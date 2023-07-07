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Сегодня, 18:30

«Я никогда не перейду в «Спартак». Подробности громкого ухода Медины из ЦСКА

Артем Белинин
Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Хесус Медина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вторая потеря за два дня.

У болельщиков ЦСКА выдались непростые два дня. 6 июля стало известно, что легендарный Марио Фернандес вместо возвращения к армейцам отправится в Санкт-Петербург. А сегодня взорвалась новая бомба — Хесус Медина переходит в «Спартак».

При этом всего год назад полузащитник уверял, что точно не решится на такую сделку: «Я в ЦСКА, это самый топовый клуб России. Я точно никогда не перейду в «Спартак», это исключено. Я в ЦСКА!»

Медина ярко начал при Федотове, но выпал из обоймы. А после возвращения стал главным универсалом

При Владимире Федотове, который возглавил ЦСКА летом 2022-го, дела у парагвайца поначалу складывались идеально. В первых девяти турах РПЛ Медина натурально блистал, оформив 5+4 по системе «гол плюс пас». Но все сломала пауза на сборные. После перерыва Хесусу вместе с Карраскалем пришлось уступить место на поле Кучаеву и Облякову.

«Кучаев и сегодня, и в предыдущих матчах выглядел хорошо, поэтому выбрали его, а не Медину. Это конкуренция», — объяснял Федотов в сентябре.

Медина вернулся в старт к октябрьскому дерби со «Спартаком», но провалил игру синхронно с Карраскалем. Федотов не простил: «Провал может быть у одного футболиста. Было видно, что они не выполняли функций, о которых мы договорились в перерыве. Нужно было сохранить концентрацию, быть более жесткими». Футболисты тоже остались недовольны заменами.

Конфликт попытались быстро потушить. «После игры, закончившейся вничью, все недовольны, в том числе и главный тренер, — говорил агент Карраскаля Мартин Родригес. — А Хорхе всегда недоволен, когда ему приходится уходить с поля».

Медина молчал. Но то, что настроение у парней испортилось, стало ясно по статистике — 5+4 до паузы на сборные у того же Хесуса сменились на 1+0 после нее. До зимнего перерыва Медина больше не провел ни одного полного матча в РПЛ.

Весной Федотов затеял перестановку основного состава. Карраскалю в ней места не нашлось, а Медину из центра поля двинули на позицию левого латераля. И там он выглядел достойно — почти не выпадал из состава и оформил 2+3 (отличная результативность для этой позиции). Но, по слухам, играть латераля Медине совершенно не нравилось.

Хесус Медина. Хесус Медина — в «Спартаке». Вслед за Марио Фернандесом к непримиримому сопернику уходит еще один армеец

И, несмотря на успешный финиш сезона (серебро плюс победа в Кубке России), настроение Медины вызывало вопросы — в победной раздевалке в «Лужниках» он не выглядел особенно счастливым. Но быстро развеял тревогу, заявив в июне: «Я счастлив в ЦСКА. Думаю, останусь здесь на следующий сезон».

Его агент тоже уверял, что никакой речи об уходе не идет — особенно в «Спартак». Хотя слухи об этом уже заполонили СМИ. «Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход? Сейчас Хесус счастлив в клубе», — настаивал Ренато Биттар.

С ним соглашался Евгений Гинер — легендарный босс армейцев также заявил, что не может себе представить такой трансфер.

Хесус Медина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Медина сам попросил клуб отпустить его в «Спартак», ЦСКА заработает 7,5 миллиона евро

Тем не менее сделка близка к завершению. Как стало известно «СЭ», в ближайшее время Медина подпишет контракт со «Спартаком», а ЦСКА заработает на продаже порядка 7,5 миллиона евро.

По данным инсайдера Ивана Карпова, соглашение будет рассчитано на три года, а зарплата игрока вырастет в два раза по сравнению с тем, что было в ЦСКА: с 800 тысяч до 1,6 миллиона евро.

Финальные детали публикует «Чемпионат» — якобы Хесус сам просил отпустить его в «Спартак», а Федотов дал согласие, сообщив, что игрок ему не нужен.

Федор Кудряшов и&nbsp;Марио Фернандес. РПЛ, таблица переходов лета: «Спартак подписывает Медину? Марио Фернандеса ждут в «Зените»?

Мотивы ЦСКА ясны — тренер не рассчитывает на футболиста, с которым в прошлом сезоне возникли недопонимания и который просится к конкуренту. Более того, у армейцев есть неудачный опыт продажи за границу, а внутрироссийская сделка — гарантия получения денег. К тому же 7,5 миллиона евро — отличная цена, учитывая, что Медина приходил в ЦСКА свободным агентом.

А вот мотивация «Спартака» вызывает вопросы. Пока точного ответа, зачем Медина понадобился красно-белым, нет. Но есть разные версии — например, травма Тавареша (именно на его позиции Хесус отпахал весну), личное желание Гильермо Абаскаля и даже подстраховка из-за проблем Квинси Промеса в Нидерландах.

В любом случае, осталось дождаться официального объявления — все формальности должны решиться 10 июля.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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РПЛ, таблица переходов лета: «Спартак подписывает Медину? Марио Фернандеса ждут в «Зените»?