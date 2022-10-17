«Я сказал Федотову всего одну фразу...» Абаскаль — о трансформации «Спартака» в дерби

Пресс-конференция главного тренера красно-белых.

— Так бывает: футбол что-то тебе дает, что-то забирает, — сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Я рад, что команда продемонстрировала такое желание: не сдавалась, шла вперед. Это происходит уже в третьем матче кряду. Конечно, я не могу быть довольным ситуацией, когда мы пропускаем. Но мы проявляем характер, показываем наш футбол!

Матч с ЦСКА складывался для нас очень тяжело. Всем было трудно забирать подборы после передач их вратаря. Но футболисты сохраняли концентрацию, взяли игру под свой контроль и заиграли в футбол, к которому мы привыкли.

Концентрация очень важна, потому что в таком матче можно было и проиграть. В то же время нам жаль, что мы не смогли довести дело до победы. Это футбол — извлечем урок.

— Перед перерывом у вас состоялся эмоциональный диалог с Владимиром Федотовым. Что там произошло?

— Все очень просто. Я сказал одну фразу: «Fair Play». Честная игра! Вы же помните эпизод, когда их футболист был на газоне, а Зобнин отдал мяч и поднял руки вверх? Они просто воспользовались этим моментом.

— Сложилось ощущение, что «Спартак» экономил силы в первом тайме.

— Экономии сил не было. В футболе так не бывает, это просто не работает. Нужно понимать, что за первые 15 минут мы получили две желтые карточки, что морально сказалось на футболистах. Они не могут продолжать играть так же, несмотря на их опыт. Было три эпизода: момент с пропущенным голом и карточками. Все в совокупности привело к необходимости переварить эти события.

У нас молодая команда. А дерби было тестом на зрелость. Команда прогрессирует, извлекает уроки.

— Почему «Спартак» использовал схему с тремя центральными защитниками?

— Мы не играли в три защитника. У нас был Литвинов, который должен был опускаться [в центр обороны]. Во втором тайме мы играли 4-3-3. У Соболева была не совсем привычная позиция. Когда нам нужно было добавить физики, мы выпустили Чернова. ЦСКА с первых минут работал на длинных мячах, подборах...

Завершая разговор о схеме: она меняется в тот момент, как только арбитр дает стартовый свисток. Я не верю в работу в статике.

— Для вас это первое дерби. Какие ощущения?

— Дерби — это всегда особенная история. Готовясь к матчу, ты это ощущаешь. Я благодарен болельщикам, которые всегда нас поддерживают. Были моменты, которые меня удивили по ходу игры, но я бы не хотел говорить о них.