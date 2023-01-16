«Черная дыра» «Химок»: начало конца или попытка выжить? Колонка Казакова

Сегодня, 09:10
Мнение
У Иосифа Бродского, кажется, есть стихотворения на любой случай из жизни. Писал о футболе, о «Химках» — иносказательно, конечно:
Сначала в бездну свалился стул,
потом — упала кровать,
потом — мой стол. Я его столкнул
сам. Не хочу скрывать.
Потом — учебник «Родная речь»,
фото, где вся моя семья.
Потом четыре стены и печь.
Остались пальто и я.
Прощай, дорогая. Сними кольцо,
выпиши вестник мод.
И можешь плюнуть тому в лицо,
кто место мое займет.
Такого исхода, причем всех — руководителей, менеджеров, тренеров, игроков, — в РПЛ не было еще никогда. В массовом порядке покидали команды футболисты, случалась тренерская чехарда, но чтобы так, как сейчас в ближайшем Подмосковье...
Вначале «Химки» вызывали удивление. Потом недоумение. Затем насмешку. Теперь — апатию.
С рядом людей в свое время заключили контракты, превышающие нынешние финансовые возможности клуба. Такие, что другие, более бережливые коллективы РПЛ, приценивались и понимали, что 3,5-4,5 миллиона рублей в месяц — это выше рынка. Тем более когда речь идет не о звездных и не о перспективных. Удивительный размах, особенно если вспомнить, какие суммы фигурировали в качестве компенсации за увольнение Николаю Писареву и членам его штаба.
Кому-то удалось уйти и найти новое место работы. Кто-то ищет сейчас. Кто-то ждет.
Сергей Юран предполагает, что, вылетев в ФНЛ, «Химки» прекратят существование как профессиональный клуб. Есть иная, оптимистично бодрая версия: сейчас красно-черные избавятся от всех высокооплачиваемых исполнителей, летом наберут молодежь — и уже с ней станут вновь штурмовать высоту. Возможно, кого-то к этому выводу подталкивает назначение Рината Билялетдинова. Но это если не знать, что экс-главный «Рубина» последнее время трудился тренером в сложной подмосковной конструкции команд из Химок и Долгопрудного.
Юрана в октябре звали назад — после отставки Писарева, когда на смену уже пришел Спартак Гогниев. Сергей Николаевич дал понять, что при нынешнем руководстве к камбэку не готов — очевидно, что речь о Туфане Садыгове, уволившем бывшего форварда сборной России после размолвки в самом начале сезона-2022/23.
Ранее в том же духе высказывался Игорь Черевченко — при всех различиях с Юраном общая позиция двух специалистов выглядит достаточно убедительно для других крепких тренеров...
Пока на ум приходит не ассоциация, а сопоставление. «Кубань» — когда клуб держался на неоднозначном взаимодействии края с бизнесменом Олегом Мкртчаном. Лет десять назад у краснодарцев имелись амбиции, частные инвестиции, приобретение возрастных звезд — отметился краткосрочным контрактом даже Андрей Аршавин.
Потом с финансированием стало хуже. Потом совсем плохо. Потом «Кубань» прекратила существование, накопив огромные долги. Настолько, что даже сотрудникам приходилось выбивать зарплату с помощью судебных приставов.
Ждет ли «Химки» такая же судьба?
Честно говоря, пока даже спросить не у кого.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.