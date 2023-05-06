«Динамо» вымучило победу над «Химками» на 96-й минуте. Шунин вновь сцепился с партнером

Победный пенальти заработал Тюкавин.

«Динамо» фактически доезжает до финиша. Поражение в прошлом туре от «Факела» оставляло лишь теоретические шансы выполнить задачу на сезон — попасть в призовую тройку. Практически же все понимали — «Ростов», «Спартак» и ЦСКА не подпустят к себе, даже если бело-голубые одержат пять побед. Очевидно также, что летом клуб ждет смена тренера — Славиша Йоканович надежд не оправдал.

Было интересно, смогут ли бело-голубые собраться, когда и тренер в роли хромой утки, и турнирные задачи какие-то размытые. Этот вопрос волновал не только динамовских болельщиков, но и всех конкурентов «Химок» в борьбе за выживание. Конечно, им хотелось видеть максимально мобилизованных москвичей, уверенно лишающих очков подмосковный клуб.

«Динамо» точно не играло спустя рукава. В любом случае команда в долгу перед фанатами, между 4-5-м и 8-9-м местом есть разница, а личные амбиции никто не отменял. Тем более что, по моим данным, летом бело-голубых ожидает кадровая чистка. Надо себя проявлять на финише сезона, чтобы под нее не попасть.

Москвичи старались, но как же тяжело им дается игра в футбол в этом сезоне! Словно вагоны разгружают. Ни легкости, ни движения, ни налаженных ходов. Впрочем, ничего нового. Было бы наивно ожидать, что весь сезон команда будет мучиться, а в последних турах вдруг поймает кураж и полетит.

Йоканович как не объяснял ошибки футболистам, так и не делает этого. Игроки как не понимали, во что играть, так и не понимают. Как получится, так и действуют. Иногда это приводит к голевым моментам и даже забитым мячам, однако в этом нет системы.

В Химках против 15-й команды РПЛ у москвичей не было особенного преимущества до 47-й минуты, когда Гбане получил в центре поля вторую желтую карточку за грубый фол. В меньшинстве «Химки» только оборонялись, но делали это весьма уверенно. Еще и везение в этот день было на их стороне — дважды хозяева пропускали, и в обоих случаях судейская бригада совместными усилиями определяла положение «вне игры», хотя некоторые наверняка скажут, что оно было пассивным, а не активным.

Победу бело-голубые вымучили только в добавленное время — активный Тюкавин заработал пенальти, который уверенно реализовал Смолов. Шла 96-я минута.

А после финального свистка гости не радовались успеху, а разнимали Шунина и Лаксальта. Защитник показывал голкиперу, как надо вводить мяч в игру, что привело к словесной перепалке. Интересно, что всего неделю назад вратарь «Динамо» немного повздорил со Скопинцевым, который позволил пробить по своим воротам. Тогда клуб выложил совместное примирительное фото футболистов. Теперь другой эпизод, доказывающий, что эмоциональный фон в коллективе сейчас на низком уровне.

«Динамо» все же выиграло и цепляется за пятую строчку. А «Химки» сражались отчаянно, но упустили в концовке такую важную для них ничью, порадовав «Торпедо», «Факел» и «Нижний Новгород».