«Краснодар» с «Локо» поспорят, кто сейчас в худшей форме, а «Спартак» с Нижним покажет, не возомнил ли он о себе

Обозреватель «СЭ» анонсирует последний тур перед уходом на зимний перерыв.

После матча «Зенит» — «Крылья» не завидую «Акрону». Смягчить его участь сможет только суперкураж Дзюбы

Таких туров, как предыдущий 17-й, в чемпионате много быть не может. Более того — вряд ли их может быть два. Говорю сейчас даже не о вратарском голе с игры, какового в российском первенстве не было более чем за 30 лет его проведения ни разу, а о том, чтобы вся первая тройка дружно проиграла матчи на своих полях. Причем ладно еще «Краснодар» «Спартаку» — тут все же команды плюс-минус одного ранжира, топ-клубы страны. А вот «Зенит» — «Крыльям», «Локомотив» — «Химкам», да еще чтобы все при этом пропустили по три...

Подобный ледяной душ обычно пробуждает фаворитов, заставляет их отбросить те самые тросточки академиков, ставшие мемом со времен знаменитой фразы Валерия Газзаева. Ведь такой тур — это одновременно учеба и на своих, и на чужих ошибках. Так что тому же «Акрону», который и так-то плохо играет с фаворитами (зато у середняков и аутсайдеров забирает очки железобетонно), а теперь поедет на «Газпром-Арену» в такой диспозиции, не завидую.

Хотя есть ведь фактор Артема Дзюбы! В предыдущем матче этих команд он из-за травмы заменился в начале матча, и это убило почти всю интригу. Теперь форвард, очень хорошо сыгравший в предыдущем туре с «Оренбургом», но не забивший (стало быть, продолжение гонки за Александром Кержаковым уже почти окончательно перенесено на весну), наверняка захочет взять реванш — и у «Зенита», и у судьбы. Но соперник будет максимально заведен. Конечно, сильно сомневаюсь, что Сергей Семак держит на Дзюбу такую же обиду, как Артем — на Семака, который, по словам нападающего, не счел нужным с ним лично попрощаться, поскольку «не любит неприятных разговоров». Но со стороны главного тренера после такого матча с «Крыльями», полагаю, и не нужно будет дополнительного настроя на Дзюбу — хватит и злости на самих себя, совершенно по-разгильдяйски отнесшихся к игре после быстрого гола Максима Глушенкова.

Сесар Монтес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Быки» и красно-зеленые — в худшем своем состоянии за весь сезон, а красно-зеленым зимой надо искать ударного форварда

«Краснодар» примет «Локомотив» — и вот тут возможны варианты. Судя по последним матчам обеих команд, по состоянию на декабрь речь будет идти о том, кто хуже, а не кто лучше. Судите сами: «быки», выигравшие 11 матчей подряд, в трех последних взяли два очка. Красно-зеленые же и вовсе проиграли две встречи подряд «Спартаку» и «Химкам» с общим счетом 3:8. До этого отрезка у двух команд в общей сложности было три поражения, тут же они потерпели столько же в пяти матчах.

Молодой состав «Локо» сам по себе говорит о том, что по ходу сезона его должно периодически «колбасить», но до сих пор столь явного спада у команды Михаила Галактионова не было. Впервые за время пребывания в клубе повод усомниться в себе дал мексиканец Сесар Монтес, и если он сейчас в такой форме, да еще и время года для него в российском варианте непривычное, то не повод ли это в Краснодаре обратиться к кандидатуре севшего на лавку «сборника» Евгения Морозова?

Трансферное «домашнее задание» на зимние каникулы для «Локомотива» — определенно поиск ударного форварда. Безусловно, Дмитрий Воробьев неплохо начал в «Локо», и не уверен, что многие ожидали от него на этот момент сезона цифр 5+3. Но, во-первых, старт получился лучше продолжения: экс-нападающий «Оренбурга» поражал чужие ворота по разу в трех первых турах, и получается, что в следующих четырнадцати он забил всего два мяча — «Пари НН» и «Спартаку». Негусто, мягко говоря. А у его сменщика Тимура Сулейманова — вообще всего один мяч в чемпионате.

Сравните шесть голов двух центральных нападающих «Локомотива» с четырнадцатью — одного Манфреда Угальде (плюс еще тремя Шамара Николсона) у «Спартака» (в общей сложности — 17), 12 зенитовскими (по шесть — Матео Кассьерра и Лусиано Гонду), 11 краснодарскими (8 — Джон Кордоба, 2 — Мозес Кобнан, 1 — Федор Смолов). А ведь это прямые конкуренты красно-зеленых, и по эффективности острия атаки «Локо» им заметно уступает. Тем более что тот же Кордоба приносит и много пользы в развитии атак, цепляясь за все возможные мячи, чего о Воробьеве едва ли скажешь.

«Краснодар» в последних турах явно просел физически, но ведь и о «Локомотиве» можно сказать то же самое. Любопытно, кто из них сможет лучше собраться на последний матч года. Очень принципиальный, поскольку красно-зеленым требуется наверстывать упущенное и догонять как раз «быков» (сейчас между ними четыре очка), тогда как хозяевам нельзя отпускать «Зенит», который опять же опережает команду с юга России на очко.

Радость красно-белых в матче «Спартак» — «Локомотив» (5:2). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Когда говорят, что «Спартак» — претендент на золото, для него это только повод насторожиться и сконцентрироваться

В последние дни стало все больше разговоров о том, что «Спартак» с его игрой (названной, например, Геннадием Орловым сейчас лучшей в стране) вернулся в статус претендента на чемпионство. В отношении красно-белых подобных тезисов я очень опасаюсь. Как только на них обрушивается давление борьбы за золото, они тут же или мнят из себя невесть что, или не выдерживают такого пресса ожиданий — и начинают терять очки. Поэтому перед домашним матчем с «Пари НН», хоть тот проиграл 0:4 «Ростову» в предыдущем туре, рекомендую красно-белым не задирать нос, забыть о 8:2 в двух последних матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром» — и со скромным усердием в матче с нижегородцами начать все с нуля. Не надо думать, что если дубль в ворота клуба из Нижнего делает Максим Осипенко (и лишь его странное собственное решение уступить пенальти Николаю Комличенко лишает РПЛ редчайшего хет-трика защитника — в одном туре с голом вратаря это смотрелось бы вполне уместно), то так же автоматически должно получиться и у Угальде и Ко. С каким счетом «автоматически» в прошлом туре «Зенит» обязан был побеждать «Крылья»? Перед игрой Андрей Аршавин напророчил 3:0 (я дал такой же прогноз), а Владислав Радимов — и вовсе 4:0. Что вышло на деле — мы видели.

На два очка от «Спартака» и «Локомотива» отстает «Динамо», на шесть — ЦСКА, оказавшийся в полупозиции между пятеркой лидеров и двумя середняками «Ростовом» и «Рубином». Бело-голубые примут «Химки», которые в двух предыдущих турах, напомню, сыграли вничью с «Краснодаром» и обыграли в гостях «Локомотив». Команде Марцела Лички, тем более что ее форму наглядно демонстрируют два очка в последних матчах с «Факелом» и «Ахматом» (причем она вполне могла, а в Грозном так и просто должна была, проиграть оба). Команда же Франка Артиги, наоборот, раскрепостилась и побежала, а с лидерами ей играть на пространстве — одно удовольствие. Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Александр Руденко — это же все как раз футболисты для игры на быстрых атаках, какая и бывает в матчах с топами!

Так что «Динамо» я бы даже фаворитом в этой паре поостерегся называть. Как и ЦСКА в Воронеже, судя по игре красно-синих в последнее время. По мне, и там, и там, тем более зимой, — 50 на 50. Так что две команды, идущие в зоне стыков («Химки», правда, по очкам идут на 13-м месте вровень с «Пари НН», стоящим на строчку выше), вполне могут разжиться очками перед зимовкой.

Сергей Ташуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Над пропастью в Чечне

Но едва ли не самым интригующим представляется рубилово двух клубов, замыкающих таблицу. «Ахмат», который отстает от спасительной 13-й позиции на шесть очков, примет «Оренбург», который еще ниже на два очка. Сказать, что обеим командам в этом матче нужна победа, — значит не сказать ничего. Ставки там просто предельные. В том числе, вероятно, и для обоих тренеров — Сергея Ташуева и Владимира Слишковича, которые сами пришли в команды по ходу сезона, но с точки зрения результата ничего изменить не смогли. Причем «Ахмат» играет в достаточно интересный футбол, но почему-то грозненцам крайне не везет с очками — как в том же матче против «Динамо» с фантасмагорическим голом Лещука.

Не помню, чтобы перед сезоном кто-то называл и «Ахмат», и «Оренбург» среди претендентов на прямой вылет. Но если абсолютные новички РПЛ «Акрон» и махачкалинское «Динамо», особенно тольяттинцы, уверенно идут в середине таблицы, то грозненцев и оренбуржцев подстерегали неожиданные проблемы. И предвижу, насколько сложным станет этот матч для судейской бригады. В россыпи карточек на «Ахмат Арене» почти не сомневаюсь. Но не забыть бы за борьбой сам футбол.

Решил проверить, с какого года «Ахмат» бессменно выступает в премьер-лиге. С 2008-го! Уже 16 лет он не вылетал. Сложно в это поверить и теперь. Но таблица намекает на это со всей остротой, и от схватки над пропастью с «Оренбургом» зависит многое. Жаль, что матчи в Краснодаре и Грозном начнутся почти одновременно, с разрывом в полчаса. После каждого из них, не сомневаюсь, найдется что обсудить.