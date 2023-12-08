Зачем «Спартаку» Рибалта? Нужно убрать должность спортивного директора. Мнение Алланазарова

Обозреватель «СЭ» предлагает красно-белым свой вариант клубной структуры.

Мнение

Взять сейчас иностранца на должность спортивного директора в клуб РПЛ — главная тупость, которую только можно совершить. Угадайте, кто из топов собирается поступить именно так? Правильно, «Спартак».

С нынешним спортивным директором Полом Эшуортом красно-белые занимают седьмое место, потратив на усиление состава порядка 30 миллионов долларов. Можно ли считать такой кейс успешным? Едва ли. Лишь у одного из конкурентов «Спартака» в таблице — «Динамо» — такую должность занимает «легионер», и это тоже показательно.

Сейчас с точки зрения построения базы на будущее гораздо выгоднее и перспективнее грамотно работать внутри страны. Сильных легионеров под задачу всегда могут привезти агенты, с ними клуб останется в тесном контакте независимо от национальности спортдира. А тогда зачем платить больше?

Пол Эшуорт. Фото Федор Успенский, «СЭ»

На зарплату зарубежного спортивного директора можно нанять десяток скаутов, которые начнут рыть носом родную землю в поисках юных талантов, чтобы завтра платить меньше легионерам и больше себе любимым.

Логичнее всего для «Спартака» вообще упразднить должность спортивного директора, назначив ответственным за дальнейшее развитие клуба директора генерального — Олега Малышева. Он доносит имена кандидатов на усиление, а окончательное решение принимает совет директоров.

Освободившиеся деньги идут на создание первоклассной системы скаутинга с целью удовлетворения всех футбольных потребностей команды на годы вперед. Системой управляет Малышев, который подчиняется СД, никакая прокладка в виде спортивного директора в таком варианте не нужна.

Если кто-то принимает решение купить игроков, которые будут бороться за восьмое место в чемпионате, то несет за это ответственность. В случае с нынешним «Спартаком» это Эшуорт. Сделав англичанина своим последним спортивным директором, красно-белые ничего не потеряют.

Хавьер Рибалта везет новичка в «Зенит» во времена работы в клубе из Санкт-Петербурга. Фото ФК «Зенит»

А что Рибалта, а тем более ноунейм Амарал, которых называют кандидатами на должность спортивного директора? Связаться с агентами игроков, в которых нуждается клуб, можно, повторю, и без этих людей, силами одного Малышева.

Эшуорт — один из первых, кого нанимал «Лукойл» после покупки клуба у Федуна. Думаю, его дни в «Спартаке» сочтены и он станет первым уволенным новыми хозяевами менеджером. Смена владельца на данный момент на пользу народной команде не пошла. Чуда, в которое верила большая часть болельщиков красно-белых, не произошло. Будущее тоже достаточно туманно.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.