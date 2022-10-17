Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

«Я сказал Федотову всего одну фразу...» Абаскаль — о трансформации «Спартака» в дерби

Артем Бухаев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пресс-конференция главного тренера красно-белых.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

— Так бывает: футбол что-то тебе дает, что-то забирает, — сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Я рад, что команда продемонстрировала такое желание: не сдавалась, шла вперед. Это происходит уже в третьем матче кряду. Конечно, я не могу быть довольным ситуацией, когда мы пропускаем. Но мы проявляем характер, показываем наш футбол!

Матч с ЦСКА складывался для нас очень тяжело. Всем было трудно забирать подборы после передач их вратаря. Но футболисты сохраняли концентрацию, взяли игру под свой контроль и заиграли в футбол, к которому мы привыкли.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру

Концентрация очень важна, потому что в таком матче можно было и проиграть. В то же время нам жаль, что мы не смогли довести дело до победы. Это футбол — извлечем урок.

— Перед перерывом у вас состоялся эмоциональный диалог с Владимиром Федотовым. Что там произошло?

— Все очень просто. Я сказал одну фразу: «Fair Play». Честная игра! Вы же помните эпизод, когда их футболист был на газоне, а Зобнин отдал мяч и поднял руки вверх? Они просто воспользовались этим моментом.

— Сложилось ощущение, что «Спартак» экономил силы в первом тайме.

— Экономии сил не было. В футболе так не бывает, это просто не работает. Нужно понимать, что за первые 15 минут мы получили две желтые карточки, что морально сказалось на футболистах. Они не могут продолжать играть так же, несмотря на их опыт. Было три эпизода: момент с пропущенным голом и карточками. Все в совокупности привело к необходимости переварить эти события.

У нас молодая команда. А дерби было тестом на зрелость. Команда прогрессирует, извлекает уроки.

— Почему «Спартак» использовал схему с тремя центральными защитниками?

— Мы не играли в три защитника. У нас был Литвинов, который должен был опускаться [в центр обороны]. Во втором тайме мы играли 4-3-3. У Соболева была не совсем привычная позиция. Когда нам нужно было добавить физики, мы выпустили Чернова. ЦСКА с первых минут работал на длинных мячах, подборах...

Хорхе Карраскаль, судья Сергей Карасев, Антон Зиньковский и&nbsp;Хесус Мануэль Медина. Карасев ошибочно не удалил спартаковца и двух армейцев. Что скажут его руководители?

Завершая разговор о схеме: она меняется в тот момент, как только арбитр дает стартовый свисток. Я не верю в работу в статике.

— Для вас это первое дерби. Какие ощущения?

— Дерби — это всегда особенная история. Готовясь к матчу, ты это ощущаешь. Я благодарен болельщикам, которые всегда нас поддерживают. Были моменты, которые меня удивили по ходу игры, но я бы не хотел говорить о них.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Мележиков: «Возрождение «Спартака-2»? Работаем над этим»
Мележиков рассказал о договоренности с новым партнером по игровой форме
В ЦСКА отреагировали на критику Салиховой в адрес Федотова
«Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков
ЦСКА — «Спартак»: судьи неправильно заполнили протокол
Жуков: «Может, Абаскаль начнет понимать, что Зиньковского надо выпускать с самого сначала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» выдали суперспектакль

«Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков