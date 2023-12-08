Зачем «Спартаку» Рибалта? Нужно убрать должность спортивного директора. Мнение Алланазарова

Сегодня, 13:15
Мнение
Взять сейчас иностранца на должность спортивного директора в клуб РПЛ — главная тупость, которую только можно совершить. Угадайте, кто из топов собирается поступить именно так? Правильно, «Спартак».
С нынешним спортивным директором Полом Эшуортом красно-белые занимают седьмое место, потратив на усиление состава порядка 30 миллионов долларов. Можно ли считать такой кейс успешным? Едва ли. Лишь у одного из конкурентов «Спартака» в таблице — «Динамо» — такую должность занимает «легионер», и это тоже показательно.
Сейчас с точки зрения построения базы на будущее гораздо выгоднее и перспективнее грамотно работать внутри страны. Сильных легионеров под задачу всегда могут привезти агенты, с ними клуб останется в тесном контакте независимо от национальности спортдира. А тогда зачем платить больше?
На зарплату зарубежного спортивного директора можно нанять десяток скаутов, которые начнут рыть носом родную землю в поисках юных талантов, чтобы завтра платить меньше легионерам и больше себе любимым.
Логичнее всего для «Спартака» вообще упразднить должность спортивного директора, назначив ответственным за дальнейшее развитие клуба директора генерального — Олега Малышева. Он доносит имена кандидатов на усиление, а окончательное решение принимает совет директоров.
Освободившиеся деньги идут на создание первоклассной системы скаутинга с целью удовлетворения всех футбольных потребностей команды на годы вперед. Системой управляет Малышев, который подчиняется СД, никакая прокладка в виде спортивного директора в таком варианте не нужна.
Если кто-то принимает решение купить игроков, которые будут бороться за восьмое место в чемпионате, то несет за это ответственность. В случае с нынешним «Спартаком» это Эшуорт. Сделав англичанина своим последним спортивным директором, красно-белые ничего не потеряют.
А что Рибалта, а тем более ноунейм Амарал, которых называют кандидатами на должность спортивного директора? Связаться с агентами игроков, в которых нуждается клуб, можно, повторю, и без этих людей, силами одного Малышева.
Эшуорт — один из первых, кого нанимал «Лукойл» после покупки клуба у Федуна. Думаю, его дни в «Спартаке» сочтены и он станет первым уволенным новыми хозяевами менеджером. Смена владельца на данный момент на пользу народной команде не пошла. Чуда, в которое верила большая часть болельщиков красно-белых, не произошло. Будущее тоже достаточно туманно.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.