Встреча руководителей клубов и главы судейского комитета во вторник не стала прорывом.

Тема судейства вечная, но если обычно бомбит в конце сезона, когда маячит золото или вылет, то теперь подгорать начало уже с первых туров. Недовольство открыто высказывают руководители клубов, откровенно высмеивая ЭСК, а спортивный директор «Оренбурга» Дмитрия Андреев успел схлопотать бан и увольнение за излишнюю эмоциональность.

У клубов, по данным «СЭ», в итоге родился ряд предложений.

1) Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.

Его обещали еще во времена Ашота Хачатурянца, когда лучшие премировались бы, а худшие отправлялись бы «дивизионом» ниже — в лист Б. Однако в итоге все вылилось лишь в публикацию десятки лучших, по мнению РФС. И здесь тоже возникают вопросы. Например, почему входящие в топ-10 Сергей Чебан и Виталий Мешков получили в прошлом сезоне так мало назначений — менее 10 матчей главными, не попав по этому показателю в топ-14? Логично было бы предположить, что лучшие должны судить чаще.

2) Сделать открытой систему назначения арбитров на матчи.

Эксперт «СЭ» Александр Бобров многократно писал о том, что отдельные судьи постоянно работают на матчах одних и тех же команд. И ввел термин — «прикрепленные».

3) Проводить регулярные семинары для клубов с подробным разъяснением всех современных трактовок — что можно, а что нельзя, где фол, а где — нет. Перед началом сезона — в обязательном порядке.

В прошлом сезоне Мажич объехал клубы в ноябре, когда накопилось недовольство. В этом тоже никаких разъяснений футболисты летом не получили, а мы все чаще и чаще слышим о том, что никому непонятно, как принимаются решения. А может, и нет никакой единой трактовки, а арбитры судят на основе собственных представлений?

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич. Фото Михаил Шапаев, РФС

4) Введение в ЭСК представителя РПЛ.

Поскольку решения ЭСК часто вызывают вопросы, клубы не могут понять витиеватые формулировки, то такой представитель мог бы стать связующим звеном. Понять позицию и логику судейского корпуса, доходчиво донести ее до клубов. А то у многих руководителей вызывает подозрение, что и не проходит никаких заседаний и обсуждений — каждый просто скидывает свое мнение в мессенджере, и все. Практика с представителем РПЛ в ЭСК была ранее, ее полезно было бы вернуть, сняв часть напряжения и уменьшив недоверие.

5) Публикация переговоров между главным арбитром и ВАР, большая открытость судей. Тут понятно и без комментариев.

Здравые идеи? На мой взгляд, весьма интересные, они вполне могли бы улучшить ситуацию.

Но ответ можно спрогнозировать заранее: «нет» по всем пунктам. В том числе это понятно и по результатам встречи во вторник руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича с представителями клубов. Как коротко подвел мне ее итоги один из собеседников: «Ни о чем. Было с судейством все хорошо, а будет еще лучше».

Если чуть подробнее, то серб признает, как мы любим говорить, «отдельные недостатки, над которыми обязательно поработаем». Но в целом как будто даже больше было пожеланий у Мажича, чем у клубов. Не давить, не нагнетать, не устраивать публичных обсуждений. «У вас же есть телефоны — звоните».

Публикация переговоров с ВАР? Нет-нет, это будет давлением на судей.

Открытость? Нет-нет, это будет давлением на судей.

Публикация голосов членов ЭСК? Нет, это будет давлением на экспертов. При подписании контрактов мы договаривались об условиях анонимности.

Система назначений? А она простая, объяснил Мажич: я назначаю по своему усмотрению.

Валерий Карпин, присутствовавший на встрече, обязан был после нее задаться своим классическим вопросом: «Ну и?»

Валерий Карпин общается с судьями. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фактически клубам, которые и финансируют деятельность судей, заявлено: «Платите и молчите». Из лучших побуждений, конечно, — чтобы не оказывать давления. Предложения клубов? «Присылайте в письменном виде, мы обязательно рассмотрим». Почему не было семинаров и встреч перед началом сезона? «Так вы не приглашали же».

Занавес.