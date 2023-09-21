Ценитель волжского пива безумно уважает «Крылья» и думает о российском паспорте. История Гленна Бейла

Как голландец влюбляет в себя самарских болельщиков.

В 2021 году Гленн Бейл перешел из «Эммена» в «Крылья Советов». Тогда этот трансфер не казался каким-то ключевым для самарского клуба. Однако с каждой игрой нидерландский футболист покорял сердца местных болельщиков. Сейчас Бейл — настоящий лидер команды на поле и за его пределами: в его активе 72 матча и 6 голов в футболке «Крыльев», летом его сватали в ЦСКА. Гленну настолько понравилось в нашей стране, что он уже признается в любви к русскому пиву и планирует съездить на рыбалку на Волгу. В чем же секрет его успеха в России?

Дебют за самарский клуб и первые шаги

Яркий в выборе краски для волос и при празднованиях голов, харизматичный на поле, в меру татуированный и вечно улыбающийся — Бейл сразу пришелся по душе местной публике. Свой первый матч в составе самарского клуба правый защитник провел 11 сентября 2021 года против «Локомотива», а уже через 11 дней отметился дебютным голом в кубковом поединке — пострадало «Знамя» из Ногинска. Гленн обыграл оппонента в середине поля, протащил мяч к штрафной и пульнул обводящим ударом с правой ноги, без шансов для вратаря.

А вот первого забитого мяча в чемпионате пришлось ждать больше года, но оно того стоило: 30 октября 2022 года в матче против «Пари НН» у «Крыльев» ничего не получалось вплоть до компенсированного времени, игра шла к логическому завершению при счете 0:1 в пользу нижегородцев. Но после 90-й минуты неожиданно включились самарские защитники: сначала счет сравнял Роман Евгеньев, а затем с 11-метровой отметки на 98-й минуте точку поставил Гленн Бейл. Этот гол помог самарцам одержать важную победу над конкурентом. Если посмотреть на турнирную таблицу после окончания того сезона, то можно заметить, что «Крылья» (12-е место) обогнали «Пари НН» на два очка (13-е место).

«Уходить так — не в моих правилах»

С каждым матчем «Крыльев» было заметно, что Гленн действительно на 100% отдается работе и предан делу. Особенно бросалось в глаза, как он опекает молодых партнеров по команде, в частности Сергея Пиняева, который затем отправился искать счастья в «Локомотиве». Так, в матче против «Краснодара» был интересный момент, когда Максим Глушенков (который, к слову, тоже сейчас в «Локо») при выходе один на один не покатил на пустые ворота тогда еще 16-летнему Пиняеву, при этом сам промахнулся.

Сергей тогда сильно расстроился, поскольку хотел забить свой первый мяч в РПЛ, но Бейл тут же подбежал и успокоил молодую звездочку.

Сергей Пиняев и Гленн Бейл.

Прогресса нидерландского защитника не замечал только ленивый. Именно по этой причине ко второму сезону в России Бейлом заинтересовались европейские клубы, в частности немецкий «Штутгарт».

После начала событий на Украине и введения санкций многие команды хотели воспользоваться правилом ФИФА и бесплатно переманить защитника, но он оказался настоящим профессионалом.

«У меня были предложения от европейских клубов. Но эти клубы хотели получить меня бесплатно, не заплатив «Крыльям». В том числе поэтому я отказался: если меня кто-то хочет видеть у себя в команде, вы должны заплатить. Безумно уважаю «Крылья Советов», и уходить вот так — не в моих правилах», — заявил игрок в беседе с «РБ Спорт».

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Работа с Осинькиным, русское пиво и раки, дебют в роли персонажа Макконахи

Как ни странно, ради работы с Игорем Осинькиным и прогулок по Самаре футболист отказался от предложений европейских клубов. Главного тренера «Крыльев» он считает топовым для чемпионата России, называя его отличным специалистом, который раскрывает молодежь.

«Да, я понимаю его философию, видение футбола. Он полностью доверяет молодежи, добавляет им уверенности. Игроки раскрываются при нем. Игорь Витальевич — отличный специалист в этом плане», — сказал Бейл в интервью РИА «Новости».

Этим летом Гленн был признан автором лучшего гола «Крыльев» в июле, за что клуб наградил его тарелкой раков. Что интересно, футболист оказался не против отведать блюдо за кружкой пенного. Кстати, российское пиво понравилось ему гораздо больше, чем-то, которое, производится в Нидерландах. И это говорит человек, родившийся в маленьком городке Стадсканал в провинции Гронинген.

Как оказалось позже, Бейл талантлив не только на футбольном поле. В августе «Крылья» выпустили проморолик к матчу с «Зенитом» в стиле популярного сериала «Настоящий детектив». Роль персонажа Мэттью Макконахи, конечно же, досталась Гленну. Прическа с длинными волосами, узнаваемые усы — футболист удивил болельщиков необычным для себя внешним видом.

Кстати, сам защитник не в восторге от своего дебюта «на большом экране». В шутку он заявил, что больше никогда не согласится на участие в подобных проектах.

«Я ужасно выглядел! Мне не понравились прическа и усы — не мой стиль. (Улыбается.) Наша пресс-служба заставила меня поучаствовать в ролике. После нанесения грима посмотрел на себя в зеркало и сказал: «Нет, давайте отменим все». (Смеется.)

Может остаться в нашей стране на несколько лет и получить российский паспорт

У Гленна Бейла осталось два года по контракту, и он намерен отработать их полностью. Как признался сам футболист, если он проживет в нашей стране еще три года, то можно будет задуматься о получении российского гражданства. Но пока нидерландский защитник не строит далекоидущих планов, предпочитая жить сегодняшним днем.

«Слышал, что надо прожить пять лет в России, чтобы получить гражданство. Я здесь только два, пока что далеко до гражданства. (Смеется.) Если проживу здесь еще три года, то, возможно, задумаюсь об этом».

И действительно, прямо сейчас Бейла любит и ценит многотысячная армия самарских болельщиков, а сам он полностью отдается игре. Чего еще может желать иностранный футболист, выступающий за российский клуб?

Кстати, в сборной России по футболу еще никогда не было натурализованных нидерландцев. Кто, как не Гленн Бейл, идеально подходит для того, чтобы написать новую главу в истории национальной команды?

Роман Кольцов