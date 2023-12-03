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Сегодня, 20:55

«Слово пацана». Абаскалю пора взрослеть

Тренера «Спартака» Абаскаля удалили за толчок игрока «Ахмата»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Максим Алланазаров — об удалении главного тренера «Спартака».

Я раза три разговаривал с Абаскалем больше 15 минут. Один раз во время часового интервью и еще пару раз — во время сборов.

Иногда мне казалось, что тренер «Спартака» в следующий момент разговора даст «слово пацана». Его напор и какой-то дворовый вайб в общении нельзя не заметить.

Ни один тренер красно-белых последних десяти лет такого впечатления на меня не производил. Хотя, возможно, дело в том, что Абаскаль младше меня, таких тренеров в «Спартаке» тоже еще не было. Представить, что на «пацана» пойдет Кононов, Аленичев или Каррера, у меня не получается.

Гильермо Абаскаль. Симуляция «Спартака» Абаскаля. От удачи до позора

Безусловно, Бериша спровоцировал Абаскаля и сделал это очень грязно, к нему должны быть применены дисциплинарные санкции, праздновать голы так — недопустимо.

Тренер «Спартака» ответил Берише по-пацански, хотя, будь Абаскаль взрослее, он смог бы указать на это судьям и добился бы преимущества для своей команды. Хватать и кидать соперника — точно не поступок взрослого человека, умеющего контролировать свои эмоции. Так чудить могут ребятки, гоняющие в футбол во дворе, а никак не тренер народной команды.

Поведение Абаскаля в отношениях с руководством клуба, Джикией, Соболевым, прессой — это чисто пацанская история. Если испанцу удастся повзрослеть до того, как его уволят, то, на мой взгляд, он мог бы вырасти вместе с этой командой и замахнуться на чемпионство в ближайшие года два.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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