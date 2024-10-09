В Самаре отстояли тренера. Осинькин останется в «Крыльях» как минимум до конца сезона

Уникальный случай для современного российского футбола.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не будет уволен из клуба. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своих соцсетях.

Без кадровых перестановок

Глава региона заявил, что провел встречу с Осинькиным, руководством и капитаном команды. Клубу поставлена цель — занять как минимум восьмое место по итогам текущего сезона РПЛ.

«Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат.

В ходе встречи обсудили приоритеты развития клуба. Первое — спортивные результаты. Место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды», — написал губернатор.

Также, по словам Федорищева, необходимо вести более грамотную трансферную политику. Она должна быть экономически эффективной, но при этом нельзя терять лидеров команды. А молодежь должна и дальше активно расти в академии самарцев.

«Крайне важно, чтобы наши талантливые ребята продолжали свое развитие, не уезжали в другие клубы и в будущем получали шансы проявить себя уже в основном составе «Крыльев».

Обсудили также, какая дополнительная помощь нужна клубу, какие есть проблемы. Будем и дальше поддерживать «Крылья Советов», чтобы команда могла показывать достойный результат и развивалась, радовала болельщиков», — написал Федорищев в Telegram-канале.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Игнашевич был близок к назначению

Разговоры об увольнении Осинькина ходили в течение месяца. По информации различных инсайдеров, его место должен был занять Сергей Игнашевич, который уже присутствовал на трибунах во время матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:0).

Сам Игорь Витальевич после финального свистка подошел к болельщикам и со слезами на глазах будто попрощался с ними. Фанаты самарцев скандировали имя главного тренера во время матча.

«Скажу так: считаю себя сильным, но сентиментальным человеком. Вы же тоже читаете... Со мной никто не разговаривал. Все, что я знаю, понимаю, догадываюсь, — это реакция на те публикации, которые я читаю в Telegram-каналах. Со мной никто не разговаривал ни на какую тему», — говорил Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

За Осинькина вступился капитан команды

После игры губернатор Самарской области написал о ситуации в клубе у себя в Telegram-канале. Федорищев заявил, что ему позвонил капитан «Крыльев» Александр Солдатенков и попросил вмешаться.

«Я бы не хотел называть Осинькина папой, это в первую очередь тренер, который ставит интересный футбол, на мой взгляд, — сообщил футболист. — Это не только мне кажется, болельщики «Крыльев» оценивают эти четыре года, которые Игорь Витальевич работает в клубе. Некоторые люди говорят, что Осинькин ставил один из лучших футболов, которые «Крылья» показывали за 15 лет.

У меня нет объяснений, почему может быть отставка Осинькина. Я бы попросил у человека, кто это вкидывает, который отвечает за эту перемену, как раз объяснений. Я бы с ним лично хотел пообщаться. Как я бы его охарактеризовал одним словом? Топ-тренер. Игнашевич? У меня никакого отношения к нему нет, я с ним не тренировался», — сказал Солдатенков в интервью «Советскому спорту».

Губернатор услышал футболистов

После обращения футболиста Федорищев пообещал разобраться в ситуации: он анонсировал встречу с командой сразу после игры с «Локомотивом».

«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов», — написал Федорищев. — Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы являемся учредителями, еще и за хозяйственной деятельностью.

Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики. С учетом большого количества вопросов и звонка Александра соберемся в среду с командой — тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками».

После одиннадцати туров чемпионата России «Крылья» занимают 10-е место в таблице с одиннадцатью очками. У Осинькина теперь достаточно времени, чтобы исправить ситуацию и выполнить поставленные задачи.