«Ренан и Де Кейрос — будущее «Зенита». Мантуан — о новичках, Дугласе в роли капитана и своем будущем

«СЭ» поговорил с хавбеком сине-бело-голубых.

Заключительный матч в 2022 году «Зенит» провел 27 ноября — против «Спартака» в Кубке России. Та игра получилась резонансной из-за потасовки перед серией пенальти, но, кажется, будто она проходила в прошлой жизни.

Целых полтора месяца сине-бело-голубые находились в отпуске. Так долго отдыхать надоест всякому, тем более спортсменам, привыкшим постоянно находиться в движении. Поэтому футболисты «Зенита» явно счастливы тому, что возвращаются хотя бы к тренировкам с командой.

В пятницу первая группа игроков прошла традиционный медосмотр. В петербургский ММЦ на канале Грибоедова приехали Кержаков, Одоевский, Васютин, Круговой, Чистяков, Караваев, Мантуан, Кузяев, Бакаев и Сергеев. Уже в воскресенье они и все остальные футболисты «Зенита» отправятся в Катар, где стартует первый сбор лидеров чемпионата России.

За зиму в клубе произошло много событий. Например, сине-бело-голубых покинул Деян Ловрен, и новый капитан пока еще не выбран. Ушел из «Зенита» и голкипер Иван, зато клуб подписал контракты с двумя другими бразильцами: 19-летний защитник Роберт Ренан станет игроком «Зенита» зимой, а 23-летний хавбек Ду Кейрос — летом.

Всех их отлично знает по «Коринтиансу» Густаво Мантуан — он все еще находится в аренде и после прохождения медосмотра рассказал «СЭ» о своем будущем.

Густаво Мантуан. пресс-служба «Зенита»

— Густаво, летом ты переходил в «Зенит» из «Коринтианса» вместе с голкипером Иваном. Его аренда прекратилась, а ты остаешься еще на полгода. Была ли вероятность того, что и ты можешь уйти зимой?

— Насколько мне известно, с самого начала арендное соглашение было заключено до июня 2023-го. И не было вариантов того, что оно может быть прекращено досрочно. По моим данным, все стороны изначально собирались выполнить этот контракт до конца.

— Иван ушел, зато приходят другие футболисты «Коринтианса» — Роберт Ренан сейчас и Ду Кейрос летом. Ты с ними знаком. Что знаешь о них?

— Да, я хорошо знаю обоих, ведь мы с ними играли вместе за «Коринтианс». Эти футболисты — серьезное усиление для «Зенита». Я уверен, что оба принесут пользу команде. И Ренан, и Де Кейрос пока еще находятся в юном возрасте, но для «Зенита» они — настоящее и будущее. Это качественные, квалифицированные игроки. У меня нет никаких сомнений в том, что они помогут команде.

Густаво Мантуан. пресс-служба «Зенита»

— Деян Ловрен покинул «Зенит». На твой взгляд, кто теперь должен быть новым капитаном?

— Мне кажется, тут должна сработать преемственность. Дуглас Сантос был вице-капитаном «Зенита», у него достаточно опыта, он уже очень давно играет в России и дал клубу многое. Считаю, именно Дуглас заслужил право носить капитанскую повязку после ухода Ловрена. Уверен, он будет образцовым лидером и приведет «Зенит» к новым победам.

— Что может помешать «Зениту» стать чемпионом в этом сезоне?

— Если кто-то и может помешать, то только мы сами. Сейчас все в наших руках, не нужно раньше времени праздновать и думать о том, что мы чемпионы. Нам нужно лишь продолжать то, что мы делали до зимней паузы: играть уверенно, набирать очки, побеждать. Все зависит только от нас, упустить титул мы можем только сами, но допустить этого нельзя. Нужно серьезно подойти ко второй части сезона, чтобы финишировать первыми.

— Есть ли у тебя личная цель на вторую половину сезона?

— Мне очень хочется стать чемпионом в составе «Зенита». Я намерен помочь команде добиться этой цели. Знаю, что клуб, город, болельщики — все хотят, чтобы на эмблеме «Зенита» появилась вторая звезда. В этом и заключается моя личная цель.

— Твоя аренда истекает через полгода. Хочешь ли ты остаться в «Зените» по ее окончании?

— Безусловно, у меня сохраняется желание остаться в «Зените» на больший срок. Мне бы хотелось здесь задержаться, но при этом я понимаю: все зависит от разных факторов. Многое будет зависеть от мнения руководства, от моей собственной игры. Сделаю все, чтобы помочь клубу.