«Динамо» продолжило день открытых дверей: 4:3 в Химках после 6:3 в Самаре. Личка ставит на веселье

Бело-голубые приблизились к лидирующей тройке.

«Динамо» после неудачного отрезка отпустило тройку лидеров, однако перед матчем с «Химками» появился шанс многое исправить. ЦСКА накануне не смог обыграть «Факел», а «Зенит» с «Локомотивом» встречались следом, так что кто-то из конкурентов гарантированно терял очки. Можно было приблизиться к третьему месту совсем близко.

Но для этого требовалось обыграть «Химки». Команду, с одной стороны, из зоны стыков, а с другой — непредсказуемую и кусачую. На своем поле банда Франка Артиги сыграла вничью с «Зенитом», а всего неделю назад одолела «Локомотив» — 2:0.

Оптимизма москвичам добавляло то, что опасения Марцела Лички оказались напрасными. Тренер перед кубковой встречей с «Крыльями» сообщил, что Тюкавин и Карраскаль с «Химками» из-за травм не сыграют. Однако оба оказались в заявке — форвард в стартовом составе, а полузащитник — в запасе. Личка получил возможность после победы над «Рубином» (4:0) полностью повторить свой выбор с первых минут и воспользовался ей.

Однако бело-голубым пришлось ненамного легче, чем «Зениту» и «Локомотиву» на «Арене Химки». Полтайма бело-голубые мучились, чтобы вскрыть оборону хозяев, а когда Фомин после скидки Маричаля все же открыл счет, то спустя 15 секунд он был уже равным. Вера разыграл мяч с центра и сам же рванул под сброс мощного Заболотного. Аргентинец даже не заметил на своем пути Маричаля и прошил с близкого расстояния Лунева — 1:1.

А в конце тайма случилась зеркальная ситуация. «Химки» вышли вперед уже в добавленное время — вновь Заболотный в борьбе с Бальбуэной сделал отличную скидку, а Бакаев в своем фирменном стиле заправил мяч в дальнюю «девятку» — 2:1. Но и здесь болельщикам одной из команд не удалось долго радоваться — тут же соперник сравнял счет. Нгамале отпасовал в штрафную Фернандесу, который исправился за недоработку с Бакаевым парой минут ранее — 2:2.

И только в начале второго тайма обошлось без стремительного ответа. На 50-й минуте Фомин здорово вывел к воротам Бителло, а тот на дальней штанге нашел Артура, которому оставалось только попасть в пустые ворота. Джикия пытался как-то помешать, но лишь получил травму и попросил замену.

Сразу «Химкам» отыграться не удалось, но они методично давили. Тактика — «забрось на Заболотного и беги под сброс» — продолжала действовать. Удар Бакаева заблокировали защитники, Анджелкович не попал в угол...

А дальше снова за старое: обмен голами в течение полутора минут. Только Нгамале занес мяч в пустые ворота, как удар Магомедова преобразовал в автогол Кутицкий — 3:4. На этом, правда, все и завершилось, хотя зрелищная рубка шла до финального свистка.

Футбольный день открытых дверей, который бело-голубые начали с кубковой встречи в Самаре в четверг (6:3), продолжился в воскресенье в Химках. Да и неделю назад с «Рубином» было забито немало — четыре гола.

Личка не изменяет себе — скучный футбол явно не для него. Только атака, только хардкор. Бело-голубые в последних трех встречах забили 14 (!) голов. И пропустили 6. Порой болельщикам, конечно, хотелось бы поспокойнее. Но самое важное — вторая победа подряд в РПЛ и третья всего. Лидирующая тройка все ближе.