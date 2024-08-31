Трудовая победа ЦСКА: в Химках все решили армейский класс и идеальный Акинфеев

Команда Николича не теряет очков в матчах, где выступает в роли фаворита.

Марко Николич неслучайно называл «Химки» непростым соперником. В этом можно было услышать дежурное уважение к оппоненту. Но только если смотреть исключительно на результаты, ведь побед у подмосковной команды не было с 3 августа. Зато какие в последних турах были ничьи! «Зенит» спасся в Химках «на флажке» (1:1), а сами красно-черные выдали настоящий триллер в Грозном, успев после 90-й минуты как пропустить, так и уйти от поражения (3:3).

Тут можно увидеть как прогресс, так и издержки роста при строительстве фактически новой команды, которая меняется буквально на ходу. Только в среду в кубковом турнире состоялся дебют Капленко, а в субботу в заявке появился еще один бывший игрок «Балтики» — Луна. ЦСКА в плане состава стабильнее. Вот уже третий тур основа армейцев остается неизменной. Остальные футболисты красно-синих довольствуются выходами на замену или практикой в Кубке.

Впрочем, стабильность сама по себе ничего не гарантирует, и «Химки» создали фавориту серьезные проблемы еще в первом тайме. Временами доминировали в центре поля, а в завершении были даже конкретнее. Словно на контрасте с разминочным для вратаря ударом Файзуллаева последовал ответ Веры, и мяч просвистел в сантиметрах от цели. Еще ближе к успеху после углового был Фаринья — ЦСКА спасла перекладина. Ну и перед перерывом мог забивать Руденко.

У армейцев в первые 45 минут реальных моментов было ровно два. В первом случае Круговой шведой вырезал подачу в штрафную (почти как Келлвен в кубковой игре в Грозном), и Обухов выручил после удара Мусаева головой. Форвард в этом эпизоде выслушал претензии от вылетавшего на дальнюю штангу Гайича, только просчитать такие эпизоды очень сложно, а заряженность Мусаева в итоге принесла результат. В этот раз подавал Давила, а вратаря — несмотря на острый угол — бомбардир ЦСКА поймал на противоходе.

И это была не такая очевидная позиция в сравнении с той, в которой в начале второго тайма находился Мирзов. Только игру головой не отнесешь к его сильным сторонам, поэтому, не попав в свободный угол, вингер гостей откровенно простил. Как и оказавшийся с глазу на глаз с Акинфеевым минуту спустя Руденко. Форварда явно смутило встречное движение вратаря, и мяч свалился с ноги.

Повезло ли ЦСКА? Бесспорно! Но и встряхнули эти моменты команду прилично. Армейцы добавили в скорости и качестве, лучше задвигались впереди, а Обухов пару раз сыграл не слишком уверенно. И если при попытке прервать передачу Файзуллаева вратаря подстраховали защитники, то после штрафного в исполнении Облякова (с небольшим рикошетом) на добивании отличился Мойзес.

Потрясающая эффективность. Или тот самый класс, который в этом матче все решил. В том числе — класс Акинфеева, который вытащил сложнейший удар Фариньи и не дал «Химкам» вернуться в игру. Впрочем, команда Франка Артиги не сбавляла обороты вплоть до финального свистка, но опять к голу был ближе москвичи. Руденко из хорошей позиции промахнулся, Заболотный из-под Виллиана Роши направил мяч точно в руки грамотно выбравшему позицию Акинфееву, а Мусаев попал в штангу.

Команда Николича продолжает брать свои очки. После двух поражений от прямых конкурентов («Краснодара» и «Локомотива») — две победы и движение вверх в турнирной таблице. Осталось начать давать результат с сопоставимыми по силами соперниками. После паузы на игры сборных в гости к ЦСКА приедет «Зенит».