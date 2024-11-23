В РПЛ сменился лидер! «Краснодар» упустил победу над «Химками», получив пенальти на 90+4-й

Сегодня, 18:50
Субботняя программа 16-го тура РПЛ стартовала с победы «Зенита» над «Оренбургом». Пусть и в компенсированное время, но петербуржцы додавили соперника, имея численное преимущество, и обогнали «Краснодар» в турнирной таблице.
Команда Мурада Мусаева, естественно, наблюдала за игрой действующего чемпиона. И понимала, что во встрече с «Химками» терять очки нельзя. Несмотря на снегопад, который навалился на Москву и Подмосковье.
Стартовый свисток прозвучал вовремя, речи о переносе матча не шло. Снег падал обильно, но тут же таял. И было понятно, что состояние газона со временем будет ухудшаться.
«Краснодар» знал, что при таких тяжелых погодных условиях важно забить быстрый гол. «Быки» пытались соорудить хоть какие-то комбинации, прижимали хозяев к штрафной, но получилось только несколько раз пробить по воротам. Лишь однажды — в створ. И ничего опасного.
«Химки» же окопались на своей половине поля, совершенно не стесняясь играть низким блоком. С каждой минутой смотреть на поле было все страшнее. У ворот так вообще довольно быстро появились клочки вырванного дерна.
В атаке у гостей выделялся Кордоба, только недавно вернувшийся из расположения сборной Колумбии, преодолев десятки тысяч километров. Джон был активен, много двигался, выигрывал борьбу. Но получал мало поддержки от партнеров.
Самый интересный эпизод в первом тайме произошел в концовке. Мирзов и Петров сцепились во время атаки «Химок». Сергей не позволил Резиуану забежать в свободную зону, и тот вспылил. В итоге оба получили по желтой карточке и разошлись миром, пожав руки.
Вторая половина матча началась с провала хозяев в обороне. Фаринья не успел к мячу, а Фернандес покатил прямо на ногу Батчи. Тому уже ничего не оставалось, кроме как попасть по пустым воротам. Кокорев был отыгран.
После гола игра завязла в центре поля. «Химки» стали с большей охотой идти в атаку, понимая, что нужно спасаться. Но тройка Мирзов — Бакаев — Заболотный по-прежнему была незаметна. Хотя именно от них подмосковные болельщики обычно ждут активной игры.
А на 62-й минуте Артига взял и поменял Мирзова на Руденко. Вингер, мягко говоря, опешил от решения главного тренера. Некоторое время постоял за пределами поля, размахивая руками, а затем медленно пошел в сторону скамейки. В итоге успокоился и присел на лавку.
Казалось, что «Краснодар» спокойно доведет дело до победы, но «Химки» неожиданно забили первым же ударом в створ. Вера вырезал идеальную передачу на Руденко, а тот убежал один на один с Агкацевым и хладнокровно отправил мяч в нижний угол.
Счастье подмосковной команды продлилось недолго. Отличился Юрий Газинский, расстрелявший в упор Кокарева! 2:1 в пользу гостей.
И это еще не все. В самой концовке красно-черные получили право пробить 11-метровый, после того как главный арбитр Алексей Сухой посоветовался с ВАР-комнатой. Вера подошел к мячу и уверенно реализовал пенальти — 2:2.
В итоге коллектив Мурада Мусаева потерял два очка и пропустил «Зенит» на первую строчку. Впереди у «быков» непростой выезд в «Тюмень» в рамках FONBET Кубка России, а также два домашних матча чемпионата — со «Спартаком» и «Локомотивом». После них мы и узнаем, сможет ли «Краснодар» не отстать от нового лидера.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|15
|31-17
|30
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Химки
|16
|18-30
|13
|13
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|13
|8
|
|
Бителло
Динамо
|13
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|6
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)