Новый виток судейского скандала: Федорищев пошел в правоохранительные органы и «разочарован» клубами РПЛ

Судейство
Сегодня, 18:15
28 ноября прошло внеочередное собрание клубов РПЛ, причиной которого стали слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в чемпионате России. Он заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на возврат долга «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
По завершении заседания РПЛ сделала заявление. Лига признала, что все клубы выступают за чистое соревнование, а также то, что вопрос судейства нередко оказывается негативной меркой премьер-лиги.
«Считаем, что, когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами. В противном случае безосновательная позиция обесценивает усилия клубов, лиги и наших партнеров по развитию премиального национального спортивного продукта, оскорбляет чувства болельщиков, наносит непоправимый вред деловой репутации и может повлечь имиджевые и экономические потери. При этом мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ. Если такие сведения подкреплены фактами», — говорится в заявлении РПЛ.
В конце заявления РПЛ рассказала, что отправила письмо губернатору Самарской области. Лига просит предоставить информацию и доказательства о коррупционных схемах в судейском корпусе и заявила о полной готовности расследовать незаконные дела и привлечь виновных к ответственности — в том числе при помощи правоохранительных органов.
Пока Федорищев не подтвердил никак свое высказывание и дает противоречивую позицию. Несколько дней назад он говорил, что не обладает фактами, с которыми мог бы обратиться в полицию, но сегодняшние его слова оказались полностью противоположными.
Федорищев быстро отреагировал на итоги заседания РПЛ у себя в Telegram-канале. Он оказался недовольным итогами встречи и рассказал, что уже передал факты о коррупции в правоохранительные органы, расследование проводят уже они.
«Увидел заявление РПЛ. Все команды собрались, приняли резолюцию, что все хорошо. Просили меня передать им факты. Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать. Немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты и честности. Но ничего страшного. Верим в чистый спорт, он победит!» — сказал Федорищев в видеосообщении на своем канале.
Глава РПЛ Александр Алаев тоже прокомментировал громкие слова Федорищева. По его мнению, высказывание губернатора Самарской области нанесло серьезный ущерб клубам. При этом он упомянул, что в собрании участвовали все, кроме самих «Крыльев Советов».
«Мы уже направили обращение от лица клубов РПЛ в адрес Вячеслава Андреевича. Мы подчеркнули, что готовы оказать содействие. Но главное — что мы настаиваем на тщательном расследовании с участием представителей РПЛ. Я готов лично, если губернатор готов принять, вылететь хоть сегодня. Ущерб нанесен клубам, мы не можем оставить это просто так. Все 16 клубов просят нас разобраться. Я призываю не оставить факты без действия. Мы хотим быть частью процесса и понимать, что происходит.
Я вижу, что губернатор заявляет, что некие люди обращаются к нему, требуя деньги, чтобы расплатиться за судейство. Это факт, о котором говорит губернатор. Не знаю, что происходило два месяца, но мы хотим знать факты. Если они подтвердятся, то все лица и клуб «Крылья Советов» должны понести наказание. Если будет участие и других клубов, то самое строгое наказание. Никакой терпимости. Вы представляете, какой удар нанесен клубам», — высказался Алаев.
Алаев заявил, что наказание для виновных будет очень строгим, ведь лига не терпит подобные нарушения. Также он сказал о серьезных репутационных издержках, которые РПЛ потерпела после слов Федорищева, — даже спонсоры начинают пересматривать отношение к чемпионату. Разбирательство этой проблемы планируется в плотном сотрудничестве с клубами.
«Мы не говорим о создании рабочей группы, — рассказал Алаев «СЭ». — Настаиваем на тщательном совместном расследовании с участием представителей РПЛ. Не пытаемся заменить собой правоохранительные органы или другие институты. Готовы выехать, участвовать в работе. В зависимости от фактуры это могут быть внутренние процессы. Готовы и просим, настаиваем включить нас в эту работу, чтобы довести все это до логического конца. Что будет с человеком — решать не нам. Руководителям, футбольным органам, если он нарушил регламенты, правоохранителям, если он нарушил Административный или Уголовный кодекс».