«Локо» сгорел «Химкам» и упустил первое место. У Бакаева дубль, Джикия выглядел неуверенно

Но «Химки» все еще в борьбе за выживание.

«Локомотив» в 12-м туре РПЛ уступил «Химкам» (0:2), располагающимся в зоне стыковых матчей. Химчане прервали восьмиматчевую серию без побед, а железнодорожники отпустили в чемпионской гонке «Краснодар» и «Зенит».

Джикия впервые вышел в основе «Химок» в РПЛ, но запомнился только потерями

«Локомотив» стартовал с мощного давления — работали прессинг на чужой половине поля и скоростные игроки в атакующей группе. На пятой минуте родился первый топ-момент: Дмитрий Воробьев обокрал защитника «Химок» у чужой штрафной, ворвался внутрь и пробил с нескольких метров — попал в Никиту Кокарева. От вратаря «Химок» мяч улетел на один из множества угловых — всего за первый тайм железнодорожники использовали семь корнеров.

В стартовые 10 минут футболисты «Локо» нанесли пять ударов и подали четыре угловых, однако конкретной угрозы воротам «Химок» было мало. Со временем подмосковная команда отъехала от своей штрафной, но самостоятельно почти не угрожала Илье Лантратову — лишь два удара за первые 45 минут против 10 попыток у «Локомотива». Правда, выстрел Воробьева остался единственным попаданием красно-зеленых в створ.

Атакующая стратегия хозяев часто сводилась к забросам на Антона Заболотного, но габаритного форварда регулярно переигрывал еще более громадный Жерзино Ньямси. У «Химок» же в обороне впервые в стартовом составе в РПЛ вышел Георгий Джикия: в первом тайме он запомнился двумя потерями — больше всех в составах обеих команд.

В конце первого тайма «Химки» перетянули инициативу и на 42-й минуте создали острый эпизод. Заболотный вновь стал адресатом передачи — Ориньо прострелил с левого фланга в штрафную, в центре которой форвард неожиданно получил свободное пространство. Антон мог пробить практически с линии вратарской, но из-за спины его опередил Егор Погостнов — молодой защитник в подкате выбил мяч.

Бакаев казнил «Локо» дублем за шесть минут

В начале второго тайма Погостнов вновь не дал Заболотному пробить с нескольких метров. «Химки» пробурили оборону «Локо» с левого фланга, но Егор в последний момент перекусил передачу на свободного нападающего. «Локомотив» пропустил на 54-й минуте, и это было неожиданно — команда только забрала контроль себе. Зелимхан Бакаев забил первый мяч в этом сезоне РПЛ. Нападающий «Химок» воспользовался неудачным рикошетом от Погостнова, после которого мощно выстрелил в нижний угол из штрафной.

Михаил Галактионов отреагировал на пропущенный тройной заменой — на поле вырвались Наир Тикнизян, Эдгар Севикян и Тимур Сулейманов. Однако всего спустя шесть минут железнодорожники пропустили второй. Бакаев подстерег обрез Дмитрия Баринова недалеко от штрафной, подхватил мяч на высокой скорости и примерно с правого угла вратарской проткнул Лантратову между ног. Вся команда очень эмоционально отпраздновала гол Зелимхана — в кучу игроков прибежал даже вратарь Кокарев. Это первый дубль нападающего за пять лет.

Ударный отрезок «Химок» сказался на морали команд: хозяева куда чаще и острее забирались в чужую штрафную по сравнению с первым таймом, а вот гости практически не обостряли. За весь второй тайм команда Галактионова не нанесла ни одного удара в створ. Соперник за это время оформил четыре.

На 78-й минуте вновь близко к голу оказался Заболотный. Ориньо получил мяч в штрафной, раскидал защитников дриблингом и пробил с нескольких метров. Удар заблокировали, однако Антон подскочил на добивание, но не переиграл Лантратова с острого угла. Атаки «Локо» же с приближением финального свистка становились все более безжизненными.

Как команды выступают в этом сезоне

До старта матча «Локомотив» делил первое место с «Краснодаром». Теперь железнодорожники отпустили «быков» на три очка и еще на два отъехали от «Зенита» — оба конкурента прошли 12-й тур без потерь. «Химки» обогнали «Факел», но по-прежнему остались в зоне стыковых матчей с 11 баллами в 12 матчах.