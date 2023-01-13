Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:25

«Ренан и Де Кейрос — будущее «Зенита». Мантуан — о новичках, Дугласе в роли капитана и своем будущем

Гоша Чернов
Корреспондент
Густаво Мантуан.
Фото пресс-служба «Зенита»
Густаво Мантуан.
Фото пресс-служба «Зенита»
Густаво Мантуан.
Фото пресс-служба «Зенита»
1/3
Telegram Дзен
«СЭ» поговорил с хавбеком сине-бело-голубых.

Заключительный матч в 2022 году «Зенит» провел 27 ноября — против «Спартака» в Кубке России. Та игра получилась резонансной из-за потасовки перед серией пенальти, но, кажется, будто она проходила в прошлой жизни.

Целых полтора месяца сине-бело-голубые находились в отпуске. Так долго отдыхать надоест всякому, тем более спортсменам, привыкшим постоянно находиться в движении. Поэтому футболисты «Зенита» явно счастливы тому, что возвращаются хотя бы к тренировкам с командой.

В пятницу первая группа игроков прошла традиционный медосмотр. В петербургский ММЦ на канале Грибоедова приехали Кержаков, Одоевский, Васютин, Круговой, Чистяков, Караваев, Мантуан, Кузяев, Бакаев и Сергеев. Уже в воскресенье они и все остальные футболисты «Зенита» отправятся в Катар, где стартует первый сбор лидеров чемпионата России.

Педро. «В «Зенит» перейдет второй после новичка «Реала» талант Бразилии. Ренан сыграет на следующем чемпионате мира»

За зиму в клубе произошло много событий. Например, сине-бело-голубых покинул Деян Ловрен, и новый капитан пока еще не выбран. Ушел из «Зенита» и голкипер Иван, зато клуб подписал контракты с двумя другими бразильцами: 19-летний защитник Роберт Ренан станет игроком «Зенита» зимой, а 23-летний хавбек Ду Кейрос — летом.

Всех их отлично знает по «Коринтиансу» Густаво Мантуан — он все еще находится в аренде и после прохождения медосмотра рассказал «СЭ» о своем будущем.

Густаво Мантуан. Фото пресс-служба «Зенита»
Густаво Мантуан.
пресс-служба «Зенита»

— Густаво, летом ты переходил в «Зенит» из «Коринтианса» вместе с голкипером Иваном. Его аренда прекратилась, а ты остаешься еще на полгода. Была ли вероятность того, что и ты можешь уйти зимой?

— Насколько мне известно, с самого начала арендное соглашение было заключено до июня 2023-го. И не было вариантов того, что оно может быть прекращено досрочно. По моим данным, все стороны изначально собирались выполнить этот контракт до конца.

— Иван ушел, зато приходят другие футболисты «Коринтианса» — Роберт Ренан сейчас и Ду Кейрос летом. Ты с ними знаком. Что знаешь о них?

— Да, я хорошо знаю обоих, ведь мы с ними играли вместе за «Коринтианс». Эти футболисты — серьезное усиление для «Зенита». Я уверен, что оба принесут пользу команде. И Ренан, и Де Кейрос пока еще находятся в юном возрасте, но для «Зенита» они — настоящее и будущее. Это качественные, квалифицированные игроки. У меня нет никаких сомнений в том, что они помогут команде.

Густаво Мантуан. Фото пресс-служба «Зенита»
Густаво Мантуан.
пресс-служба «Зенита»

— Деян Ловрен покинул «Зенит». На твой взгляд, кто теперь должен быть новым капитаном?

— Мне кажется, тут должна сработать преемственность. Дуглас Сантос был вице-капитаном «Зенита», у него достаточно опыта, он уже очень давно играет в России и дал клубу многое. Считаю, именно Дуглас заслужил право носить капитанскую повязку после ухода Ловрена. Уверен, он будет образцовым лидером и приведет «Зенит» к новым победам.

— Что может помешать «Зениту» стать чемпионом в этом сезоне?

— Если кто-то и может помешать, то только мы сами. Сейчас все в наших руках, не нужно раньше времени праздновать и думать о том, что мы чемпионы. Нам нужно лишь продолжать то, что мы делали до зимней паузы: играть уверенно, набирать очки, побеждать. Все зависит только от нас, упустить титул мы можем только сами, но допустить этого нельзя. Нужно серьезно подойти ко второй части сезона, чтобы финишировать первыми.

Густаво Мантуан празднует забитый мяч в&nbsp;ворота ЦСКА. Мантуан похоронил ЦСКА через девять минут после дебюта за «Зенит». Он — четвертый бразилец, забивший за клуб в этом сезоне

— Есть ли у тебя личная цель на вторую половину сезона?

— Мне очень хочется стать чемпионом в составе «Зенита». Я намерен помочь команде добиться этой цели. Знаю, что клуб, город, болельщики — все хотят, чтобы на эмблеме «Зенита» появилась вторая звезда. В этом и заключается моя личная цель.

— Твоя аренда истекает через полгода. Хочешь ли ты остаться в «Зените» по ее окончании?

— Безусловно, у меня сохраняется желание остаться в «Зените» на больший срок. Мне бы хотелось здесь задержаться, но при этом я понимаю: все зависит от разных факторов. Многое будет зависеть от мнения руководства, от моей собственной игры. Сделаю все, чтобы помочь клубу.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Густаво Мантуан
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
«Лечился окунанием в прорубь». Бред или реальная причина болезни Костомарова?
Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Минобороны РФ рассказало об освобождении Соледара российскими войсками
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Павел Мамаев — о продолжении карьеры: «У меня и так все прекрасно»
«Ростов» приглашал в команду голкиперов Рустама Ятимова и Ивана Коновалова
Президент «Урала» рассказала, почему команда не проводит зимние сборы в России
Шишкин: «Спартак» не заметит потери Рассказова и Мевли»
Петржела: «Меня ругают за то, что я работал в России»
Каррера: «Отсутствие Промеса на сборах повлияет на «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Баринов может уехать, «Зенит» подписал новых бразильцев, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ