Файзуллаев, Дзюба, Гарре и еще семь лучших трансферов в РПЛ в 2023 году

Главные приобретения российских клубов.

Аббосбек Файзуллаев («Пахтакор — ЦСКА)

Никто не ожидал от молодого узбека такой прыти. Полузащитник, приобретение которого казалось скорее вложением на перспективу, почти сразу стал одной из ключевых фигур в атаке армейцев.

Наблюдать за Аббосом — одно удовольствие. Его скорость, дриблинг, оригинальные решения и нацеленность на ворота соперника действительно радуют глаз.

Аббосбек Файзуллаев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Первое время ушло на адаптацию, но ближе к концу года Файзуллаев разогнался, заработав 1+3 в последних шести турах РПЛ. Всего на счету улыбчивого парнишки 18 игр за ЦСКА в этом сезоне, в которых он отметился двумя голами и девятью результативными передачами.

Красно-синие отдали за Файзуллаева «Пахтакору» всего 500 тысяч евро. Почти за полгода в России его стоимость, по данным Transfermarkt, выросла до 4 миллионов. И мало сомнений, что будет расти и дальше в геометрической прогрессии.

Аббосбек попал в символическую сборную первой части сезона РПЛ и был признан лучшим футболистом Узбекистана в 2023 году, став одним из самых молодых обладателей награды в истории страны. И ведь ему всего 20 лет. Одно из главных открытий этого года в российском футболе.

Бенхамин Гарре («Уракан» — «Крылья Советов»)

Несколько лет назад он играл с Фоденом и Санчо в системе «Манчестер Сити», а зимой 2022-го приехал в «Крылья» из родной Аргентины, чтобы перезапустить карьеру. В своем первом сезоне в России Гарре выбил 3+1 в 14 играх, был в тройке РПЛ по ожидаемым голам и ассистам, а его мяч «Спартаку» (1:0) позволил команде Осинькина избежать стыков.

Бенхамин Гарре. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В нынешнем розыгрыше чемпионата аргентинец мощно провел летний отрезок — 3+2 в пяти турах. После травмы Бенхамин немного подсдал, но ближе к концу 2023-го его снова прорвало.

Фиксируем: 20 игр в сезоне-2023/24, 8 голов и 3 результативные передачи. Лидер первой части РПЛ по количеству удачных обводок — 76. При этом 52 из них Гарре совершил в финальной трети (он также лучший и по этому показателю).

Топовый трансфер от «Крыльев». Вопрос в том, надолго ли он задержится в Самаре.

Максим Глушенков («Крылья Советов» — «Локомотив»)

В этом году нападающий вышел на новый уровень, и теперь его по праву можно считать звездой по меркам РПЛ. Взгляните сами: Глушенков — лучший ассистент лиги в 2023-м (10 передач) и в топ-5 по системе «гол+пас» (9+10).

Максим Глушенков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Максим идеально дополняет Дзюбу в атаке железнодорожников, открываясь под его скидки в свободные зоны. Дерзкий игрок настолько вписался в систему Галактионова, что ради его размещения на поле тренер готов менять позиции другим игрокам. При этом сам Макс играет по всему фронту атаки. Пожалуй, это прогресс года.

Бителло («Гремио» — «Динамо»)

Бразилец успел провести в России не так много времени (почти четыре месяца), но уже показал класс. Бителло выглядит каким-то вездесущим полузащитником: поиграл на позиции «десятки», ближе к опорной зоне и на двух флангах. При этом без потери качества.

Бителло. Фото Александр Федоров, «СЭ»

И вас не должна пугать цифра 1 в графе «голевые пасы». С момента его дебюта никто в РПЛ не отдал больше передач под удар.

Не зря за Бителло охотились многие европейские клубы. За эту покупку «Динамо» определенно заслуживает оценку 5+.

Срджан Бабич («Альмерия» — «Спартак»)

Несмотря на не самые выдающиеся оборонительные показатели команды Абаскаля в этом сезоне, в защите все же стало гораздо спокойнее после трансфера Бабича. У серба хорошая левая нога, он эффективно действует при стандартах и умело держит линию сзади.

Срджан Бабич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

После появления Срджана в запас прочно сел Джикия, а красно-белые стали меньше пропускать. Бабич провел в старте девять матчей РПЛ, в которых в воротах «Спартака» побывало 10 мячей. Из этих игр пять — «сухих». Тут надо еще обратить внимание на встречу с «Крыльями», где москвичи умудрились пропустить аж четыре раза.

Одно из лучших приобретений РПЛ в этом году и однозначно лучший трансфер «Спартака» летом 2023-го.

Артем Дзюба (свободный агент)

После возвращения в Россию из недолгой командировки в Турцию скандальный нападающий поменял «Локомотив». Галактионов выстроил вокруг него Глушенкова с Пиняевым, дал новую роль Тикнизяну. И Артем в 35 лет приносит большую пользу: борется, подыгрывает, отдает и забивает.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Давайте отбросим скандалы, нелепые выходки и все, что не имеет отношения к футболу. Цифры Дзюбы в 2023-м (в РПЛ) по системе «гол+пас»: 27 матчей и 12+8 (20). По этому показателю среди россиян лучше только Чалов — 31 встреча и 17+7 (24). У Тюкавина — 11+6 (17) в 30 играх, у Соболева — 9+7 (16) и 25 выходов на поле.

К Артему можно относиться как угодно, но его эффективность отрицать невозможно. Ну и не будем забывать, что он пришел свободным агентом, так что «Локо» точно выиграл от этой сделки.

Витор Тормена («Брага» — «Краснодар»)

Бразильский защитник провел в России чуть меньше полугода, но за такой короткий срок успел стать одним из лидеров обороны «быков». Его надежная игра сзади — один из факторов успеха «Краснодара» в первой части нынешнего сезона.

Тормена и Павел Мелешин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тормена — не такой яркий защитник, как Хуниор Алонсо, но свою работу выполняет практически идеально. Спокойно, без изысков. Пожалуй, единственная запоминающаяся ошибка Витора произошла в матче с «Зенитом» (1:1), когда он потерял в штрафной площади Кассьерру, позволив ему забить. Но колумбийца вообще мало кому удается остановить.

Илья Лантратов («Химки» — «Локомотив»)

Зимой 2023-го вратарь убежал от хаоса в «Химках» и принялся за работу в «Локо». А работы этой было хоть отбавляй.

В предыдущем сезоне Илья блистательно играл на линии и пропускал меньше ожидаемого. Трио Глушенков — Дзюба — Пиняев, безусловно, крутое, но без Лантратова железнодорожники не закончили бы прошлый чемпионат в восьмерке.

Илья Лантратов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В этом сезоне Галактионов наконец-то определился с основными защитниками, но работы у Ильи по-прежнему предостаточно. Лантратов — первый в РПЛ по предотвращенным голам и в топ-3 по количеству сейвов.

Лукас Оласа («Вальядолид» — « Краснодар »)

Левый защитник пришел этим летом из Испании, и ему потребовалось некоторое время на адаптацию. Ивич не сразу впустил Оласу в старт (сначала он провел несколько неполных матчей), но затем прочно занял место на фланге обороны.

Федор Чалов и Лукас Оласа. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Это трансфер сильно повлиял на «Краснодар»: на левой бровке сзади теперь нет игрока, игнорирующего оборонительные действия. Да и в атаке Лукас действует полезно, пусть у него не такая впечатляющая статистика — всего одна голевая передача в 14 матчах.

Сергей Пиняев («Крылья Советов» — «Локомотив»)

Зимой 2023-го один из самых талантливых российских игроков своего поколения подписал контракт с «Локомотивом». За красно-зеленых Пиняев успел провести лишь девять матчей в сезоне-2022/23, отличился двумя голами и был признан лучшим молодым футболистом страны.

Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Сергей стал получать больше игрового времени. Да, у него по-прежнему не самая впечатляющая статистика для атакующего игрока — 2+4 в 18 играх, но она не отражает его влияния на командную игру.

Учитывая возраст Пиняева (только в ноябре исполнилось 19), «Локо» заполучил ценный актив на годы вперед.