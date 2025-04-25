«Химки» отожгли: оказывается, они в топ-4 РПЛ по посещаемости! Показали альтернативную статистику

Подмосковный клуб зря хейтили.

Ничтожная посещаемость «Химок» — одна из главных тем сезона в российской премьер-лиге. Домашние матчи подмосковной команды почти не привлекают болельщиков — по официальным данным, последнюю встречу с «Крыльями Советов» посетило всего 1507 зрителей. При этом клуб представил статистику с собственными критериями, по которым является одним из самых посещаемых в лиге.

«Химки» опубликовали свою статистику

В Telegram-канале «Химок» появилась альтернативная таблица посещаемости — в ней команда занимает четвертое место. В клубе учли не среднюю заполняемость трибун на домашних матчах, которая на «Арене Химки» в текущем чемпионате составляет всего 2648 человек (с запасом худший показатель в РПЛ), а процент населения города, регулярно посещающий матчи. Получилось, что из 280 221 химчанина на стадион приходит 0,94% населения. Больше доля только у «Краснодара» (2,09%), «Ахмата» (1,29%) и «Ростова» (1,16%). А вот топ-команды из крупных городов — Москвы и Санкт-Петербурга — замкнули таблицу.

«Взяли официальные данные Росстата и РПЛ к 26-му туру. Поделили одно на другое. И высчитали долю жителей городов, которые приходят на домашние матчи своих клубов. Напоминаем и констатируем: Химки — самый маленький по населению город лиги. В чем, несомненно, есть шарм и фишка. В Химках любят футбол. И вскоре, верим, будут любить еще больше», — сказано в соцсетях клуба.

Есть подозрение, что пресс-служба «Химок» не сама додумалась посчитать средний процент от населения города, приходящий на стадион. Незадолго до поста в соцсетях клуба такая же таблица появилась в фанатском Telegram-канале Forza KHIMKI, там цифры отличаются, но авторы указали, что данные предоставил искусственный интеллект. Вся остальная модель расчета — та же самая: для четырех московских клубов учли лишь четверть населения столицы, а «Акрону» подсчитали не Самару, а Тольятти. Об этом же в своем посте написали и «Химки».

Посещаемость «Химок» критикуют

Вероятно, подмосковная команда хотела снизить негативный градус вокруг себя. Причин для неприязни хватает: так, после последнего домашнего матча «Химок» комментатор Георгий Черданцев порассуждал о целесообразности существования подобного футбольного клуба в премьер-лиге.

«Руководство нашего футбола должно императивно ввести норму, что клубы, которые не набирают 50 процентов посещаемости, не получают лицензию. Понимаю, что это жестоко. Но извините, нужно работать с болельщиками. У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу с фанатами. Билеты стоят копеечные деньги, как поход в кино. Не вижу проблем, чтобы провести работу. Некоторые команды не справляются с работой с болельщиками. Лига обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат, ТВ-картинку», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

Шуточную ответку на данные «Химок» выпустил «Оренбург» — представил еще одну таблицу посещаемости, в которой на первом месте находится уже уральский клуб. Дело в том, что «Оренбург» проводит домашние матчи на стадионе «Газовик», который находится в поселке Ростоши, где население еще меньше, чем в Химках. В соцсетях клуба так и отметили: посещаемость — 4449, население поселка — 5000, следовательно «Оренбург» обходит «Химки» с выдающейся долей 89%.

Ответ на оба поста у себя в Telegram-канале опубликовала и пресс-служба «Пари НН». Нижегородский клуб оказался на первом месте в таблице РПЛ по количеству букв в названии. «Искренне поздравляем коллег и публикуем достоверную турнирную таблицу», — говорится в шутливом сообщении волжан.

Как выглядит официальная статистика посещаемости

Официальные данные РПЛ для «Химок» намного печальнее: команда — с запасом худшая по заполняемости домашнего стадиона. За 12 матчей «Арену Химки» в этом сезоне суммарно посетило 31 783 человека. Для сравнения: недавняя выездная игра красно-черных с «Зенитом» собрала почти столько же зрителей — 30 821.

Статистика посещаемости домашних матчей клубов РПЛ в сезоне-2024/25

Команда Количество домашних матчей в сезоне Общая посещаемость Зенит 13 452 987 Краснодар 13 342 710 Спартак 13 243 968 Ростов 13 171 361 ЦСКА 13 149 949 Динамо 12 142 526 Локомотив 13 134 385 Рубин 12 113 387 Крылья Советов 12 111 040 Нижний Новгород 12 110 238 Факел 11 93 656 Динамо Махачкала 12 78 035 Оренбург 13 57 847 Акрон 12 56 112 Ахмат 13 56 089 Химки 12 31 783

После 9-го тура, когда на домашнюю игру химчан с «Оренбургом», по официальным данным, пришло 1029 зрителей, в соцсетях разгонялась забавная история. Комментатор матча Сергей Дурасов признался, что сам насчитал на трибунах лишь 291 человека. Антирекордом РПЛ остаются 207 болельщиков, пришедших на встречу «Торпедо» и «Урала» в сезоне-2022/23. Тот матч тоже проходил на «Арене Химки».

После 25 туров «Химки» с 23 очками находятся на 12-й строчке — прямо над зоной переходных матчей. Широко известно о долгах подмосковного клуба перед футболистами — из-за этого игроки основы едва не бойкотировали матч предыдущего тура с «Зенитом».