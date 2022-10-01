Нужно исправлять ситуацию.

Спартак Гогниев — один из главных футбольных романтиков России. Его «Алания» приковывала к себе внимание болельщиков яркостью и бесшабашностью. Хитом стали оригинальные розыгрыши стандартов, но за этой деталью скрывались смелые тактические настройки, делавшие команду особенно самобытной.

«Люди приходят на стадион, платят деньги, чтобы получить эмоции. Если команды будут играть скучно, кто пойдет на трибуны? Пусть даже мы проиграем, условно, 3:4, зато болельщики эту игру запомнят. Может быть, они не обрадуются результату, но даже негативное впечатление — это эмоция», — рассуждал Гогниев.

В сентябре он дебютировал в качестве главного тренера в РПЛ, возглавив «Химки». И не стал отказываться от своих фишек в высшем дивизионе. «Химки» с момента прихода Гогниева — самая прессингующая команда лиги (5,74 PPDA). Плюс команда старается играть в контроль: процент владения в матче с ЦСКА — 62 на 38 в пользу «Химок». Однако при этом команда за три тура набрала всего одно очко (плюс получила разгром от «Локомотива» в Кубке России). По ожидаемым очкам — последнее место в таблице.

При этом «Химки» стараются разыгрывать мяч низом. И пока команду за это наказывают. Проигранный матч ЦСКА в этом плане особо показателен. При первом пропущенном голе «Химки» не успели перестроиться из-за высокой линии обороны и пустили за спину Чалова.

Второй пропущенный гол — следствие грубой ошибки центрального защитника, коряво подработавшего себе мяч.

Еще одна интересная деталь — коротко стриженный и мокрый газон, который предполагает, что мяч можно быстро двигать через передачи низом. Это смелое решение для домашнего стадиона команды из второй половины турнирной таблицы. В конкретном матче с ЦСКА казалось, что короткий газон играл скорее на руку гостям, в составе которых была большая концентрация техничных футболистов. Похвально, что «Химки» с 12-м по стоимости составом в лиге (оценка Transfermarkt) стараются играть в агрессивный современный футбол. Но как минимум в матчах с командами выше уровнем пока что это не приносит результата.

Еще одна интересная деталь — замена в перерыве Ильи Лантратова. В прошлом сезоне он был одним из лучших на своей позиции в лиге и не так давно вызывался в сборную России, но при Гогниеве от него требуется развить новое качество — игру ногами.

В «Алании» это был один из ключевых моментов игры — Ростислав Солдатенков здесь действовал в стиле Мануэля Нойера и много времени проводил в центре поля. Это помогало команде лучше контролировать мяч в начальной стадии атаки и начинать наступление через передачи низом. Тогда становится логичным и коротко стриженный мокрый газон.

Но в матче с ЦСКА Лантратов предпочитал выносить мяч на чужую половину поля, чем на протяжении первого тайма очень злил Гогниева, претензии которого были слышны на весь стадион. Да и после игры тренер признался — заменил Лантратова, чтобы мяч начал ходить в обороне низом. Лантратов старается прибавить в игре на выходах, и Гогниев даже хвалил кипера за прогресс после матча с «Крыльями Советов». Но, видимо, вопросы к нему все еще есть.

К слову, во втором тайме «Химки» играли куда активнее и в целом заработали свой ответный мяч. Правда, сложно сказать, было ли это следствием замены Лантратова на Виталия Гудиева или же ЦСКА при 0:2 слишком расслабился.

«Мы должны навязывать свой футбол любой команде и будем это делать, — говорил Гогниев в середине сентября. — Это рискованная тактика? Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Мы хотим после сезона занять высокое место в таблице и выпить шампанского за итоговый результат. Я не сомневаюсь, что мы выправим ситуацию, игра есть, руководители на данный момент дают мне полный карт-бланш».

Гогниев ставит «Химкам» смелый футбол — тот же, что был у «Алании», но вопрос: принесет ли это результат, учитывая не самый сильный по меркам РПЛ состав? Сергей Юран был успешен благодаря качественной игре на контратаках. Сейчас парадигма в команде изменилась. С точки зрения зрительского интереса это точно плюс, но если посмотреть на нынешнюю ситуацию более прагматично, то возникают вопросы. Но, кажется, в «Химках» полностью доверяют видению тренера. Прав ли Гогниев, что идет по этому пути, покажет только время.