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Глушенков и Зайнутдинов — в «Зенит», Смолов — в «Краснодар», Лунев — в «Динамо»? В России закипел трансферный рынок

Глушенков и Зайнутдинов могут перейти в «Зенит», Смолов — в «Краснодар»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Максим Глушенков, Федор Смолов, Андрей Лунев.
Фото «СЭ»
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Больше всех старается «Зенит».

14 июня в РПЛ открывается трансферное окно, и продлится оно до 5 сентября. Но, похоже, громкие сделки никто откладывать не собирается — уже сейчас ходят самые разные слухи. Собрали самые интересные из них.

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«Быки» — одна из команд, за которую будет тревожно этим летом. Сафонов, Алонсо, Кордоба, Сперцян — список потенциальных потерь впечатляет. Тем интереснее следить, как южане планируют выпутываться из ситуации.

Слухов много. Во-первых, по данным Legalbet, на замену Алонсо «Краснодар» рассматривает 30-летнего защитника «Ростова» и сборной России Максима Осипенко. Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро. Больше о сделке пока ничего не слышно, так как Хуниор Алонсо формально еще остается футболистом «Краснодара».

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Вариантом на замену Кордобе может стать 34-летний форвард «Динамо» Федор Смолов, утверждает Legalbet. По данным «СЭ», нападающий не выполнил программу-минимум для автоматического продления контракта с бело-голубыми и скоро станет свободным агентом. Именно в таком качестве на него и претендуют «быки» — хотят подписать на один сезон.

Наконец, по данным «РБ Спорт», южане также нацелились на Данилу Козлова из «Балтики» и уже предложили за него 100 миллионов рублей. Но в Калининграде хотят больше и пока не дали добро на трансфер. А параллельно работу по Козлову ведет «Зенит» — у питерцев право приоритетного выкупа.

Андрей Лунев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» решило вратарский вопрос

От «Динамо» — второго участника чемпионской гонки прошлого сезона — пока не так много новостей. Но есть главная — кажется, бело-голубые решили один из самых болезненных для себя вопросов и наконец укрепили вратарскую линию.

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Инсайдер Иван Карпов сообщил, что москвичи подпишут Андрея Лунева — 32-летний голкипер в минувшем сезоне играл за «Карабах», но недавно покинул клуб свободным агентом. Лунев и «Динамо» подпишут контракт по схеме «2+1», зарплата, по данным «СЭ», — 0,9 миллиона евро в год.

Футболист «Спартака» Александр Соболев.
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Буйство «Зенита»

По всей видимости, непростая чемпионская гонка прошлой весны основательно разочаровала «Зенит», и питерцы решили усилиться. В том числе за счет конкурентов по РПЛ — уже известно сразу несколько громких фамилий, которыми интересуются сине-бело-голубые.

В начале июня Иван Карпов сообщил, что «Зенит» хочет купить нападающего «Спартака» Александра Соболева. И хотя, по информации «СЭ», это ложный слух и в Питере Соболевым не интересуются, продолжают настойчиво появляться подробности. Например, по данным «РИА Новости Спорт», питерцы готовы включить Бакаева в сделку. Впрочем, эта информация опровергается Telegram-каналом «Дай ударить».

Также «Зенит» интересуется полузащитником «Локомотива» Максимом Глушенковым — об этом в начале июня сообщил колумнист «СЭ» Максим Никитин в своем Telegram-канале. Однако «Локомотив», по данным «СЭ», не намерен отпускать футболиста и уже готовит ему улучшенное предложение по зарплате.

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Вратарскую линию в Санкт-Петербурге тоже планируют усилить. Клуб ведет переговоры с голкипером «Балтики» Евгением Латышонком и, по данным Ивана Карпова, может выкупить футболиста за 10 миллионов рублей. «РБ Спорт» добавляет, что Латышонку предложен контракт до 2028 года и скоро сделка будет официально закрыта.

Наконец, «Зенит» охотится за двумя легионерами, один из которых хорошо известен российским фанатам. По данным «СЭ», питерцы ведут переговоры с «Бешикташем» о переходе Бахтиера Зайнутдинова. Это подтверждает Sports Digitale, также в его статье фигурирует имя 25-летнего полузащитника Жедсона Фернандеша.

Еще одним звездным легионером в составе сине-бело-голубых может стать экс-форвард «Реала» Лука Йович. По информации журналиста Маттео Моретто, «Зенит» уже обращался в «Милан» по этому вопросу. Сам футболист склонен остаться и бороться за место в составе россонери.

Андрей Лунев
Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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