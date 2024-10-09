Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

9 октября, 13:00

В Самаре отстояли тренера. Осинькин останется в «Крыльях» как минимум до конца сезона

Осинькин останется в «Крыльях» как минимум до конца сезона
Роман Кольцов
Корреспондент
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Уникальный случай для современного российского футбола.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не будет уволен из клуба. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своих соцсетях.

Без кадровых перестановок

Глава региона заявил, что провел встречу с Осинькиным, руководством и капитаном команды. Клубу поставлена цель — занять как минимум восьмое место по итогам текущего сезона РПЛ.

«Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат.

В ходе встречи обсудили приоритеты развития клуба. Первое — спортивные результаты. Место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды», — написал губернатор.

 
Сергей Игнашевич. Приход Игнашевича на матч «Крыльев» — цинизм. Ему лучше выйти из этой игры. Мнение Рабинера

Также, по словам Федорищева, необходимо вести более грамотную трансферную политику. Она должна быть экономически эффективной, но при этом нельзя терять лидеров команды. А молодежь должна и дальше активно расти в академии самарцев.

«Крайне важно, чтобы наши талантливые ребята продолжали свое развитие, не уезжали в другие клубы и в будущем получали шансы проявить себя уже в основном составе «Крыльев».

Обсудили также, какая дополнительная помощь нужна клубу, какие есть проблемы. Будем и дальше поддерживать «Крылья Советов», чтобы команда могла показывать достойный результат и развивалась, радовала болельщиков», — написал Федорищев в Telegram-канале.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Игнашевич был близок к назначению

Разговоры об увольнении Осинькина ходили в течение месяца. По информации различных инсайдеров, его место должен был занять Сергей Игнашевич, который уже присутствовал на трибунах во время матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:0).

Сам Игорь Витальевич после финального свистка подошел к болельщикам и со слезами на глазах будто попрощался с ними. Фанаты самарцев скандировали имя главного тренера во время матча.

«Скажу так: считаю себя сильным, но сентиментальным человеком. Вы же тоже читаете... Со мной никто не разговаривал. Все, что я знаю, понимаю, догадываюсь, — это реакция на те публикации, которые я читаю в Telegram-каналах. Со мной никто не разговаривал ни на какую тему», — говорил Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

За Осинькина вступился капитан команды

После игры губернатор Самарской области написал о ситуации в клубе у себя в Telegram-канале. Федорищев заявил, что ему позвонил капитан «Крыльев» Александр Солдатенков и попросил вмешаться.

«Я бы не хотел называть Осинькина папой, это в первую очередь тренер, который ставит интересный футбол, на мой взгляд, — сообщил футболист. — Это не только мне кажется, болельщики «Крыльев» оценивают эти четыре года, которые Игорь Витальевич работает в клубе. Некоторые люди говорят, что Осинькин ставил один из лучших футболов, которые «Крылья» показывали за 15 лет.

У меня нет объяснений, почему может быть отставка Осинькина. Я бы попросил у человека, кто это вкидывает, который отвечает за эту перемену, как раз объяснений. Я бы с ним лично хотел пообщаться. Как я бы его охарактеризовал одним словом? Топ-тренер. Игнашевич? У меня никакого отношения к нему нет, я с ним не тренировался», — сказал Солдатенков в интервью «Советскому спорту».

Губернатор услышал футболистов

После обращения футболиста Федорищев пообещал разобраться в ситуации: он анонсировал встречу с командой сразу после игры с «Локомотивом».

«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов», — написал Федорищев. — Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы являемся учредителями, еще и за хозяйственной деятельностью.

Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики. С учетом большого количества вопросов и звонка Александра соберемся в среду с командой — тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками».

 
Игорь Осинькин. Подрежут ли крылья Осинькину? Самарская головоломка. Колонка Казакова

После одиннадцати туров чемпионата России «Крылья» занимают 10-е место в таблице с одиннадцатью очками. У Осинькина теперь достаточно времени, чтобы исправить ситуацию и выполнить поставленные задачи.

Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
World Aquatics может разрешить нейтральным пловцам участвовать в эстафетах
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдером из-за тяжелого детства
Сегодня
Вчера
Неделя