Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:10

Исторический день: Лещук — первый вратарь, забивший с игры в ЧР! Вы же видели это?

Лещук стал первым вратарем в истории РПЛ, забившим с игры
Роман Кольцов
Корреспондент
Игорь Лещук (справа) забивает головой гол в ворота «Ахмата» (1:1) в матче РПЛ.
Фото ФК «Динамо»
Telegram Дзен
Максимально курьезный гол.

Программа 17-го тура РПЛ завершилась матчем в Грозном, где «Ахмат» принимал московское «Динамо». Развязка в этой встрече получилась огненной: в добавленное время гостей спас вратарь Игорь Лещук, подключившийся в штрафную соперника во время стандарта.

Как это было

На 90+5-й минуте, при счете 1:0 в пользу грозненцев, Бителло выполнил подачу с углового в ту зону, куда прибежал голкипер бело-голубых. Лещук выиграл борьбу в воздухе и запустил «свечку». Шелия, явно не ожидая такой траектории, ошибся, промахнувшись мимо мяча. Удивительный гол!

А затем вратарь «Динамо» еще и выручил свою команду за несколько секунд до финального свистка, отразив опасный удар лицом. И заслуженно получил награду лучшему игроку встречи.

«Все равно расстроен. Потому что нужно было выиграть. Обидно проделать такую дорогу в Грозный и потерять очки. Я считаю, что это наша бездарная игра. Мы вышли без агрессии и злости, думали, что все дастся легко. У «Ахмата» желания было больше, поэтому и игра сложилась настолько тяжело.

Мой гол? Мне Марцел сказал, чтобы я побежал [к воротам]. Некоторые игроки наши были против, сказали вернись обратно. Конечно, [то, что забил] это больше случай — касался мяча, а он куда-то вверх полетел», — сказал Лещук в эфире «Матч Премьер».

Николас Маричаль, Вячеслав Грулев и&nbsp;Игорь Лещук радуются голу в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo; (1:1) в&nbsp;Грозном. Невероятный гол Лещука спас «Динамо» в Грозном! Шелия пропустил от коллеги из-за кошмарной ошибки

Вошел в историю

Лещук — единственный голкипер в истории чемпионатов России, отличившийся голом с игры. До него в высшем дивизионе забивал только Андрей Новосадов, но он сделал это с пенальти: 22 сентября 2001 года во время матча 25-го тура чемпионата России против «Факела» вратарь, выступавший за «Торпедо-ЗИЛ», забил с 11-метровой отметки.

«Когда тренер на установке спросил, кто будет пробивать одиннадцатиметровой удар, почти все игроки опустили головы. Я сказал, что могу пробить без проблем. Судья показал на «точку», я подошел к мячу и забил», — рассказывал Новосадов журналистам.

Точное попадание Лещука действительно воспринимается как огромное событие. В соцсетях тут же пошли шутки на тему результативности форварда ЦСКА Сауля Гуарирапы и нападающего «Зенита» Александра Соболева. У них по-прежнему ноль в графе «голы» в РПЛ.

После 17 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице премьер-лиги. Для Лещука этот матч был лишь четвертым в текущем чемпионате.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Федорищев рассказал о будущем Осинькина в «Крыльях Советов»
«Побьет в этом сезоне». Тюкавин дал прогноз на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Путин пошутил про пересчет голосов на выборах президента Румынии
Захарова назвала Зеленского дешевкой за его оскорбление в адрес России
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Федорищев об увеличении отступных Солдатенкова: «Смогу сказать чуть позже»
Федорищев: «Заявление долго обсуждал с правоохранительными структурами»
Источник: «Спартак» рассматривает Сильянова для укрепления правого фланга обороны
Лещук о голе в ворота «Ахмата»: «Марцел сказал бежать вперед, некоторые одноклубники были против»
«Зенит» сохранил лидерство, «Спартак» вошел в тройку: турнирная таблица РПЛ после 17-го тура
Невероятный гол Лещука спас «Динамо» в Грозном! Шелия пропустил от коллеги из-за кошмарной ошибки
Сегодня
Вчера
Неделя