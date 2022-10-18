Федотова могут дисквалифицировать. Почему молчит ЦСКА?

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о последствиях огненного московского дерби.

Мнение*

Загадка, почему ЦСКА публично не защищается в ситуации, когда главного тренера Владимира Федотова могут дисквалифицировать на несколько матчей. Ведь есть за что — в первую очередь за матерные высказывания в адрес хавбека «Спартака» Данила Пруцева. Но перепалка с красно-белым коллегой Гильермо Абаскалем в перерыве дерби дает ПФК несколько способов отбиться:

1. Требовать перевода слов испанца — что именно он кричал.

2. Указать, что Гильермо после окончания первого тайма сам прибежал к скамейке соперника, а не направился в раздевалку.

3. Говорить, что судьи ничего не запротоколировали, стоя рядом. Более того, на завирусившемся в соцсетях видео слышна реплика резервного рефери «Не ведитесь!». Свидетельствующая, что судья случившееся воспринимал в качестве провокации — не знаю, как можно иначе трактовать этот глагол.

4. Ссылаться на то, что Георгий Джикия тоже матом после игры говорил с главным арбитром Сергеем Карасевым. И что подобные выражения — это эмоции дерби.

5. Ссылаться на эпизоды, когда Карасев должен был предъявить игрокам обеих команд три красные карточки и почему-то их не показал. Возможно, чтобы не портить матч. И раз так, то и все остальное должно рассматриваться под тем же углом.

Но ЦСКА молчит. Почему?

Не желая нагнетать страсти перед решением КДК? «Спартак» ведь тоже не выступает — Зарема с ее оскорблениями в адрес Федотова и ПФК в целом уже вне системы клуба. Может быть, это обещания не повышать заранее градус спора?

Или это часть политики красно-синих? Когда «Спартак» выдал в соцсетях: «Ну как дела, конюшня?» — ЦСКА тоже промолчал. Поскольку занял позицию, не озвученную публично: «Мы же не они».

Федотову кроме эскапады Пруцеву КДК должен предъявить слово «клоун». Кстати, динамовца Дениса Макарова за обещание купить судье «билеты в цирк» дисквалифицировали на одну игру. Дело было в том, что слова трактовали не как прямое оскорбление, а как намек на него? Или в том, что футболист на КДК принес извинения? Или в чем-то еще?

Дерби вышло — огонь. До сих пор штормит. Мощное эхо.

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