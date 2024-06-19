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Сегодня, 16:45

«Химки» продолжают зажигать — не могут уволить Талалаева. И берут ветеранов — Глушакова, Заболотного, Юсупова и, возможно, Дзюбу

«Химки» подпишут Глушакова, Заболотного и Юсупова
Отдел футбола «СЭ»
Антон Заболотный, Андрей Талалаев и Денис Глушаков.
Фото «СЭ»
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С подмосковным клубом скучно не бывает.

Артига вместо Талалаева. Но не сразу

В апреле 2023 года Талалаев подписал с «Химками» контракт по схеме «3+2», и без иронии отреагировать на это было сложно. За сезон подмосковный клуб сделал столько странных и нелогичных шагов, что такой долгосрочный контракт в эту канву не вписывался. Более того, команда еще и из РПЛ вылетела.

Как ни странно, за этим последовал самый стабильный за длительное время сезон «Химок»: он стал первым за семь лет без смены главного тренера! И задачу команда решила: хватило года, чтобы вернуться в РПЛ. И тут опять понеслось: сразу после возвращения появилась информация о том, что главный тренер покидает пост главного тренера.

Андрей Талалаев. Увольнение Талалаева — классика от «Химок». Как же мы скучали!

Талалаева в «Химках» должен заменить испанец Франк Артига. По информации инсайдера Ивана Карпова, контракт с бывшим тренером «Родины» рассчитан на три (2+1) года с зарплатой в 3 миллиона рублей в месяц. Но представить Артигу «Химки» не могут, потому что пока не уволен Талалаев. Загвоздка в неустойке. Руководство клуба рассчитывает выплатить тренеру три зарплаты и бонус за выход в РПЛ. В итоге должно получиться около 20 миллионов рублей. Если Талалаева эта сумма не устроит, то не исключено, что тренер отправится работать с молодежкой клуба. К окончательному решению стороны пока не пришли.

При этом в «Химках» начали увольнять сотрудников, которые работали в клубе при Талалаеве, и, по информации журналиста Сергея Ильева, им не заплатили полагающиеся премии. В «Химках» была накопительная система — 50 процентов платят в сезоне, еще 50 полагаются в случае, если команда занимает первое место в первой лиге. Футболистам часть выплатили, а тренерскому штабу, медикам и администраторам — нет.

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новичкам 135 лет на четверых

Состав «Химок» тоже существенно изменится. Для команды, вышедшей в РПЛ, усиление в порядке вещей, но тут явная ставка на опытных игроков. Самый младший из потенциальных новичков — Мирзов, через пару дней ему исполнится 31 год. Глушакову — 37, Юсупову через пару месяцев будет 35, Заболотному — 33.

Все четверо достанутся «Химкам» бесплатно — они подпишут контракты как свободные агенты.

Антон Заболотный (справа) и&nbsp;Артем Дзюба были одноклубниками в &laquo;Зените&raquo;. Заболотный перешел из ЦСКА в «Химки». И Дзюба будет там же?

А ведь в этом статусе может прийти еще и 35-летний Дзюба.

Одного новичка «Химки» уже представили официально. Это 29-летний бразильский защитник Ориньо, который играл в «Родине» как раз под руководством Артиги.

Андрей Талалаев
Антон Заболотный
Артем Дзюба
Артур Юсупов
Денис Глушаков
ФК Химки
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