол, слишком самолюбив и высокомерен, не умеет признавать собственные ошибки, что на средней дистанции — вкупе с отсутствием результата — приводит к неразрешимым конфликтам. На фоне тех двух бесед нынешние проблемы Абаскаля в «Спартаке» не кажутся чем-то сенсационным. Так что думается, что отъезд из России неминуем.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Так почему бы Абаскалю при поддержке его ушлых итальянских агентов не податься в серию В? Ведь там как раз уже работают два экс-тренера «Спартака», причем не абы кто, а два последних триумфатора в истории клуба. Чемпион России Массимо Каррера бьется за право остаться с «Асколи» во втором дивизионе, а обладатель Кубка России Паоло Ваноли надеется вывести «Венецию» в элиту.

В последнем туре Каррера и Ваноли сыграли между собой вничью, что пагубно отразилось на обоих: «Асколи» не выбрался из зоны вылета, а «Венеция» опустилась на четвертое место. Но время для того, чтобы решить свои задачи, у Карреры и Ваноли еще есть. Кстати, в прошедшем туре в полку бывших тренеров «Спартака» в серии В только прибыло. Тренер по физподготовке Джорджо Д'Урбано, отработавший один сезон в московском клубе, вошел в тренерский штаб «Палермо». Да еще в штабе Ваноли работают тренер вратарей и тренер по физподготовке, которые были с ним в «Спартаке». Так что серия В наверняка будет рада видеть и Абаскаля с его спартаковской печатью.

Кстати, сам Абаскаль ведь уже имеет опыт (пусть и не очень большой) во втором итальянском дивизионе. В его скромном послужном списке значатся четыре или целых пять матчей в роли и. о. того самого «Асколи», куда только что взяли неприкаянного Карреру. Если уж на Массимо нашелся спрос, то на молодого и вроде как перспективного Абаскаля претенденты точно найдутся. Не в серии В, которая, кстати, является очень крепким и сложным турниром, так в другом чемпионате, и испанец это хорошо понимает.

Вот почему Абаскалю глубоко плевать на собственные перспективы в «Спартаке», из-за чего он с одинаковым удовольствием готов есть суши и смотреть безмятежные сны как после побед, так и после поражений. Каждый безразличный день испанца в «Спартаке» — новые проблемы для красно-белых. Остается только удивляться тому, как в самом клубе этого не понимают.