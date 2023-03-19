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«Ростов» обогнал «Спартак» и забрался на второе место! Но Карпин все равно зол

Артем Белинин
19 марта. «Химки» — «Ростов» — 0:1. Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чем недоволен Валерий Георгиевич?
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:1
Ростов

«Ростов» прибыл в гости к «Химкам» в статусе очевидного фаворита и по факту его подтвердил. После победы 1:0 над соперником ростовчане поднялись на вторую строчку чемпионата — проигравший накануне «Оренбургу» «Спартак» теперь идет третьим.

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Казалось бы, можно прыгать до потолка от радости, что ростовские болельщики наверняка и делают. Имеют все основания. Однако Валерий Георгиевич был очень расстроен. Сразу после свистка со злостью зарядил бутылкой о газон, а на пресс-конференции объяснил: качество игры было просто ужасным. При этом до удаления у «Химок» тренер был всем доволен, а красная карточка ростовчанам сыграла в минус.

С Карпиным тяжело не согласиться. С одной стороны, три очка — это прекрасно. Даже шесть очков, если брать игру с «Пари НН». Но что в игре с нижегородцами, что в Подмосковье желто-синие вряд ли походили на серебряного призера.

Так, «Химки» — те самые, стоящие на вылет и с набором неизвестных футболистов в стартовом составе, были обыграны только благодаря пенальти — и это при том, что хозяева почти весь матч играли в меньшинстве. Конечно, нужно отметить Максима Осипенко — защитник сборной России и «Ростова» с 27 февраля реализовал уже три пенальти, став таким образом одним из самых результативных защитников РПЛ. Но с другой стороны — кажется, можно было обойтись не только его усилиями.

Вообще, пенальти и «Ростов» это интересный союз в этом сезоне. Южане повторили рекорд РПЛ, собрав 13 точек за сезон, а ведь он еще не подошел к концу. Рекорд наверняка падет. И хотя Валерий Георгиевич на послематчевой пресс-конференции резонно заявил, что раз пенальти ставят, значит они есть, такой прагматичный рецепт может и не сработать дальше.

Хотя вряд ли это рецепт — будь это победной тактикой Карпина, он бы не бил бутылки о газон после удачных матчей. Тренер наверняка ждет и строит что-то сложнее нынешней игры «Ростова», но вот когда наступит это более сложное? Вопрос. А впереди тем временем у желто-синих жесточайший календарь и целый список тех, кто хочет проверить — так ли справедливо команда Карпина осела на втором месте. В этом списке и прямые конкуренты.

А пока чудеса продолжаются — «Ростов» тихо, буквально на цыпочках подвинул богатый «Спартак». И это как минимум интересно — продолжаем наблюдение.

Гол ростовчане посвятили родившемуся малышу вратаря Сергея Песьякова.
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Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Химки
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