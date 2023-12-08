Рибалта в «Спартаке»: ребята, вы серьезно? Хавьер лишь изображает кипучую деятельность. Мнение Кудинова

Делать его спортивным директором — не лучшая идея.

Мнение

Насколько помню, Хавьер Рибалта никогда не был шеф-скаутом туринского «Ювентуса». А когда я в свое время спрашивал про него у Массимо Карреры, возглавлявшего молодежный сектор «Юве», тот вообще не смог вспомнить про испанца.

Подозреваю, что и шеф-скаутом «МЮ» Хавьер тоже никогда не был, а в «Зенит» попал по недоразумению. У него был контракт аж на три сезона, и в клубе не дождались его окончания, хотя на публике делали вид, что Рибалта настоящий спортивный директор. В это же время сами уже не знали, как избавиться от бездельника с понтами. К счастью, Хавьер сам договорился с «Пармой».

В другом амбициозном проекте он отработал 12 или 13 месяцев и все завалил, получив в местной прессе черную метку и пинок от хозяев. При Рибалте в роли не пойми кого богатая «Парма» заняла 12-е место в серии В. Сегодня клуб при тех же владельцах лидирует в той же лиге и практически наверняка вернется в элиту.

В знаменитом французском «Марселе», куда Хавьер опять же попал благодаря своим таинственным покровителям, он продержался недолго. Оттуда его тоже попросили.

Сергей Семак и Хавьер Рибалта. Фото ФК «Зенит»

Хавьер умеет хорошо одеваться и показательно не расстается с телефоном, изображая кипучую деятельность. Помню, что на сборах Зенита" только смеялись, когда он бродил по тренировочному полю или за оградой с приклеенным к уху мобильником. Да, Хавьер говорит на нескольких языках, и тут надо отдать ему должное. Но в сегодняшнем европейском футболе этим мало кого удивишь. Если этого персонажа «Спартак» действительно рассматривает на роль спортивного директора, то в «Зените» точно потирают руки от удовольствия. Думаю, что и в других наших клубах тоже.

Чуть не забыл. Вы скажете — а как же историческая продажа Леандро Паредеса в «ПСЖ»? Рибалта, конечно, приписывает ее себе, но не факт, что так оно и есть. Я вот, например, слышал версию о том, что свое веское слово перед шейхами замолвил один очень известный человек из мира нашего футбола.

Как бы то ни было, грамотная продажа Паредеса — это одинокий прекрасный ход, но не более того. Если «Спартаку» нужен системный подход и настоящий работяга в должности спортивного директора, то это не к Хавьеру. Уж извините.

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