«Тебе недолго осталось». Гончаренко налетел на арбитра Бобровского после поражения от «Ростова». Его накажут?

Судейство
30 ноября, 23:45
«Ростов» в 17-м туре РПЛ разгромил «Пари НН» (4:0). Нижегородцы с начала второго тайма действовали в меньшинстве и в неравных составах пропустили три мяча. После игры главный тренер команды Виктор Гончаренко разжег скандал, бросив в адрес главного арбитра встречи Яна Бобровского странную фразу.
После финального свистка по соцсетям стало распространяться видео из подтрибунного помещения. На нем слышно, как Виктор Гончаренко агрессивно обращается к арбитру: ««Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся». Бобровский ответил тренеру: «Красная карточка тренеру, свидетелей полно». Однако в протоколе матча у Гончаренко отсутствует даже желтая карточка — удалили в игре только полузащитника «Нижнего Новгорода» Хуана Босельи, который на 49-й минуте получил прямую красную.
Сам Гончаренко после матча в микст-зоне подтвердил, что не видел красной карточки в свой адрес. «Я не понимаю, почему по-хамски лайнсмен отвечает моему игроку. Я считаю, что это неправильно. Мне за это дают красную карточку. Я ее не видел, это со слов кого-то», — ответил тренер на вопрос журналиста о конфликте в подтрибунном помещении.
На послематчевой пресс-конференции Виктора Михайловича вновь спросили о разногласии с Бобровским. На этот раз тренер «Нижнего Новгорода» ответил более обтекаемо.
«Начинаете притягивать те вещи, которые мне после игры уже не совсем интересны. Игра заканчивается, нужно убрать эмоции и говорить о том, какие вещи надо улучшить для команды. Там понятно, что много сказано, много сделано — на эмоциях. Футбол — это эмоции. Чем-то я был недоволен, потому что мне показалось более уважительно мог помощник судьи разговаривать с моим игроком. Где-то я перебираю, но никакого мата не было или чего-то грубого», — ответил Гончаренко.
В протоколе матча действительно нет красной карточки в адрес Гончаренко, однако упоминание его спича все равно присутствует в разделе с замечаниями по проведению игры. «После окончания матча в подтрибунном помещении главный тренер команды «Пари НН» Гончаренко В.М. сначала демонстративно выражал несогласия с решениями судейской бригады, а далее акцентированно угрожал главному арбитру», — говорится в протоколе.
Возможно, тренера все-таки накажут по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета на основании этой записи в протоколе. О санкциях за чересчур эмоциональное поведение по отношению к судье говорится в статье 95 дисциплинарного регламента РФС. Действия Гончаренко можно расценить как «оскорбительное поведение» или как «агрессивное поведение».
Согласно пункту 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС, оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официальных лиц наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей.
За агрессивное поведение (за исключением физического воздействия) пунктом 4 той же статьи 95 предусматривается дисквалификация до 4 матчей. В обоих случаях при рецидиве виновному грозит дисквалификация сроком до 3 месяцев, а при каждом нарушении к нему может быть применен штраф.
Отраженные в протоколе особые замечания о поведении Гончаренко могут стать основанием для работы КДК. Вероятно, ближайшее заседание комитета состоится на следующей неделе.
В 2019 году КДК РФС уже отстранял работавшего в ЦСКА Гончаренко на три матча за мат и высказывания в адрес судей на матче чемпионата России против «Краснодара» (1:1).
Под руководством Гончаренко «Пари НН» сыграл семь матчей во всех турнирах — одержал две победы и потерпел три поражения. В РПЛ команда идет на десятом месте.