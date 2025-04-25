«Химки» отожгли: оказывается, они в топ-4 РПЛ по посещаемости! Показали альтернативную статистику

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Ничтожная посещаемость «Химок» — одна из главных тем сезона в российской премьер-лиге. Домашние матчи подмосковной команды почти не привлекают болельщиков — по официальным данным, последнюю встречу с «Крыльями Советов» посетило всего 1507 зрителей. При этом клуб представил статистику с собственными критериями, по которым является одним из самых посещаемых в лиге.
В Telegram-канале «Химок» появилась альтернативная таблица посещаемости — в ней команда занимает четвертое место. В клубе учли не среднюю заполняемость трибун на домашних матчах, которая на «Арене Химки» в текущем чемпионате составляет всего 2648 человек (с запасом худший показатель в РПЛ), а процент населения города, регулярно посещающий матчи. Получилось, что из 280 221 химчанина на стадион приходит 0,94% населения. Больше доля только у «Краснодара» (2,09%), «Ахмата» (1,29%) и «Ростова» (1,16%). А вот топ-команды из крупных городов — Москвы и Санкт-Петербурга — замкнули таблицу.
«Взяли официальные данные Росстата и РПЛ к 26-му туру. Поделили одно на другое. И высчитали долю жителей городов, которые приходят на домашние матчи своих клубов. Напоминаем и констатируем: Химки — самый маленький по населению город лиги. В чем, несомненно, есть шарм и фишка. В Химках любят футбол. И вскоре, верим, будут любить еще больше», — сказано в соцсетях клуба.
Есть подозрение, что пресс-служба «Химок» не сама додумалась посчитать средний процент от населения города, приходящий на стадион. Незадолго до поста в соцсетях клуба такая же таблица появилась в фанатском Telegram-канале Forza KHIMKI, там цифры отличаются, но авторы указали, что данные предоставил искусственный интеллект. Вся остальная модель расчета — та же самая: для четырех московских клубов учли лишь четверть населения столицы, а «Акрону» подсчитали не Самару, а Тольятти. Об этом же в своем посте написали и «Химки».
Вероятно, подмосковная команда хотела снизить негативный градус вокруг себя. Причин для неприязни хватает: так, после последнего домашнего матча «Химок» комментатор Георгий Черданцев порассуждал о целесообразности существования подобного футбольного клуба в премьер-лиге.
«Руководство нашего футбола должно императивно ввести норму, что клубы, которые не набирают 50 процентов посещаемости, не получают лицензию. Понимаю, что это жестоко. Но извините, нужно работать с болельщиками. У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу с фанатами. Билеты стоят копеечные деньги, как поход в кино. Не вижу проблем, чтобы провести работу. Некоторые команды не справляются с работой с болельщиками. Лига обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат, ТВ-картинку», — сказал Черданцев «Матч ТВ».
Шуточную ответку на данные «Химок» выпустил «Оренбург» — представил еще одну таблицу посещаемости, в которой на первом месте находится уже уральский клуб. Дело в том, что «Оренбург» проводит домашние матчи на стадионе «Газовик», который находится в поселке Ростоши, где население еще меньше, чем в Химках. В соцсетях клуба так и отметили: посещаемость — 4449, население поселка — 5000, следовательно «Оренбург» обходит «Химки» с выдающейся долей 89%.
Ответ на оба поста у себя в Telegram-канале опубликовала и пресс-служба «Пари НН». Нижегородский клуб оказался на первом месте в таблице РПЛ по количеству букв в названии. «Искренне поздравляем коллег и публикуем достоверную турнирную таблицу», — говорится в шутливом сообщении волжан.
Официальные данные РПЛ для «Химок» намного печальнее: команда — с запасом худшая по заполняемости домашнего стадиона. За 12 матчей «Арену Химки» в этом сезоне суммарно посетило 31 783 человека. Для сравнения: недавняя выездная игра красно-черных с «Зенитом» собрала почти столько же зрителей — 30 821.
|
Команда
|
Количество домашних матчей в сезоне
|
Общая посещаемость
|
Зенит
|
13
|
452 987
|
Краснодар
|
13
|
342 710
|
Спартак
|
13
|
243 968
|
Ростов
|
13
|
171 361
|
ЦСКА
|
13
|
149 949
|
Динамо
|
12
|
142 526
|
Локомотив
|
13
|
134 385
|
Рубин
|
12
|
113 387
|
Крылья Советов
|
12
|
111 040
|
Нижний Новгород
|
12
|
110 238
|
Факел
|
11
|
93 656
|
Динамо Махачкала
|
12
|
78 035
|
Оренбург
|
13
|
57 847
|
Акрон
|
12
|
56 112
|
Ахмат
|
13
|
56 089
|
Химки
|
12
|
31 783
После 9-го тура, когда на домашнюю игру химчан с «Оренбургом», по официальным данным, пришло 1029 зрителей, в соцсетях разгонялась забавная история. Комментатор матча Сергей Дурасов признался, что сам насчитал на трибунах лишь 291 человека. Антирекордом РПЛ остаются 207 болельщиков, пришедших на встречу «Торпедо» и «Урала» в сезоне-2022/23. Тот матч тоже проходил на «Арене Химки».
После 25 туров «Химки» с 23 очками находятся на 12-й строчке — прямо над зоной переходных матчей. Широко известно о долгах подмосковного клуба перед футболистами — из-за этого игроки основы едва не бойкотировали матч предыдущего тура с «Зенитом».