«Спартак» нанимает Рибалту? Его считают конструктором победоносного «Зенита», но вопросов к нему хватало

Экс-спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта уже прилетел в Москву.

Богатый европейский опыт

В пятницу стало известно о том, что бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта приземлился в Москве. В экспресс-интервью «Чемпионату» прямо в аэропорту испанец заверил журналистов, что прилетел в Россию на каникулы, однако причина вполне может быть иной. На днях инсайдер Иван Карпов сообщил, что Рибалту хочет видеть в своем руководстве «Спартак». Вряд ли это совпадение.

У российских болельщиков испанец ассоциируется с «Зенитом», где он провел почти три года. Однако в Санкт-Петербург Рибалта переезжал в статусе опытного функционера с солидным европейским опытом.

Кратко вспомним его биографию: родился в Каталонии в 1980 году, в 27 лет закончил игровую карьеру из-за травм, сразу после чего начал работать в смежной сфере. Сперва Рибалта трудился администратором в малоизвестном испанском клубе «Кастельдефельс», но вскоре познакомился с советником «Ливерпуля» Мауро Педерцоли и уехал с ним в Италию. С «Торино» началась скаутская карьера Рибалты: через год его взяли в «Милан», затем он перешел на должность шеф-скаута в «Новару», а после — на аналогичный пост в «Ювентус». За год до перехода в «Зенит» Рибалта пришел в «Манчестер Юнайтед», откуда его и переманили к себе петербуржцы.

Повышение

В 2018 году невский клуб пережил масштабную реорганизацию. Вместо Роберто Манчини главным тренером «Зенита» стал Сергей Семак, а вакантный пост спортивного директора занял Хавьер Рибалта. Несмотря на формальный переход из «Манчестер Юнайтед», для испанца это было полноценное повышение, ведь раньше он работал только скаутом или их начальником.

«У спортивного директора много обязанностей: и поиск новых футболистов, и работа академии, и подготовка наших резервов, — отмечал сразу после вступления в должность Рибалта. — Мы будем продолжать искать футболистов, которые могут усилить состав «Зенита», но особенное внимание хочу уделить клубной академии. Я очень счастлив, что стал частью такого клуба. Вижу победные фотографии, которые украшают офис «Зенита», и хочу, чтобы мы вместе смогли вновь ощутить эти победные эмоции».

В первый год задача перед Рибалтой стояла простая: разгрузить состав сине-бело-голубых от балласта. Летом 2018-го «Зенит» устроил настоящую чистку и, надо сказать, частично избавился от наследия Мирчи Луческу и Роберто Манчини.

Клаудио Маркизио. Фото ФК «Зенит»

Приход Маркизио, продажа Паредеса

Сезон-2018/19

Пришли: Маркизио (свободный агент), Барриос (15 миллионов евро*), Азмун (12), Ракицкий (10)

Ушли: Паредес (40), Кришито, Юсупов, Чернов (все — свободные агенты)

* - Данные Transfermarkt

Многих игроков руководство само распределяло по российским клубам, и Рибалта к сделкам не имел отношения. Но испанцу приписывают заслуги в выгодной продаже Леандро Паредеса в «Пари Сен-Жермен» в начале 2019 года. Тогда, напомню, аргентинец явно стремился уйти и не выкладывался в «Зените» на сто процентов, поэтому выручить 40 миллионов евро на его продаже, казалось, было нереально. Но Рибалте и руководству клуба это удалось. До сих пор та сделка остается одной из самых выгодных в истории «Зенита», ведь Паредеса летом 2017-го покупали за 23 миллиона евро.

Но вырученные деньги еще нужно верно вложить, и здесь клуб сработал шикарно. Той же зимой клуб приобрел трио футболистов, которые составят ось будущего золотого «Зенита». Если в покупке Ярослава Ракицкого из «Шахтера» значимую роль сыграл Анатолий Тимощук, а в приобретении Сердара Азмуна у «Рубина» — связи и знакомства Сергея Семака, то в переговорах по трансферу Вильмара Барриоса активно участвовал именно Рибалта. Они, к слову, проходили тяжело — «Бока Хуниорс» неохотно шла на компромисс, а к самому колумбийцу был серьезный интерес из Европы, но Барриос все-таки оказался в Санкт-Петербурге. Если бы не эта тройка (а, следовательно, если бы не выгодная продажа Паредеса), то «Зенит» мог бы и не стать чемпионом в дебютный сезон Семака.

Впрочем, не все в тот год было так уж гладко. Да, зимой команда мощно усилилась, но до этого Сергею Богдановичу было тяжело работать с чужими футболистами. Единственным новичком, которого Семак получил в летнее трансферное окно, стал звездный, но утративший мотивацию и здоровье Клаудио Маркизио. Причем итальянец пришел очень поздно, в сентябре, в статусе никому не нужного свободного агента. С Маркизио был прекрасно знаком Рибалта по работе в «Ювентусе», так что именно испанец уговорил многократного чемпиона Италии круто сменить вектор карьеры на ее финише. На момент перехода, будем честны, сделка казалась бомбовой, но меньше чем через год Маркизио бесславно покинул Санкт-Петербург и закончил с футболом.

Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Покупки Малкома и Дугласа

Сезон-2019/20

Пришли: Малком (41,5 миллиона евро), Дуглас Сантос (14), Караваев (8), Сутормин (3), Круговой (2), Васютин (0,7), Осорио (аренда)

Ушли: Мевля (4), Полоз (3), Набиуллин (3), Краневиттер (2,6), Джорджевич (2,25), Новосельцев (2), Цаллагов (0,8), Нобоа (0,5), Бабурин (0,5), Панюков (0,3), Нету, Лодыгин, Заболотный, Мак (все — свободные агенты)

Сразу после первого золота Семака «Зенит» устроил масштабную трансферную кампанию, в ходе которой клуб объявил тотальную распродажу ненужных игроков, а также приобрел звезду с мировым именем.

К уходу футболистов в «Сочи» и другие команды Рибалта прямого отношения не имел — тут все дело было в связях высшего руководства. А вот в переговорах по трансферу Малкома Хавьер участвовал. Хотя до сих пор сложно оценить, насколько сильно влиял на его успешный исход. Нет сомнений, что ключевую роль здесь сыграли непосредственно возможности «Зенита», который был готов заплатить 40 миллионов евро за дублера Месси.

Интересно, что в первые полтора-два года покупка Малкома расценивалась как провал. Когда Рибалта покинул «Зенит», его чуть ли не сделали главным виновником якобы кошмарного трансфера. И это нормально: легко очернять репутацию ушедшего сотрудника. Но с высоты 2023 года все выглядит иначе, и покупка Малкома уже кажется не катастрофичной, а совсем наоборот. «Зенит», напомню, продал бразильца в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро — да, к этой сделке Рибалта уже не имел никакого отношения, но наверняка испанец считает себя причастным к покупке.

Вообще трансферная кампания лета-2019 спустя годы заиграла другими красками. Кто, например, тогда мог подумать, что малоизвестный защитник Дуглас Сантос станет лидером и капитаном клуба? А ведь это правда. «Зенит» заплатил 14 миллионов евро за футболиста вылетевшего из бундеслиги «Гамбурга», и тогда никто не понимал, стоит ли Дуглас своих денег. Теперь очевидно, что трансфер полностью окупился, ведь Сантос напрямую причастен к четырем золотым медалям РПЛ.

Еще один громкий трансфер того лета — транзит Алексея Сутормина из «Оренбурга» через «Рубин». Но Рибалта едва ли тут на что-то влиял и вряд ли лично вписывал в контракт сумму в 50 тысяч рублей. А вот платная аренда защитника Йордана Осорио из «Порту» — дело рук спортивного директора. Идея не выгорела: венесуэлец за сезон не пробился в основу и вернулся обратно в Португалию.

Хавьер Рибалта и Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»

Конфликт с Семаком: был или нет?

Сезон-2020/21

Пришли: Вендел (20,3 миллиона евро), Ловрен (12), Чистяков (аренда)

Ушли: Эрнани (6,5), Мусаев (0,5), Терентьев (0,3), Ригони (0,1), Иванович, Шатов, Смольников, Кокорин (все — свободные агенты)

Еще летом 2019 года выяснилось, что Рибалта мог уйти из «Зенита» всего через несколько месяцев после назначения. Об этом поведал генеральный директор клуба Александр Медведев: «Зимой Хавьер думал об уходе из «Зенита», — признавался босс петербуржцев. — Но я предложил ему поработать вместе, и он согласился. По результатам трансферной кампании, думаю, очевидно, что это правильное решение».

Рибалта остался, но отношения с руководством клуба у него не улучшались. Ходили слухи, что у директора конфликт с Сергеем Семаком, на что косвенно указывали высказывания главного тренера на пресс-конференциях: он неоднократно говорил, что команда не укомплектована. При этом обе стороны никогда публично не подтверждали наличие разногласий, а Семак в июле 2020-го, когда еще вел соцсети, даже опубликовал фото в обнимку с Рибалтой.

Ковидный год получился сложным для всех, в том числе и для «Зенита». Петербург покинул Бранислав Иванович, на смену которому клуб приобрел финалиста чемпионата мира Деяна Ловрена. Еще один знаковый переход состоялся аж в октябре — переговоры по трансферу Вендела были невероятно тягучими, но все-таки увенчались успехом. К обоим, к слову, поначалу отношение было не лучшим, и это тоже повлияло на скорый конец карьеры Рибалты в «Зените».

Еще в начале сезона-2020/21 в клуб пришел Андрей Аршавин, которому пророчили место наследника Рибалты. Сам испанец все опровергал, хотя на него еще осенью стали выходить другие клубы. В итоге в апреле 2021-го спортивный директор «Зенита» покинул Санкт-Петербург, немного не доработав трехлетний контракт до конца.

Хавьер Рибалта на чемпионском параде «Зенита» в 2020 году. Фото ФК «Зенит»

Сорванные трансферы и роль в клубе

Однозначно оценить период работы Рибалты в «Зените» нельзя. Одни считают, что он едва ли не собрал костяк золотой команды, другие — что имитировал бурную деятельность. Скорее всего, истина где-то посередине: испанца точно нельзя назвать единоличным конструктором победоносной команды, но в отдельных случаях его международные связи помогали сине-бело-голубым.

Не стоит забывать и о неудачах «Зенита» на трансферном рынке при Рибалте: Акунья, Лоди, Лаксальт, Руис, Влашич, Де Пауль, Луис Диас — каждый из них мог оказаться в Санкт-Петербурге в то время, но по разным причинам не перешел. Наверняка в этом есть и вина Рибалты.

Стоит подчеркнуть, что после ухода из «Зенита» карьера Хавьера не задалась: из «Пармы» он был уволен через год после назначения, из «Марселя» — через полтора. Итальянская команда так и не выбралась из серии В, а французский гранд сейчас болтается в середине таблицы лиги 1. При этом оба клуба за время работы Рибалты не жалели средств на трансферном рынке.

Нужен ли такой специалист «Спартаку»? Сможет ли он вывести красно-белых на новый уровень? Да, у Рибалты обширные связи в Европе, но, как известно, сейчас российским клубам невероятно трудно переманивать футболистов с Запада. С одной стороны, нет никаких гарантий, что знакомства и знания испанца будут эффективны. С другой стороны, к нынешнему спортивному директору «Спартака» Полу Эшуорту вопросов никак не меньше.