Федорищев разбушевался. Теперь собрался разобраться с футбольными агентами

Губернатор Самарской области продолжает очищать российский футбол.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев продолжает бороться с проблемами российского футбола. После мощного спича о коррупции в судейском корпусе политик анонсировал подачу заявления в правоохранительные органы на футбольных агентов.

Что сказал Федорищев

Глава региона опубликовал очередное видеосообщение у себя в Telegram-канале. Сначала он прокомментировал решение клубов не вступать в движение «Чистый спорт», создание которого чиновник анонсировал чуть ранее. Федорищев не сильно расстроился из-за этого — сказал, что место там еще нужно заслужить после проверок.

«Докладываю, в движение вступить просто так нельзя. Будет очень хороший, квалифицированный отбор тех клубов, команд, которые начнут работу в рамках движения. В первую очередь, конечно, по экономической чистоте и прозрачности. Мы здесь команды пока не приглашаем, проводится оценка по разным направлениям», — заявил Федорищев.

Также губернатор рассказал о подготовке еще одного заявления в правоохранительные органы — на этот раз политик решил начать борьбу с агентами. До этого чиновник сообщил, что передал стражам порядка информацию о коррупции в судейском корпусе.

«Я в понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы — уже по факту работы агентских групп в российском футболе. На оперативном совещании в понедельник об этом подробно расскажу», — поделился Федорищев.

В конце видеосообщения Федорищев обратился к некому Павлу — вероятно, к Павлу Андрееву, долгое время работавшему с «Крыльями Советов». Причем нередко клиенты агента уходили из самарского клуба за небольшие деньги. На видео губернатор подмигнул и пригласил его на совещание.

«Павел, предлагаю вам тоже присоединиться в понедельник, 12 часов, оперативное совещание у губернатора, приезжайте, если получится», — сказал Федорищев.

Слова губернатора о коррупции имеют серьезные последствия

Ранее губернатор разорвал информационное пространство словами о долге «Крыльев Советов» в 36 миллионов рублей людям из судейского корпуса РФС. После этого случилось внеочередное заседание РПЛ, а лига объявила, что для всех клубов чистота соревнования является приоритетом.

Сам Федорищев удивил своей противоречивой позицией: сначала говорил, что имеющихся у него фактов недостаточно для обращения в правоохранительные органы, а затем заявил о передаче данных следствию. По его словам, из-за этого он не может поделиться фактами с РФС.

«Увидел заявление РПЛ. Все команды собрались, приняли резолюцию, что все хорошо. Просили меня передать им факты. Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать. Немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты и честности. Но ничего страшного. Верим в чистый спорт, он победит!» — сказал Федорищев в видеосообщении на своем канале.

Глава РПЛ Александр Алаев оказался недоволен высказыванием чиновника, поскольку слова губернатора Самарской области несут имиджевый урон российскому футболу, а значит, могут возникнуть проблемы со спонсорами.

«Некоторые клубы столкнулись с тем, что спонсоры начинают разговоры о пересмотре условий контракта. Более того, вся эта история вряд ли поможет нам как лиге в переговорах в преддверии подписания контрактов в следующем цикле, это точно не наш козырь», — заявил Алаев на собрании.