«Описать «Спартак» тремя словами? Футбол, работа и семья!» Абаскаль впервые показал один день из жизни его штаба

Красно-белые выпустили документальный проект о буднях команды. В первой серии — интервью Абаскаля.

Гильермо Абаскаля считают одним из самых закрытых тренеров РПЛ: в своем первом сезоне в России он не дал ни одного полноценного интервью, а игрокам запрещал общаться с журналистами даже после медосмотра.

«Почему закрыли медосмотр? Все тренеры разные. Я считаю, что этот процесс должен быть приватным», — объяснял свое решение испанец.

Однако в последние месяцы Абаскаль стал больше взаимодействовать с прессой: дал несколько интервью (одно из них — «СЭ»), а теперь снялся в проекте «БАЗА» о буднях «Спартака». В первом выпуске нам показали, как проходит обычный день тренерского штаба, команды и персонала, а заодно разговорили самого Гильермо. Испанец впервые за очень долгое время дал видеоинтервью.

Утро Абаскаля начинается не только с кофе

День на базе клуба начинается рано, тренерский штаб приезжает около 7.30 утра, чтобы подготовиться к работе. Абаскаль вместе со своими помощниками — Владимиром Слишковичем и Карлосом Мария Валье Морено обсуждают с другими отделами физическое состояние игроков и их готовность к предстоящей тренировке.

Фото ФК «Спартак»

«Начинаем день в офисе не только с кофе, но и с мыслей о плане тренировок, подготовленном заранее, о том, что идет после тренировки, индивидуальных встречах. Думаем обо всех деталях, из которых состоит распорядок дня», — рассказывает испанец.

Затем нам показывают, как тренерский штаб приходит к единому мнению относительно одного из игровых моментов:

Абаскаль: Он всегда делает это в матчах.

Слишкович: И с ЦСКА делал тоже.

Абаскаль: Помнишь, да? Он идет, идет, а потом играет назад. Но если хочешь, мы сделаем... Мы ведь хотим задействовать обоих... Сделаем нормальную. Этот игрок приходит, возвращает ему. Потом этот открыт, и когда он открыт... Это то, о чем ты говоришь. Он принимает нормально. И часто заходит сюда тоже. Если это я отдаю тебе передачу... Очень часто, чтобы пройти соперника, нужен защитник. Но защитник не приходит. Понимаешь, о чем я? Иду сюда, открываюсь. Теперь мне нельзя, но есть крайний защитник. Но если крайний идет сюда и закрывает линию передачи... Тут уже проникающую не сделать. Если нападающий идет на меня с этой стороны... Приди быстро сюда. Пам! И ты делаешь вертикальную.

Слишкович: Даже если приходит защитник, всегда есть крайний, который может подстраховать.

Абаскаль: Я это и говорю.

Слишкович: Защитник должен идти в эти моменты.

Абаскаль: Давай так сделаем сегодня. И потом ведение.

Слишкович: Да, пусть пройдут десять метров с мячом.

Абаскаль: Та-та-та! А потом уже здесь. Давай.

Фото ФК «Спартак»

Тут же мы видим стоящие папки в шкафу с разбором соперников.

Фото ФК «Спартак»

Три главных качества для Абаскаля

«Качества, которые важны для совместной работы? Прежде всего, это верность. Во-вторых, это честность. Что бы они ни думали, они должны мне сказать об этом. Не скрывать, не думать про себя. Если есть что сказать, это надо обсуждать вместе. Надо также быть и скромными. Это позволяет не терять голову при успехах. Мы проводим вместе больше 10 часов каждый день. Если нет ощущения единства, что мы все большая семья, то будет тяжело сохранить позитивную атмосферу при любых результатах. Верность, честность, скромность. Эти качества важны. И еще нужно любить футбол, гореть им. С этой страстью можно добиться всего».

Фото ФК «Спартак»

Абаскаль описал «Спартак» тремя словами. Дважды произнес слово «работа» на русском

«Не знаю, как описать «Спартак» тремя словами. Три слова — слишком мало! Футбол. Поскольку в этом месте просто чувствует запах футбола. Еще одно слово — работа! Люди приходят сюда каждый день работать. Я очень это ценю. Мы можем изменить многое, даже поменять тренера, но «Спартак» — это работа. Здесь люди трудятся. Третье слово — семья. После всех месяцев, проведенных вместе, мы каждый день чувствуем себя семьей, а это место — домом».

Фото ФК «Спартак»

Что может разозлить Абаскаля?

«Меня может разозлить проявление непрофессионализма. Работа в футболе — одна из лучших и прекрасных в мире. Это привилегия. Каждый день. У нас есть все необходимое, все сооружения, много людей, которые смотрят на нас с трибун, поддерживают нас, гонят вперед, поэтому я не могу принять, если кто-то не выкладывается на максимум. Это даже не злит меня, это озадачивает. Почему? Ты здесь, у тебя есть все. Ты должен прилагать усилия, должен чем-то жертвовать. Потому что у нас есть все. Честно, у нас есть все!»

О русском менталитете

«Иногда это тяжело понять, но русский менталитет силен тем, что русские отдают все силы. На любой тренировке наши парни показывают хороший настрой. С таким настроем можно добиваться хороших результатов. При этом я не могу позволить кому-то не выкладываться на 100%, потому что тогда мы не станем успешной и сильной командой. Минимум — это выходить на поле и защищать красно-белые цвета с честью, потому что за тобой стоит множество людей, которые отдают страсть, жизнь и воспоминания. Мы можем делать счастливыми множество людей каждый день. Но с этим, конечно же, приходит и давление».

Фото ФК «Спартак»

Гибкость Абаскаля

«Я не слежу за временем. При проведении упражнения не смотрю на часы или секундомер. Часто мы руководствуемся своими чувствами. Если что-то работает, может быть, не обязательно продолжать усердствовать. Когда что-то не работает, не нужно повторять упражнение, пока оно не получится. В этом плане я очень гибкий. Под погоду тяжело подстроиться, но я гибок и с расписанием, упражнениями. Всю карьеру во время одних и тех же упражнений я иногда меняю на ходу план. Спасибо моим помощникам, которые адаптируются под любые изменения. В этом плане я нестрогий. Скорее, гибок и открыт».

Фото ФК «Спартак»

Абаскаль чтит традиции клуба и считает, что в «Спартаке» должны быть только настоящие мужчины

«Чтобы играть за «Спартак», ты должен быть настоящим мужчиной. Ты выходишь на поле, чтобы отдать там всего себя. На мой взгляд, болельщики любят команду, которая показывает на поле, как хочет победить, показывает, что она заслуживает этой победы; которая не сдается даже после пропущенного гола, пока не забьет сама. Как мне рассказывали, в разные периоды «Спартак» мог быть не лучшим в защите, но постоянно бежал в атаку. Нам нужно уважать эти традиции. Ради фанатов, чтобы даже в моменты, когда игра не идет, команда бежала вперед и пыталась перевернуть ход игры. У нас получилось это сделать 11 раз в прошлом сезоне. Я думаю, что мы отражаем те качества, за которые фанаты полюбили «Спартак».

Фото ФК «Спартак»

Абаскаль — о том, как контролировать эмоции футболистов

«На результаты официальных матчей не стоит реагировать как недостаточно эмоционально, так и слишком эмоционально. Нужно быть стабильным и спокойным всегда. Даже когда победы идут одна за одной. У нас, например, была домашняя серия из 15 матчей без поражений. В такие моменты важно сохранять холодную голову. Ты можешь чувствовать себя лучшим и забывать, что можешь проиграть. Также не стоит быть слишком драматичным. Надо сохранять баланс. Это нелегко, ведь все мы — люди. А футбол — это всегда эмоции. И, проявив эмоции, ты можешь за секунду потерять самообладание. Важно успокаивать ребят словами, что у нас завтра тренировка, что все должны продолжать работу, что футбол — это марафон. Настоящие победы — в конце сезона. Да, в начале могут быть как приятные моменты, так и поражения. Не завышать ожидания, не реагировать слишком эмоционально, всегда сохранять холодную голову, несмотря на эмоции. Конечно, нам грустно после поражений. Но завтра новый тренировочный день. И также мы очень рады победам, но: завтра снова тренировочный день. Футбол не дает много времени!»