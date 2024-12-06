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Сегодня, 00:10

«Краснодар» с «Локо» поспорят, кто сейчас в худшей форме, а «Спартак» с Нижним покажет, не возомнил ли он о себе

18-й тур РПЛ пройдет 7-8 декабря
Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболисты Джон Кордоба и Жерзино Ньямси в матче РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (0:3). 1 сентября. Москва.
Джон Кордоба и Жерзино Ньямси в матче РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (0:3) 1 сентября в Москве.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» анонсирует последний тур перед уходом на зимний перерыв.

После матча «Зенит» — «Крылья» не завидую «Акрону». Смягчить его участь сможет только суперкураж Дзюбы

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Акрон

Таких туров, как предыдущий 17-й, в чемпионате много быть не может. Более того — вряд ли их может быть два. Говорю сейчас даже не о вратарском голе с игры, какового в российском первенстве не было более чем за 30 лет его проведения ни разу, а о том, чтобы вся первая тройка дружно проиграла матчи на своих полях. Причем ладно еще «Краснодар» «Спартаку» — тут все же команды плюс-минус одного ранжира, топ-клубы страны. А вот «Зенит» — «Крыльям», «Локомотив» — «Химкам», да еще чтобы все при этом пропустили по три...

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко, вратарь &laquo;Динамо&raquo; Игорь Лещук, футболисты &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Безумный, безумный, безумный тур! Весь топ-3 проигрывает дома — 3:9, Лещук забивает, проблемные «Крылья» побеждают чемпиона

Подобный ледяной душ обычно пробуждает фаворитов, заставляет их отбросить те самые тросточки академиков, ставшие мемом со времен знаменитой фразы Валерия Газзаева. Ведь такой тур — это одновременно учеба и на своих, и на чужих ошибках. Так что тому же «Акрону», который и так-то плохо играет с фаворитами (зато у середняков и аутсайдеров забирает очки железобетонно), а теперь поедет на «Газпром-Арену» в такой диспозиции, не завидую.

Хотя есть ведь фактор Артема Дзюбы! В предыдущем матче этих команд он из-за травмы заменился в начале матча, и это убило почти всю интригу. Теперь форвард, очень хорошо сыгравший в предыдущем туре с «Оренбургом», но не забивший (стало быть, продолжение гонки за Александром Кержаковым уже почти окончательно перенесено на весну), наверняка захочет взять реванш — и у «Зенита», и у судьбы. Но соперник будет максимально заведен. Конечно, сильно сомневаюсь, что Сергей Семак держит на Дзюбу такую же обиду, как Артем — на Семака, который, по словам нападающего, не счел нужным с ним лично попрощаться, поскольку «не любит неприятных разговоров». Но со стороны главного тренера после такого матча с «Крыльями», полагаю, и не нужно будет дополнительного настроя на Дзюбу — хватит и злости на самих себя, совершенно по-разгильдяйски отнесшихся к игре после быстрого гола Максима Глушенкова.

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес
Сесар Монтес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Быки» и красно-зеленые — в худшем своем состоянии за весь сезон, а красно-зеленым зимой надо искать ударного форварда

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

«Краснодар» примет «Локомотив» — и вот тут возможны варианты. Судя по последним матчам обеих команд, по состоянию на декабрь речь будет идти о том, кто хуже, а не кто лучше. Судите сами: «быки», выигравшие 11 матчей подряд, в трех последних взяли два очка. Красно-зеленые же и вовсе проиграли две встречи подряд «Спартаку» и «Химкам» с общим счетом 3:8. До этого отрезка у двух команд в общей сложности было три поражения, тут же они потерпели столько же в пяти матчах.

Молодой состав «Локо» сам по себе говорит о том, что по ходу сезона его должно периодически «колбасить», но до сих пор столь явного спада у команды Михаила Галактионова не было. Впервые за время пребывания в клубе повод усомниться в себе дал мексиканец Сесар Монтес, и если он сейчас в такой форме, да еще и время года для него в российском варианте непривычное, то не повод ли это в Краснодаре обратиться к кандидатуре севшего на лавку «сборника» Евгения Морозова?

Алексей Батраков (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo; (1:3) в&nbsp;Москве. «Химки» — кошмар «Локомотива»! Команда Галактионова рискует к отпуску вылететь из топ-3

Трансферное «домашнее задание» на зимние каникулы для «Локомотива» — определенно поиск ударного форварда. Безусловно, Дмитрий Воробьев неплохо начал в «Локо», и не уверен, что многие ожидали от него на этот момент сезона цифр 5+3. Но, во-первых, старт получился лучше продолжения: экс-нападающий «Оренбурга» поражал чужие ворота по разу в трех первых турах, и получается, что в следующих четырнадцати он забил всего два мяча — «Пари НН» и «Спартаку». Негусто, мягко говоря. А у его сменщика Тимура Сулейманова — вообще всего один мяч в чемпионате.

Сравните шесть голов двух центральных нападающих «Локомотива» с четырнадцатью — одного Манфреда Угальде (плюс еще тремя Шамара Николсона) у «Спартака» (в общей сложности — 17), 12 зенитовскими (по шесть — Матео Кассьерра и Лусиано Гонду), 11 краснодарскими (8 — Джон Кордоба, 2 — Мозес Кобнан, 1 — Федор Смолов). А ведь это прямые конкуренты красно-зеленых, и по эффективности острия атаки «Локо» им заметно уступает. Тем более что тот же Кордоба приносит и много пользы в развитии атак, цепляясь за все возможные мячи, чего о Воробьеве едва ли скажешь.

«Краснодар» в последних турах явно просел физически, но ведь и о «Локомотиве» можно сказать то же самое. Любопытно, кто из них сможет лучше собраться на последний матч года. Очень принципиальный, поскольку красно-зеленым требуется наверстывать упущенное и догонять как раз «быков» (сейчас между ними четыре очка), тогда как хозяевам нельзя отпускать «Зенит», который опять же опережает команду с юга России на очко.

Радость красно-белых в матче «Спартак» — «Локомотив» (5:2)
Радость красно-белых в матче «Спартак» — «Локомотив» (5:2).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Когда говорят, что «Спартак» — претендент на золото, для него это только повод насторожиться и сконцентрироваться

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 14:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Пари НН

В последние дни стало все больше разговоров о том, что «Спартак» с его игрой (названной, например, Геннадием Орловым сейчас лучшей в стране) вернулся в статус претендента на чемпионство. В отношении красно-белых подобных тезисов я очень опасаюсь. Как только на них обрушивается давление борьбы за золото, они тут же или мнят из себя невесть что, или не выдерживают такого пресса ожиданий — и начинают терять очки. Поэтому перед домашним матчем с «Пари НН», хоть тот проиграл 0:4 «Ростову» в предыдущем туре, рекомендую красно-белым не задирать нос, забыть о 8:2 в двух последних матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром» — и со скромным усердием в матче с нижегородцами начать все с нуля. Не надо думать, что если дубль в ворота клуба из Нижнего делает Максим Осипенко (и лишь его странное собственное решение уступить пенальти Николаю Комличенко лишает РПЛ редчайшего хет-трика защитника — в одном туре с голом вратаря это смотрелось бы вполне уместно), то так же автоматически должно получиться и у Угальде и Ко. С каким счетом «автоматически» в прошлом туре «Зенит» обязан был побеждать «Крылья»? Перед игрой Андрей Аршавин напророчил 3:0 (я дал такой же прогноз), а Владислав Радимов — и вовсе 4:0. Что вышло на деле — мы видели.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo; (3:0) в&nbsp;17-м туре РПЛ. «Спартак» после разгромов «Локо» и «Краснодара» снова претендует на золото. Семь причин преображения команды

На два очка от «Спартака» и «Локомотива» отстает «Динамо», на шесть — ЦСКА, оказавшийся в полупозиции между пятеркой лидеров и двумя середняками «Ростовом» и «Рубином». Бело-голубые примут «Химки», которые в двух предыдущих турах, напомню, сыграли вничью с «Краснодаром» и обыграли в гостях «Локомотив». Команде Марцела Лички, тем более что ее форму наглядно демонстрируют два очка в последних матчах с «Факелом» и «Ахматом» (причем она вполне могла, а в Грозном так и просто должна была, проиграть оба). Команда же Франка Артиги, наоборот, раскрепостилась и побежала, а с лидерами ей играть на пространстве — одно удовольствие. Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Александр Руденко — это же все как раз футболисты для игры на быстрых атаках, какая и бывает в матчах с топами!

Так что «Динамо» я бы даже фаворитом в этой паре поостерегся называть. Как и ЦСКА в Воронеже, судя по игре красно-синих в последнее время. По мне, и там, и там, тем более зимой, — 50 на 50. Так что две команды, идущие в зоне стыков («Химки», правда, по очкам идут на 13-м месте вровень с «Пари НН», стоящим на строчку выше), вполне могут разжиться очками перед зимовкой.

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев
Сергей Ташуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Над пропастью в Чечне

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Оренбург

Но едва ли не самым интригующим представляется рубилово двух клубов, замыкающих таблицу. «Ахмат», который отстает от спасительной 13-й позиции на шесть очков, примет «Оренбург», который еще ниже на два очка. Сказать, что обеим командам в этом матче нужна победа, — значит не сказать ничего. Ставки там просто предельные. В том числе, вероятно, и для обоих тренеров — Сергея Ташуева и Владимира Слишковича, которые сами пришли в команды по ходу сезона, но с точки зрения результата ничего изменить не смогли. Причем «Ахмат» играет в достаточно интересный футбол, но почему-то грозненцам крайне не везет с очками — как в том же матче против «Динамо» с фантасмагорическим голом Лещука.

Не помню, чтобы перед сезоном кто-то называл и «Ахмат», и «Оренбург» среди претендентов на прямой вылет. Но если абсолютные новички РПЛ «Акрон» и махачкалинское «Динамо», особенно тольяттинцы, уверенно идут в середине таблицы, то грозненцев и оренбуржцев подстерегали неожиданные проблемы. И предвижу, насколько сложным станет этот матч для судейской бригады. В россыпи карточек на «Ахмат Арене» почти не сомневаюсь. Но не забыть бы за борьбой сам футбол.

Решил проверить, с какого года «Ахмат» бессменно выступает в премьер-лиге. С 2008-го! Уже 16 лет он не вылетал. Сложно в это поверить и теперь. Но таблица намекает на это со всей остротой, и от схватки над пропастью с «Оренбургом» зависит многое. Жаль, что матчи в Краснодаре и Грозном начнутся почти одновременно, с разрывом в полчаса. После каждого из них, не сомневаюсь, найдется что обсудить.

3
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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