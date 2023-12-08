Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

Рибалта в «Спартаке»: ребята, вы серьезно? Хавьер лишь изображает кипучую деятельность. Мнение Кудинова

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Хавьер Рибалта.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен
Делать его спортивным директором — не лучшая идея.

Мнение

Насколько помню, Хавьер Рибалта никогда не был шеф-скаутом туринского «Ювентуса». А когда я в свое время спрашивал про него у Массимо Карреры, возглавлявшего молодежный сектор «Юве», тот вообще не смог вспомнить про испанца.

Подозреваю, что и шеф-скаутом «МЮ» Хавьер тоже никогда не был, а в «Зенит» попал по недоразумению. У него был контракт аж на три сезона, и в клубе не дождались его окончания, хотя на публике делали вид, что Рибалта настоящий спортивный директор. В это же время сами уже не знали, как избавиться от бездельника с понтами. К счастью, Хавьер сам договорился с «Пармой».

Хавьер Рибалта. Зачем «Спартаку» Рибалта? Нужно убрать должность спортивного директора. Мнение Алланазарова

В другом амбициозном проекте он отработал 12 или 13 месяцев и все завалил, получив в местной прессе черную метку и пинок от хозяев. При Рибалте в роли не пойми кого богатая «Парма» заняла 12-е место в серии В. Сегодня клуб при тех же владельцах лидирует в той же лиге и практически наверняка вернется в элиту.

В знаменитом французском «Марселе», куда Хавьер опять же попал благодаря своим таинственным покровителям, он продержался недолго. Оттуда его тоже попросили.

Сергей Семак и Хавьер Рибалта.
Фото ФК «Зенит»

Хавьер умеет хорошо одеваться и показательно не расстается с телефоном, изображая кипучую деятельность. Помню, что на сборах Зенита" только смеялись, когда он бродил по тренировочному полю или за оградой с приклеенным к уху мобильником. Да, Хавьер говорит на нескольких языках, и тут надо отдать ему должное. Но в сегодняшнем европейском футболе этим мало кого удивишь. Если этого персонажа «Спартак» действительно рассматривает на роль спортивного директора, то в «Зените» точно потирают руки от удовольствия. Думаю, что и в других наших клубах тоже.

Хавьер Рибалта. Под руководством бывшего спортдира «Зенита» Рибалты «Парма» тратит на агентов больше «Аталанты», но терпит неудачи

Чуть не забыл. Вы скажете — а как же историческая продажа Леандро Паредеса в «ПСЖ»? Рибалта, конечно, приписывает ее себе, но не факт, что так оно и есть. Я вот, например, слышал версию о том, что свое веское слово перед шейхами замолвил один очень известный человек из мира нашего футбола.

Как бы то ни было, грамотная продажа Паредеса — это одинокий прекрасный ход, но не более того. Если «Спартаку» нужен системный подход и настоящий работяга в должности спортивного директора, то это не к Хавьеру. Уж извините.

* Позиция автора может не совпадать с мнением редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
12
Обсудить
Читайте также
«Может, карате и пригодится. Руки помнят. Смотрите, у меня костяшки на руках все сбиты...»
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Отстоит ли «Краснодар» первое место в матче с ЦСКА? Возьмет ли «Спартак» реванш у «Крыльев»? Главные интриги РПЛ перед зимней паузой