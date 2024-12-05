Гончаренко дисквалифицировали за угрозу судье Бобровскому. Это уже пятая дисквалификация тренера в РПЛ

Виктор Михайлович часто срывается на судей.

Игра 17-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН» (4:0) закончилась скандалом: главный тренер нижегородцев после игры поругался с главным арбитром Яном Бобровским. В четверг КДК РФС принял решение о дисквалификации белорусского специалиста.

За что дисквалифицировали Гончаренко

В подтрибунном помещении тренер бросил в адрес судьи недружелюбную фразу: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся». В протоколе матча этот инцидент был отражен как акцентированная угроза в адрес главного арбитра, но сам тренер «Нижнего Новгорода» не понимал, за что его могут наказать. «А за что? Меня дисквалифицировали — за мат это было. А сейчас я не понимаю, к чему вы цепляетесь», — сказал Гончаренко.

По решению КДК тренера дисквалифицировали на два матча, один из которых — условно. Также, по словам главы комитета Артура Григорьянца, у Гончаренко испытательный срок до конца сезона и штраф 250 тысяч рублей. Виктор Михайлович наказан за оскорбительное поведение в адрес арбитров.

«Гончаренко сказал помощнику главного судьи Болотенкову: «Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами». Бобровский предупредил тренера, после чего Гончаренко сказал: «Ян, тебе недолго осталось». После Гончаренко хотел зайти в судейскую, делегат спросил разрешения, но судьи отказали. «Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами» — это оскорбительное выражение в адрес официальных лиц матча. И слова «Ян, тебе не долго осталось» — это тоже оскорбительное выражение в адрес официальных лиц матча.

За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча дисквалифицировать Виктора Гончаренко на два матча. Один матч — реальный, другой — условный, испытательный срок до конца сезона. И оштрафовать тренера на 250 тысяч рублей. Тренер может оспорить только денежный штраф», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал «СЭ», что решение не будут оспаривать. «Виктор Михайлович высказался на заседании КДК вполне понятно. В его словах не было угроз или табуированной лексики. Если кто-то хочет воспринимать это как оскорбление — это отношение конкретного человека, не более того. Эмоции? Да, не исключаем. Но в футболе должны быть эмоции», — рассказал Мелик-Гусейнов.

Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

За что его банили раньше

Это уже не первое наказание Гончаренко после конфликта с судьями — все предыдущие выносились за нецензурную брань в адрес арбитров. В первый раз тренер попался в ноябре 2019-го — тогда в матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» он выдал тираду в адрес арбитров, которая попала в телеэфир. «Вы сейчас научились, ***, отвечать. Научились прекрасно отвечать, ***. Да так, ***, принимайте, ***, критику, которая вам тоже говорится. Хорошо? Потому что вы, ***, с такими лицами отвечаете, что *** ***», — за эти слова его тоже дисквалифицировали на две игры (одна условно).

Второй инцидент случился спустя несколько недель: после игры 19-го тура между ЦСКА и «Краснодаром» Гончаренко подошел к главному судье Василию Казарцеву — вновь обматерил арбитра, а слова попали в эфир. За рецидив белорус получил три матча дисквалификации (один условно).

В сентябре 2021-го Гончаренко снова забанили — на этот раз он обратился к Ивану Сиденкову, который удалил его в конце матча ЦСКА и «Ахмата» (0:2) за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений». Дисквалификация длилась три матча, один из которых — условно.

Четвертый инцидент случился в марте 2023-го: Виктор Михайлович тогда тренировал «Урал» и получил красную карточку во время игры с «Динамо» (0:1). Спустя несколько дней КДК РФС забанил тренера на три матча за ненормативную лексику. В сентябре того года Гончаренко угрожала еще одна дисквалификация — он демонстративно промолчал на флеш-интервью и на пресс-конференции после игры «Урала» и «Ростова» (2:2), однако избежал наказания. По регламенту он должен был просто явиться на мероприятия, что и сделал.

Деян Станкович. Фото Федор Успенский, «СЭ»

КДК оштрафовал еще и Станковича

27 ноября «Спартак» уступил «Ростову» в Кубке России (1:2), и главный тренер москвичей Деян Станкович не справился с эмоциями — в середине второго тайма он выбил стекло на тренерской скамейке. По решению КДК серба оштрафовали на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение.